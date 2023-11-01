К концу 2025 года ожидается выпуск 2.5 миллиона устройств за календарный год

Один из ключевых споров, возникающий на пределах российских ресурсов, касается принадлежности технологий и продуктов к определённой стране. Например, стоит ли считать российскую линейку процессоров «Байкал» отечественной, если ранее все чипы выпускались на мощностях тайваньской TSMC? Вопрос действительно сложный, но всегда есть другая точка зрения. Удивительно, но никому в США не приходит в голову считать процессоры AMD не американскими, а ведь они также созданы на заводах TSMC. Ещё более запутанная ситуация с PlayStation 5, ведь внутри игровой приставки скрываются десятки микросхем, за выпуск которых отвечают китайские, американские и японские компании. Что до Apple, то смартфоны этой компании и вовсе считаются национальным достоянием США, хотя собираются они в Китае из китайской микроэлектроники. Возможно, споры среди российских пользователей связаны с тем, что отечественные полупроводники долго находились в спящем состоянии, но в данном случае мы расскажем о появлении новых продуктов на рынке.

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Как стало известно, российская компания «Аквариус», специализирующаяся на производстве вычислительной техники, начала масштабное производство мониторов в России. Линейка офисных мониторов включает две модели: Aquarius B27F1 с 27-дюймовым экраном и Aquarius B24F1 с экраном размером 23.8 дюйма. Выпуск этих моделей будет осуществляться на собственных производственных площадях компании в Шуе и Твери, с текущей годовой мощностью в 1.5 миллиона устройств. По словам Ольги Шернек, занимающей должность директора по продукции, к концу 2025 года планируется увеличение производственных мощностей до 2.5 миллиона единиц в год. При этом компания уже выполнила предварительные поставки мониторов со своего склада и планирует принимать новые заказы до конца 2023 года. На данный момент «Аквариус» не раскрывает информацию о точных объёмах производства и технологических процессах, которые используются на заводе. Именно поэтому пока невозможно сделать выводы о происхождении большинства электронных компонентов в мониторах. Что до характеристик, то сообщается о наличии антибликового покрытия, экранах с разрешением Full HD и поддержке технологий Low Blue Light, FreeSync и Flicker Free для уменьшения нагрузки на глаза. Системные платы, используемые в указанных выше российских мониторах, разрабатываются специалистами компании и производятся на заводе в Шуе в Ивановской области.

Aquarius B24F1 отличается компактными размерами, имеет экран 23.8 дюйма и дополнительные видеовходы HDMI, VGA и DVI-D. Aquarius B27F1 оборудован большим 27-дюймовым экраном с матрицей IPS и разрешением Full HD. Мониторы компании уже были включены в единый реестр отечественной радиоэлектронной продукции Минпромторга. Напомним, «Аквариус» производит другие продукты, такие как серверы, системы хранения данных (СХД), ПК, планшеты, моноблоки, принтеры и МФУ. Специалисты компании занимаются разработкой системных плат, модулей и программного обеспечения. У компании есть два завода в Шуе и Твери. Инвестиции в развитие первого завода составили около 1.5 миллиарда рублей. В июне 2023 года «Аквариус» увеличил производственные мощности своего завода в Шуе по выпуску материнских плат в два раза, достигнув 1.2 миллиона штук в год. Завод в Твери начал работу в октябре 2022 года после приобретения компанией «Аквариус» этого производственного комплекса у американского производителя электроники Jabil. Площадь завода составляет 27 тысяч квадратных метров.

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Стоит отметить, что сегодня несколько российских компаний занимается производством мониторов. Например, «Бештау» начала производить отечественные продукты в январе 2023 года, а «Рикор электроникс» только планирует развернуть производство мониторов. Ожидается, что на заводе Арзамас до конца 2023 года будет создано порядка 50 тысяч мониторов и моноблоков. В июле 2023 года «F+ tech» (производитель инфраструктурного оборудования) объявил о собственных планах выпуска мониторов для госсектора, а первые модели попадут в реестр уже в ближайшее время. В октябре 2023 года компания ICL представила мониторы, включённые в реестр Минпромторга. В линейке компании есть модели с экранами 23.8 дюйма и 27 дюймов с IPS-матрицей. Как уже было сказано выше, компании предпочитают не раскрывать процент иностранных компонентов в своих устройствах, предпочитая делать акцент не более удобных вопросах.