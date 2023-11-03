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Похоронная служба Москвы планирует купить ПО и серверы для хранения данных на 280 000 000 рублей
В качестве заказчика выступит ЕАС «Ритуал»

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После ухода из России крупных иностранных корпораций, у многих представителей отечественного бизнеса начались сложности. Техническая поддержка перестала оказываться, а переход на российские аналоги неизбежен. При этом одна из ключевых проблем заключается в том, что далеко не всё ПО иностранного производства имеет отечественные аналоги. Но даже если российские программисты всё же создали подходящую системную среду, то не факт, что она окажется такой же функциональной и удобной, как зарубежный аналог. Как оказалось, и это далеко не всё. Представьте себе, что российская компания всё же нашла оптимальную замену, которая полностью устраивает руководство. Программа отлично вписывается в рабочий процесс, вот только теперь требуется переучить сотни или даже тысячи людей работе с новым ПО, а всё это время, деньги и головная боль. Как оказалось, сложности есть не только у живых. 

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Российские СМИ пишут о планах государственного бюджетного учреждения (ГБУ) Москвы «Ритуал» потратить на проведение тендера на закупку программно-аппаратного комплекса (ПАК) сумму в 280 миллионов рублей. Запрос был опубликован на официальном сайте государственных закупок 1 ноября 2023 года, а участники могут представлять свои заявки до 9 ноября 2023 года. Департамент Москвы по конкурентной политике организовал данную закупку, а 13 ноября 2023 года будет объявлен победитель торгов. Судя по всему, ПАК предназначен для резервирования информации, которая находится в базах данных. Согласно техническому заданию, этот комплекс должен включать шесть вычислительных модулей, один модуль для хранения аварийных копий данных, три модуля для хранения баз данных (БД), а также дополнительные элементы, включая четыре модуля для взаимодействия между функциональными блоками и два модуля для обеспечения надёжного электропитания. Кроме того, комплекс должен включать программное обеспечение (ПО).

Согласно требованиям технического задания, все компоненты этой системы должны поддерживать операционные системы Windows и Linux. Модуль для хранения баз данных (БД) также должен быть совместим с операционными системами Windows, Linux, Oracle и Mac OS. Журналисты полагают, что цели приобретения программного комплекса могут быть связаны с реализацией проекта по созданию цифрового кладбища, о котором было объявлено в феврале 2023 года. В рамках этого проекта планировалось создать электронную базу данных с информацией и фотографиями каждого захоронения столицы. Все эти данные должны быть внесены в Единую автоматизированную систему похоронной отрасли города (ЕАС «Ритуал»). Кроме того, предполагалось разработать электронные карты кладбищ, а всего на реализацию проекта было выделено 243.2 миллиона рублей. Скорее всего, ПАК, который ГБУ «Ритуал» намеревается приобрести, будет использоваться для обеспечения данной цели. В предыдущей закупке для кладбищ было предусмотрено электронное картографирование и цифровизация надгробий на 18 кладбищах Москвы и Московской области, что в совокупности охватывает более 800 тысяч могил и 1.6 миллиона ушедших из жизни людей.

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Напомним, единую автоматизированную систему похоронной отрасли города (ЕАС «Ритуал») внедряли в Москве с ноября 2002 года. Эта система охватывает все кладбища города и контролирует все этапы, начиная с момента смерти человека и заканчивая моментом его захоронения. Кроме того, предполагается проведение инвентаризации всех захоронений на территории столицы. Информация, собранная с кладбищ, должна быть внесена в эту систему, а родственникам ушедших предоставляются магнитные карты с данными о могилах и их состоянии. Доступ к ЕАС имеют правительственные органы и регистрационные органы гражданского состояния города Москвы (ЗАГСы), а также уполномоченная организация ГУП «Ритуал», которая предоставляет консультации для населения по вопросам похорон и ритуальных услуг.

#интересное #программное обеспечение
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