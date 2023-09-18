Срок технической поддержки у Xiaomi не превышает 3 года для флагманов, но равен 1 году для бюджетных смартфонов

Не секрет, что в России, как и во многих других странах, уже давно сформировался культ владельцев смартфонов Apple. Каждый год фанаты яблочной продукции толпились у магазинов, пытаясь первыми отхватить новенький iPhone, но в какой-то момент спрос пошёл вниз, а доступность выросла. Не исключено, что Apple просто устала устраивать ежегодные шоу, но в данном случае это уже не важно. Российские аналитики фиксируют повышенный спрос на iPhone 11 и iPhone 12. Несмотря на то, что оба аппарата давно не продаются, они вызывают интерес у потенциальных покупателей. Всё дело в том, что дизайн за последние годы почти не изменился, ну а особенности продукции яблочной компании позволяют внедрять новые функции чуть ли не каждый год.

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Всё дело в том, что Apple 5 лет после выхода выпускает новую прошивку, а потом ещё год распространяет обновления безопасности. Таким образом iPhone 11, который вышел в 2019 году, получит новую прошивку ещё два раза, тогда как часть конкурентов из Китая вообще не задумывается о таких глупостях, как официальная техническая поддержка. Немного лучше дела у Xiaomi, но и здесь есть проблемы, поскольку в лучшем случае китайская компания даёт 3 года обновлений, а после считает аппарат устаревшим. Он попадает в список End of Support (EoS), о котором мы сегодня и поговорим. Прежде всего нужно понимать, что пользоваться слишком старым телефоном небезопасно. Никто не сказал, что хакеры будут кружить возле вас, пытаясь завладеть деньгами и личными данными, но если аппарат не получал обновлений безопасности, то считается более уязвимым. К примеру, если вы просто подключились к общественной беспроводной сети в парке, то предполагаемый мошенник не станет взламывать новую версию Android.

Ну а обычные пользователи не знают таких тонкостей, поэтому покупают в магазинах заведомо устаревшие трубки. Например, вы до сих пор можете встретить в торговых сетях аппараты серии Redmi 10, вот только все они получили статус EoS, а значит уже не претендуют на MIUI 15. Всё просто, ведь бюджетная серия обновляется всего один раз после своего выхода, тогда как флагманы могут рассчитывать на 3 года полноценной технической поддержки. Но всё имеет свойство заканчиваться, поэтому в 2024 году придётся проститься с серией Mi 10. Сюда же относится и серия Redmi K30, ну а особенно неприятный сюрприз таит в себе прекращение поддержки серий Redmi Note 9 и Redmi Note 10. Дело в том, что часть смартфонов серии Redmi Note 9 уже в этом году лишились официальной поддержки, тогда как пока нет надежды на то, что хотя бы одни аппарат серии Redmi Note 10 получит MIUI 15 в 2024. Что примечательно, такие телефоны до сих пор находятся в продаже, а многие диванные эксперты любят рассказывать сказки о том, насколько такая покупка выгоднее сильно переоценённого Redmi Note 12. Согласимся, что изменений не так много, но в данном случае вы платите ещё и за техническую поддержку, которая заложена в стоимость товара.

Помните о том, что важно покупать самый свежий смартфон, а иначе можно оказаться в уязвимом положении, пытаясь сэкономить тысячу рублей. Ниже вы можете ознакомиться с полным списком аппаратов, которые точно не получат MIUI 15. Инсайдеры полагают, что речь идёт о глобальной прошивке, тогда как в Китае могут быть сюрпризы. На родном рынке Xiaomi иногда делает пользователям приятные сюрпризы, но часто дело дальше бета-версии не заходит. В любом случае, если у вас в кармане (или сумочке) лежит один из перечисленных ниже мобильников, то не стоит сразу бить тревогу и тем более бежать за новым гаджетом. Важно помнить, что почти все указанные ниже устройства получили MIUI 14. Это значит, что они работают на самой свежей версии Android, поэтому будут актуальны ещё как минимум год. За это время вы успеете решить, что делать, ну а покупать один из таких аппаратов в новом виде мы вам уже не рекомендуем. Современный смартфон представляет собой сложную систему, немаловажная часть из которой касается программного обеспечения. Хакеры не дремлют, а дополнительная защита не повредит.

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