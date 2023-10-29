Речь идёт об Apple Watch с функцией пульсоксиметра

Современная патентная система переживает не лучшие времена. Лидеры рынка так опасаются конкуренции со стороны новых игроков, что готовы запатентовать квадрат, прямоугольник и даже яблоко. Благодаря огромным финансовым возможностям спорить с гигантами крайне сложно, а лоббирование интересов среди политиков приводит к появлению спорного законодательства. В результате компании годами спорят о принадлежности той или иной технологии, а все расходы обычно ложатся на плечи рядовых потребителей. Одним из самых активных игроков, регулярно занимающимся отстаиванием собственных интересов, по праву считается Apple. Именно в голову руководству американской компании пришла идея запатентовать яблоко, но пока реализовать задуманное не удаётся. Как оказалось, теперь яблочная компания сама столкнулась с достаточно серьёзной проблемой.

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Сообщается, что Apple угрожает лишение права продажи умных часов Apple Watch на территории США. По данным Reuters, несколько дней назад Комиссия по международной торговле США (ITC) вынесла решение, способное привести к введению запрета на ввоз в США определённых моделей Apple Watch. Потенциальный запрет касается моделей, оснащённых функцией измерения уровня кислорода в крови, а все подобные устройства выпускаются за пределами Америки. Причиной стало длительное патентное разбирательство между Apple и калифорнийской компанией Masimo Corporation, специализирующейся на производстве медицинского оборудования. Представители Masimo уверяют, что Apple использует технологии, защищённые целым рядом патентов, при этом отказывается это признавать, грубо нарушая законодательство США. Удивительно, но в ходе первого этапа судебного разбирательства в январе 2023 года американский суд признал, что Apple действительно нарушила один из патентов Masimo, который описывает технологию, используемую в пульсоксиметрах, производимых Masimo. Apple. Тогда яблочная компания не согласилась с решением суда, но сейчас всё гораздо сложнее. Для справки, пульсоксиметр представляет собой медицинское устройство для неинвазивного измерения уровня кислорода в крови, используемое для оценки состояния дыхательной системы человека.

Хотя решение ITC было поддержано в полном составе, оно требует утверждения президента США, а также может быть оспорено в ходе апелляции. В течение следующих 60 дней администрация президента Байдена должна принять решение о введении запрета на импорт Apple Watch, учитывая возможные риски и последствия данной меры. Эксперты констатируют, что обычно американские президенты не используют право вето в подобных случаях, поэтому у Apple действительно могут возникнуть проблемы. В ближайшее время Apple имеет право обжаловать решение в Апелляционном суде Федерального округа США. Случится это только после завершения указанных выше 60 дней, когда президент должен вынести окончательный вердикт. Представители яблочной компании уверяют, что Masimo пытается использовать запрет в корыстных интересах, пытаясь конкурировать с Apple Watch на местном рынке.

Генеральный директор Masimo (Джо Киани) указал, что решение ITC можно рассматривать как мощный сигнал о том, что даже крупнейшая в мире компания не выше закона. Эксперты отмечают, что в настоящее время решение ITC не конкретизирует, какие именно модели Apple Watch могут быть запрещены для ввоза в США. Если обратиться к иску Masimo против Apple от 2021 года, то там упоминались модели Apple Watch 6, первые умные часы Apple с функцией измерения уровня кислорода в крови, выпущенные в 2020 году. Эта версия производились на китайских фабриках, но в 2022 году появилась информация о переговорах Apple с Foxconn и Luxshare Precision Industry о релокации производства часов во Вьетнам. Какое-то время назад сообщалось, что Apple планировала производить во Вьетнаме не только умные часы, но и MacBook, но пока решение не принято.

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Судебное разбирательство между Apple и Masimo проходит в нескольких юрисдикциях США. В Калифорнии (родине для обеих компаний) суд отменил судебное разбирательство, так как представители закона не смогли прийти к общему решению. После этого Apple обратилась в суд Делавэра с контриском, в котором назвала действия Masimo попыткой избегнуть конкуренции и устранить конкурентов для собственных продуктов. В настоящее время судебное разбирательство продолжается, а запрет на ввоз Apple Watch может быть результатом неблагоприятного развития событий в другом судебном разбирательстве между Apple и компанией AliveCor. ITC приняла решение в пользу AliveCor в феврале 2023 года, но пока отложила введение запрета в связи с проверкой патентов, принадлежащих AliveCor.