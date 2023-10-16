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Крупные аналитики спорят о том, сколько ещё будет продолжаться конфликт в Украине. Кто-то пишет о том, что после прихода к власти Трампа, США перестанут снабжать Киев оружием, что вынудит Зеленского пойти на переговоры. Некоторые эксперты полагают, что противостояние затянется, тогда как другие уверены, что из-за конфликта на Ближнем Востоке Украине придётся намного быстрее пойти на уступки Москвы. Особый интерес вызывает точка зрения немецких журналистов, опубликованная на сайте Merkur. Там предлагают учитывать количественные показатели танков в качестве отправной точки, определяя рамки завершения конфликта именно по этому принципу.
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Отмечается, что на начало СВО у России было 11 тысяч танков, тогда как Украина располагала 2 тысячами машин. Это значит, что силы были изначально не равны, при этом большую часть арсенала представляли старые Т-64. По оценкам журналистов Forbes, на начало 3 квартала 2023 года в распоряжении ВСУ находилось меньше половины машин, при этом аналитики Oryx и вовсе уверены в том, что Киев может рассчитывать на 450 работоспособных Т-64. Цифры вполне могут быть неточными и отличаться на десятки и даже сотни в любую сторону. Эксперты не учитывают всех факторов, в том числе забывают о том, что Польша восстанавливает повреждённую технику, а внутри Украины есть небольшие цеха, занимающиеся ремонтом танков и броневиков. Если исходить из названных выше цифр, учитывая темпы поражения техники за прошедшее с начала СВО время, то можно предположить, что все оставшиеся машины окажутся уничтожены в ближайшие 42 месяца. Таким образом Украине придётся сложить оружие уже к 2027 году, поскольку сражаться будет не на чём.
Какое-то время казалось, что страны НАТО готовы оказать поддержку Киеву, отправив танки собственного производства, вот только все надежды Зеленского не оправдались. За полтора года Запад в общей сложности передал ВСУ 300 танков, из которых больше 200 – это старые советские Т-64 и Т-72 в разных модификациях. Французские, британские и немецкие машины в явном меньшинстве, а реалии наступательной операции доказали, что Challenger 2 и Leopard 2 ничем не лучше российских танков. При этом многие эксперты констатируют, что различия между поколениями не такие большие, а суть сводится к использованию авиации и вспомогательных систем. Без артиллерии продвижение техники сталкивается со значительными проблемами, а в настоящее время стоит пересмотреть функцию танка. Современные машины больше подходят для уничтожения противника на значительном расстоянии с целью создания брешей в укреплённых позициях для пехоты. Боевые танки отлично подходят для выполнения этой роли, тогда как дуэли между машинами уходят в прошлое и встречаются всё реже. Боевые действия в Украине доказали, что танки всё ещё актуальны, а тот, у кого боевых машин больше, может рассчитывать на значительное преимущество.
Что до киевских властей, то обеспечить ВСУ танками нет никакой возможности. Страны Восточной Европы отдали большую часть техники, которая досталась им от СССР, а перспективы туманны. Неожиданное решение предложило руководство Rheinmetall. Немецкая корпорация заявила о планах строительства в Украине полноценного завода по производству танков и бронемашин. Всего в год могут выпускаться до 400 единиц самого нового Panther, а с этой целью Rheinmetall создала совместное предприятие с государственной украинской компанией «Укроборонпром». Оказывается, предприятие заработает в 2024 году, вот только немецкие журналисты и представители Rheinmetall забывают о том, что вся территория Украины простреливается ракетами. Это значит, что завод может быть быстро уничтожен, а значит указанным выше планам не суждено сбыться.