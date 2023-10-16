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Bublik1
Lords of the Fallen разочаровала геймеров и экспертов – игра выдаёт меньше 50 fps с GeForce RTX 4090
Такой показатель удаётся достичь в разрешении 4К с трассировкой лучей

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В последнее время мы становимся свидетелями того, какие незначительные усилия крупные игровые студии уделяют оптимизации новых проектов. Например, тот же Cyberpunk 2077 создавали в CD Projekt, а вот тестирование доверили малоизвестной команде. В результате разработчики больше года оправдывались перед фанатами, выпуская патчи с завидной регулярностью.

Аналогичная проблема есть и у других новинок, а сегодня можно смело заявить, что Lords of the Fallen не предложит геймерам нормальную оптимизацию. Неясно, как вообще выходят такие сырые проекты. Обычному пользователю достаточно 5 минут, чтобы заметить проблемы, но всё это чудесным образом скрылось от команды разработчиков. Дискутировать на эту тему можно долго, но в данном случае просто посмотрим тесты, проведённые командой Hardwaretimes. 

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В качестве процессора был выбран флагманский Corei9-13900K, работающий в тандеме с оперативной памятью DDR5-6000 CL37. Эксперты отрегулировали тайминги, поэтому рассчитывали на хорошие результаты. За графическую составляющую отвечала видеокарта GeForce RTX 4090.

Флагман NVIDIA должен был обеспечить заоблачное количество кадров, но кривая оптимизация Lords of the Fallen свела все усилия разработчиков процессоров и видеокарт на нет. Как оказалось, на максимальных настройках графики и без включения технологии масштабирования GeForce RTX 4090 смогла достичь около 50 кадров в секунду. Это средний показатель, тогда как минимальный фрамрейт падал до 40 кадров в секунду.

Со стороны AMD протестировали Radeon RX 7900 XTX, который с трудом выдал средние 34 кадра в секунду. Это очень мало для видеокарты, которая стоит 1000 долларов и позиционируется как флагман. 

Отметим, что без трассировки лучей показатели выше, но в данном случае странно говорить о компромиссе, когда вы покупаете самую дорогую видеокарту на рынке. Что ж, в разрешении 2К уже можно немного выдохнуть, ведь здесь GeForce RTX 4090 удалось набрать 85 кадров в секунду, а Radeon RX 7900 XTX вышла за отметку в 60 fps. Что любопытно, даже в разрешении 1080р только GeForce RTX 4090 переваливает за 100 кадров в секунду, тогда как все остальные видеокарты оказались не способны пробить кривую оптимизацию Lords of the Fallen.

Не радует и потребление энергии, ведь игре удалось выжать из GeForce RTX 4090 в среднем 433 Вт с пиковыми 446 Вт. Radeon RX 7900 XTX для нормальной работы (трудно назвать такие жалкие показатели нормальными) сжигает 346 Вт с пиковыми 352 Вт, а все остальные графические чипы показывают более скромные результаты. 

При этом Lords of the Fallen имеет красивую графику за счёт использования движка Unreal Engine 5. Как уже отмечалось выше, без трассировки лучей играть можно, но компромиссы в данном случае неуместны. Разработчики уже объявили о намерении выпустить патч с исправлениями, но когда положение действительно улучшится, не знает никто. В итоге новинка сильно разочаровывает, а эксперты настоятельно рекомендуют подождать.

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В целом, если вы не против того, чтобы снизить настройки графики до средних, отключить трассировку лучей и другие визуальные технологии, то играть можно даже на середняках прошлых поколений. 

#тесты #geforce rtx 4090 #lords of the fallen
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