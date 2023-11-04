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Bublik1
Подводим итоге 5 месяцев наступательной компании ВСУ – чего удалось добиться Украине за 153 дня
Если говорить о захваченных территориях, то успехи в 90 раз меньше, чем планировалось

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С начала наступательной операции ВСУ на Запорожском направлении прошло ровно 5 месяцев. Контрнаступление рекламировалось в духе лучших боевиков Голливуда, а в результате ещё до начала операции любой обыватель был знаком с планами украинской армии. Предпринимались попытки скрыть отдельные моменты, но это не имело значения, поскольку российская оборона создавалась на возвышенностях, а времени для построения неприступных фортификационных сооружений было достаточно. Спустя 5 месяцев посла начала наступательной операции эксперты предлагают оценить её ход, чем мы с вами и займёмся. Важно помнить, что контрнаступление всё ещё продолжается, но темпы его сильно снизились, а потенциал и вовсе отсутствует, но об этом ниже. 

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Итак, каков был план наступления ВСУ? Изначально командование в Киеве планировало осуществить два основных прорыва и достичь двух крупных городов: Мелитополя (и далее к Бердянску) и Мариуполя на побережье Азовского моря. Предполагалось, что в ходе наступления будет захвачена территория общей площадью около 23 тысяч квадратных километров, а на некоторых направлениях, включая Крымское и Донецкое, будет создана угроза окружения российских войск. Вот только на практике хорошо организованная линия обороны и правильная тактика огневого воздействия помешали украинским войскам добиться успеха. В настоящее время общая территория, которую удалось захватить ВСУ, составляет примерно 140 квадратных километров на Запорожском направлении и 116 квадратных километров на Южно-Донецком направлении, что почти в 90 раз меньше, чем планировалось.

Помимо неудачи в достижении главных целей наступления, существуют и другие проблемы. Бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что каждый день боевых действий обходится Украине в 100 миллионов долларов. Таким образом, за 153 дня наступления Украине пришлось потратить 15.3 миллиарда, но затраты не принесли ожидаемых результатов. Появившийся ранее миф о превосходстве ВСУ, успешной тактике и совершенном техническом оборудовании, был успешно развенчан, а большая часть ожиданий от действий украинской армии оказались неосуществимыми. Есть мнение, что после достижения определённых успехов могло продолжиться финансирование со стороны стран ЕС и США, но провалы и неудачи привели к значительным проблемам. Сегодня, когда фиксируются значительные потери в живой силе и технике, Запад стремительно теряет интерес к украинской теме. Кроме того, упущено благоприятное время. Зимой 2022-2023 года было много ожиданий от летних боевых действий, поскольку предполагалось, что лето и тёплая погода способствуют наступлению ВСУ, но этого не произошло. 

Что до потерь, то мнение на этот счёт разнится. 30 октября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ потеряли более 90 тысяч человек, убитыми и ранеными, за время наступления. Это составляет 36 бригад по 2.5 тысячи человек в каждой, а значит, ни одна армия в мире не испытывала подобных потерь после Второй мировой. Кроме того, значительно пострадал и иностранный военный технический парк, поставленный ВСУ. Применение американских БМП M2 Bradley, БТР M113/YPR-765 и M1126 Stryker, танков Leopard 2A4, Leopard 2A5, Leopard 2А6, Strv 122 и Challenger 2, а также самоходных артиллерийских установок PzH-2000, M109 и AS-90, показало, что иностранное вооружение не может радикально изменить ход событий на поле боя, а его уничтожение или повреждение крайне негативно влияет на политическую обстановку в странах НАТО. В итоге провал наступления ВСУ привёл к расколу в лагере сторонников Украины. В США конгрессмены задают вопросы о перспективах помощи Киеву. По сути, поддержка со стороны Америки заблокирована, а сегодня власти не способны принять решение о поставках оружия даже Израилю. Кстати, на фоне конфликта на Ближнем Востоке украинская тема стремительно уходит на второй план, а ведущие СМИ по всему миру и вовсе выставляют Зеленского в качестве глупца, который оказался слишком недальновидным. Рисуется нелицеприятная картина, а всё говорит о планах отказаться от неликвидного проекта. В Европе некоторые  страны приостановили или прекратили военные поставки Украине, включая Словакию и Польшу. Последняя выступает в качестве перевалочного пункта и занимается ремонтом и модернизацией подавляющего большинства украинской техники.

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Не стоит забывать о том, что интенсивные боевые действия в течение пяти месяцев истощили запасы вооружений и боеприпасов, как на Украине, так и в Европейском союзе, откуда всё это было переброшено весной 2023 года. Восстановление запасов до уровня 2022 года в ЕС ожидается не ранее 2025 года, а эксперты спорят о том, планируют ли ВСУ ещё один этап наступления в 2024 году. Многое будет зависеть от политической обстановки в США, а также успехов российской армии. При этом несмотря на высокие потери у ВСУ достаточно сил для ещё одного концентрированного удара. Техника ещё есть, а за зиму и весну удастся зализать раны, насытив армию новобранцами. Мужчины в украинских городах всё ещё ходят по улицам, поэтому есть все основания полагать, что именно в 2024 году состоится решающая попытка со стороны ВСУ проломить оборону РФ. 

#украина #аналитика #сво #всу
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