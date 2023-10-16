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Bublik1
Немецкие эксперты: Украина потеряет все танки к 2027 году и вынуждена будет сдаться
Спустя полтора года конфликта у ВСУ осталось не больше 450 рабочих Т-64

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Крупные аналитики спорят о том, сколько ещё будет продолжаться конфликт в Украине. Кто-то пишет о том, что после прихода к власти Трампа, США перестанут снабжать Киев оружием, что вынудит Зеленского пойти на переговоры. Некоторые эксперты полагают, что противостояние затянется, тогда как другие уверены, что из-за конфликта на Ближнем Востоке Украине придётся намного быстрее пойти на уступки Москвы. Особый интерес вызывает точка зрения немецких журналистов, опубликованная на сайте Merkur. Там предлагают учитывать количественные показатели танков в качестве отправной точки, определяя рамки завершения конфликта именно по этому принципу. 

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Отмечается, что на начало СВО у России было 11 тысяч танков, тогда как Украина располагала 2 тысячами машин. Это значит, что силы были изначально не равны, при этом большую часть арсенала представляли старые Т-64. По оценкам журналистов Forbes, на начало 3 квартала 2023 года в распоряжении ВСУ находилось меньше половины машин, при этом аналитики Oryx и вовсе уверены в том, что Киев может рассчитывать на 450 работоспособных Т-64. Цифры вполне могут быть неточными и отличаться на десятки и даже сотни в любую сторону. Эксперты не учитывают всех факторов, в том числе забывают о том, что Польша восстанавливает повреждённую технику, а внутри Украины есть небольшие цеха, занимающиеся ремонтом танков и броневиков. Если исходить из названных выше цифр, учитывая темпы поражения техники за прошедшее с начала СВО время, то можно предположить, что все оставшиеся машины окажутся уничтожены в ближайшие 42 месяца. Таким образом Украине придётся сложить оружие уже к 2027 году, поскольку сражаться будет не на чём. 

Какое-то время казалось, что страны НАТО готовы оказать поддержку Киеву, отправив танки собственного производства, вот только все надежды Зеленского не оправдались. За полтора года Запад в общей сложности передал ВСУ 300 танков, из которых больше 200 – это старые советские Т-64 и Т-72 в разных модификациях. Французские, британские и немецкие машины в явном меньшинстве, а реалии наступательной операции доказали, что Challenger 2 и Leopard 2 ничем не лучше российских танков. При этом многие эксперты констатируют, что различия между поколениями не такие большие, а суть сводится к использованию авиации и вспомогательных систем. Без артиллерии продвижение техники сталкивается со значительными проблемами, а в настоящее время стоит пересмотреть функцию танка. Современные машины больше подходят для уничтожения противника на значительном расстоянии с целью создания брешей в укреплённых позициях для пехоты. Боевые танки отлично подходят для выполнения этой роли, тогда как дуэли между машинами уходят в прошлое и встречаются всё реже. Боевые действия в Украине доказали, что танки всё ещё актуальны, а тот, у кого боевых машин больше, может рассчитывать на значительное преимущество. 

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Что до киевских властей, то обеспечить ВСУ танками нет никакой возможности. Страны Восточной Европы отдали большую часть техники, которая досталась им от СССР, а перспективы туманны. Неожиданное решение предложило руководство Rheinmetall. Немецкая корпорация заявила о планах строительства в Украине полноценного завода по производству танков и бронемашин. Всего в год могут выпускаться до 400 единиц самого нового Panther, а с этой целью Rheinmetall создала совместное предприятие с государственной украинской компанией «Укроборонпром». Оказывается, предприятие заработает в 2024 году, вот только немецкие журналисты и представители Rheinmetall забывают о том, что вся территория Украины простреливается ракетами. Это значит, что завод может быть быстро уничтожен, а значит указанным выше планам не суждено сбыться. 

#украина #аналитика #всу #танки
Источник: merkur.de
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