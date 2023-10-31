Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Ожидается подорожание сотовой связи в РФ – вводится повышенный коэффициент 10-х на использования 4G
Российский регулятор планирует получить дополнительные 20 миллиардов рублей в бюджет

реклама

Обычные потребители всегда с большим негативом относятся к любым попыткам властей поднять цены на товары или услуги. Вот только в последние годы наблюдается постоянное удорожание потребительской корзины, а доходы растут намного медленнее наступающей инфляции. Дорожают продукты питания, а до этого наблюдался рост стоимости услуг перевозчиков, повышение цены на топливо и многое другое. Удобрение становится трудно доступным для многих европейских фермеров, а всё это приводит к исчезновению или удорожанию тех или иных товаров на полках магазинов по всему миру. На самом деле проблема гораздо шире, а о собственных трудностях не перестают говорить операторы мобильной связи. 

реклама

Особенно сложно российским компаниям, которые столкнулись с масштабными санкциями. Оказывается, доступ к оборудованию сильно ограничен, а поставки по параллельному импорту обходятся дороже. Но даже с этим удалось бы справиться, если бы не резкое падение курса рубля. В итоге мобильные операторы настаивают на пересмотре цен на свои услуги, поскольку закупка техники происходит в долларах или другой валюте. Похоже, уже вскоре мобильным операторам придётся решать ещё одну проблему, ведь в России предложили пересмотреть методику расчёта платы за использование частот LTE, на которых функционируют сети четвёртого поколения (4G). Предполагается, что новые расценки могут возрасти в 10 раз, а общие расходы на все частоты увеличатся в два раза. По информации «Известий», компетентные органы уже работают над новым способом расчёта стоимости. Источники в государственных органах и на рынке связи утверждают, что эти изменения могут вступить в силу уже в 2024 году. 

Как известно, основная часть российского рынка построена на сетях 4G, тогда как из-за ограничений со стороны регулирующих органов ни один оператор связи пока не запустил сети 5G. Компании постоянно оптимизируют существующие сети, но ресурс 4G ограничен, а учитывая новые выплаты регулятора, операторам придётся переложить часть проблем на рядовых пользователей. В настоящее время оплата за использование частот LTE предполагает скидки, так как эта технология рассматривается как перспективная. Новая методика расчёта не предусматривает никаких скидок, что означает отсутствие льгот для операторов. Кажется, что такой подход вполне логичен, ведь технология LTE уже устарела. Напомним, она появилась в начале прошлого десятилетия, в последние годы многие страны активно переходят на более современные сети пятого поколения, предлагающие рост скорости передачи данных.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Согласно источникам на рынке связи, вопрос о повышении расценок находится на рассмотрении. Отмечается, что регулятор уже принял решение, но подробностей на этот счёт нет. Ожидается, что отмена льгот для операторов принесёт дополнительные 20 миллиардов рублей в бюджет. Эти средства будут направлены на проект по подключению к интернету и мобильной связи малонаселённых отдалённых районов. По оценкам экспертов в области связи, крупнейшие четыре оператора («Билайн», «Мегафон», МТС, Tele2) в настоящее время тратят от 15 до 17 миллиардов рублей ежегодно на использование частот. В случае введения изменений, эти расходы могут вырасти до 30 миллиардов рублей. На момент написания материала, технического обоснования повышения стоимости частот LTE не представлено, как не раскрыты и принципы новой методики расчёта. Эксперты по управлению радиочастотным спектром отмечают, что плата за использование спектра формируется на основе стоимости полос частот с применением корректирующих коэффициентов. В частности, предлагается увеличить коэффициент для 4G в 10 раз, что сделает его стоимость сопоставимой с 2G и 3G. Как уже было сказано выше, операторы и без того с трудом сдерживают резкое повышение тарифов, а новая инициатива не оставит российским компаниям выхода. 

#мобильная связь
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В России могут вырасти тарифы на интернет и мобильную связь – проблема коснётся 82% абонентов
Сбой мобильной связи и интернета МТС наблюдается в ряде регионов России
В России в 2024 году могут подорожать домашний интернет и услуги связи
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Объемы заказов главного мирового производителя оборудования ASML для чипов рухнули почти в 2 раза
17
eXXpress: Если Украина перекроет вентиль с газом РФ, то Австрия лишится до 80% голубого топлива
10
Forbes: Гигантские потери немецких Leopard на поле боя вынуждают Украину вернуться к советским Т-72
1
Российские ученые-физики открыли новый сверхтяжелый изотоп
7
Везучий майнер самостоятельно добыл 1 блок Биткоина и заработал 20 000 000 рублей
5
США разработали новую систему ПВО для Украины: ракеты Patriot будут запускаться советскими ЗРК
15
Армия РФ использовала новую тактику летающего радара для поражения 8 ракет Storm Shadow
6
Аналитик Антонов: рубль близок к перелому тренда и продолжит расти
2
Forbes: Украина возвращается к старым Т-72 из-за больших потерь танков Leopard 2
1
Economist: Россия приспособилась и сделала работу оператора дронов ВСУ опасной для жизни
3
Alan Wake 2 затмила Crysis и Cyberpunk 2077 — Radeon RX 580 выдает менее 1 FPS на минималках
30
Colorful представила уникальную видеокарту RTX 4060 Ti 16Gb "Туманный холм пяти стихий"
2
Российско-украинская команда Team Spirit по Dota 2 одержала победу на турнире The International 2023
+
Американское издание выдало странный материал с рекомендацией ВСУ не использовать танки «Абрамс»
7
Конгресс вскоре примет пакет помощи для Израиля, об Украине речи не идёт
2
Neon Prime, следующий шутер от третьего лица компании Valve
4
Представитель ВС ВСУ рассказал публике о новой русской тактике использования дронов
1
Новый фильм Девида Финчера The Killer получил хорошие оценки от кинокритиков
+
Скоро в GOG можно будет купить God of War и Uncharted: Legacy of Thieves Collection
+
Опубликован исходный код Dagor Engine, который позаимствован при создании отечественного Nau Engine
2

Популярные статьи

Транспортный самолет «Слон» – характеристики и перспективы
1
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 40 тысяч рублей – вариант под апгрейд (Октябрь)
24
Собираем суперскоростной игровой ПК для реального энтузиаста – куда можно потратить 750 000р
25
Ghostrunner 2 - очень краткий обзор игры
+
США создают новую ядерную гравитационную бомбу, рассчитанную на применение против России и Китая
62
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
155
Итоги гоночного уик-энда 28-29 октября
1
Forbes: Россия уничтожает лучшие танки Украины ускоренными темпами
4
Французская разведка сообщила о подготовке развёртывания в зоне СВО системы РЭБ «Былина»
2
Как бесплатно поднять уровень аккаунта Steam
9

Сейчас обсуждают

Дед Мороз
18:49
Разберутся в Европе сами с топливом, поставки из России теперь не решают ничего.
eXXpress: Если Украина перекроет вентиль с газом РФ, то Австрия лишится до 80% голубого топлива
Дед Мороз
18:47
Т72 второй год модернизируют в Чехии и поставки танков из Германии здесь совершенно не при чём. Там силами Рейнметалл восстанавливают леопарды серии 1. Они идут в разные части.
eXXpress: Если Украина перекроет вентиль с газом РФ, то Австрия лишится до 80% голубого топлива
&lt;TopUpdate&gt;
18:45
Ну там же завуалировано, в их понимании украина защищает интересы запада, и проигрыш украины = проигрышу запада. чего они очень не хотят
Глава Пентагона заявил, что если США прекратят поддерживать Украину, то она проиграет
Serezhka
18:44
Yota - лучший оператор в России. У него никогда не было внутрисетевого роуминга, интернет всегда работал в любом регионе, нет вообще никаких опций - только связь и интернет, работает через вышки Мегаф...
В боях за Авдеевку есть первый уничтоженный Leopard-2A6, принадлежавший элитной бригаде "Магура"
DIP48
18:42
Кто то еще покупает эти xbox ?!
Microsoft начинает блокировать неавторизованные контроллеры Xbox
Serezhka
18:40
В Нерезиновой - может быть, а в остальных регионах связь МТС - говно, особенно вдали от крупных городов, не зря их аббревиатуру высмеивают как Моя Твоя не Слысать.
В боях за Авдеевку есть первый уничтоженный Leopard-2A6, принадлежавший элитной бригаде "Магура"
DungeonMasterGT
18:37
Про это в курсе, использовали ли вы его реально в 93м? Я помню только тест с фракталами, и вроде профессиональный софт тех лет умел использовать, игры и домашний софт той эпохи не использовали сопроце...
Ретроклокинг: Позывной – 370-й
aleximus777
18:35
Согласен. Самая реалистичная графика, как по мне, реализована в Каллисто протокол. На старте на 3080 в 4К все было так себе, но с fsr уже ничего. А вот не так давно запускал - и уже без fsr мне было и...
Илон Маск в очередной раз затроллил американских пропагандистов
FelsheR-BAN100712
18:34
А в играх и ста не будет, кроме пиков. По сути жрут по вт/фпс ~ одинаково, у не фантиков.
Однопоточная производительность разогнанного Core i7-14700K выше, чем у всех десктопных процессоров
FelsheR-BAN100712
18:32
Ни чего не меняется. Всегда лучше был. А в играх видюха решает.
Однопоточная производительность разогнанного Core i7-14700K выше, чем у всех десктопных процессоров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем