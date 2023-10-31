Российский регулятор планирует получить дополнительные 20 миллиардов рублей в бюджет

Обычные потребители всегда с большим негативом относятся к любым попыткам властей поднять цены на товары или услуги. Вот только в последние годы наблюдается постоянное удорожание потребительской корзины, а доходы растут намного медленнее наступающей инфляции. Дорожают продукты питания, а до этого наблюдался рост стоимости услуг перевозчиков, повышение цены на топливо и многое другое. Удобрение становится трудно доступным для многих европейских фермеров, а всё это приводит к исчезновению или удорожанию тех или иных товаров на полках магазинов по всему миру. На самом деле проблема гораздо шире, а о собственных трудностях не перестают говорить операторы мобильной связи.

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Особенно сложно российским компаниям, которые столкнулись с масштабными санкциями. Оказывается, доступ к оборудованию сильно ограничен, а поставки по параллельному импорту обходятся дороже. Но даже с этим удалось бы справиться, если бы не резкое падение курса рубля. В итоге мобильные операторы настаивают на пересмотре цен на свои услуги, поскольку закупка техники происходит в долларах или другой валюте. Похоже, уже вскоре мобильным операторам придётся решать ещё одну проблему, ведь в России предложили пересмотреть методику расчёта платы за использование частот LTE, на которых функционируют сети четвёртого поколения (4G). Предполагается, что новые расценки могут возрасти в 10 раз, а общие расходы на все частоты увеличатся в два раза. По информации «Известий», компетентные органы уже работают над новым способом расчёта стоимости. Источники в государственных органах и на рынке связи утверждают, что эти изменения могут вступить в силу уже в 2024 году.

Как известно, основная часть российского рынка построена на сетях 4G, тогда как из-за ограничений со стороны регулирующих органов ни один оператор связи пока не запустил сети 5G. Компании постоянно оптимизируют существующие сети, но ресурс 4G ограничен, а учитывая новые выплаты регулятора, операторам придётся переложить часть проблем на рядовых пользователей. В настоящее время оплата за использование частот LTE предполагает скидки, так как эта технология рассматривается как перспективная. Новая методика расчёта не предусматривает никаких скидок, что означает отсутствие льгот для операторов. Кажется, что такой подход вполне логичен, ведь технология LTE уже устарела. Напомним, она появилась в начале прошлого десятилетия, в последние годы многие страны активно переходят на более современные сети пятого поколения, предлагающие рост скорости передачи данных.

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Согласно источникам на рынке связи, вопрос о повышении расценок находится на рассмотрении. Отмечается, что регулятор уже принял решение, но подробностей на этот счёт нет. Ожидается, что отмена льгот для операторов принесёт дополнительные 20 миллиардов рублей в бюджет. Эти средства будут направлены на проект по подключению к интернету и мобильной связи малонаселённых отдалённых районов. По оценкам экспертов в области связи, крупнейшие четыре оператора («Билайн», «Мегафон», МТС, Tele2) в настоящее время тратят от 15 до 17 миллиардов рублей ежегодно на использование частот. В случае введения изменений, эти расходы могут вырасти до 30 миллиардов рублей. На момент написания материала, технического обоснования повышения стоимости частот LTE не представлено, как не раскрыты и принципы новой методики расчёта. Эксперты по управлению радиочастотным спектром отмечают, что плата за использование спектра формируется на основе стоимости полос частот с применением корректирующих коэффициентов. В частности, предлагается увеличить коэффициент для 4G в 10 раз, что сделает его стоимость сопоставимой с 2G и 3G. Как уже было сказано выше, операторы и без того с трудом сдерживают резкое повышение тарифов, а новая инициатива не оставит российским компаниям выхода.