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53 смартфона Xiaomi завершили жизненный цикл (EoS) и не получат прошивку MIUI 15 на Andriod 14
Срок технической поддержки у Xiaomi не превышает 3 года для флагманов, но равен 1 году для бюджетных смартфонов

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Не секрет, что в России, как и во многих других странах, уже давно сформировался культ владельцев смартфонов Apple. Каждый год фанаты яблочной продукции толпились у магазинов, пытаясь первыми отхватить новенький iPhone, но в какой-то момент спрос пошёл вниз, а доступность выросла. Не исключено, что Apple просто устала устраивать ежегодные шоу, но в данном случае это уже не важно. Российские аналитики фиксируют повышенный спрос на iPhone 11 и iPhone 12. Несмотря на то, что оба аппарата давно не продаются, они вызывают интерес у потенциальных покупателей. Всё дело в том, что дизайн за последние годы почти не изменился, ну а особенности продукции яблочной компании позволяют внедрять новые функции чуть ли не каждый год. 

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Всё дело в том, что Apple 5 лет после выхода выпускает новую прошивку, а потом ещё год распространяет обновления безопасности. Таким образом iPhone 11, который вышел в 2019 году, получит новую прошивку ещё два раза, тогда как часть конкурентов из Китая вообще не задумывается о таких глупостях, как официальная техническая поддержка. Немного лучше дела у Xiaomi, но и здесь есть проблемы, поскольку в лучшем случае китайская компания даёт 3 года обновлений, а после считает аппарат устаревшим. Он попадает в список End of Support (EoS), о котором мы сегодня и поговорим. Прежде всего нужно понимать, что пользоваться слишком старым телефоном небезопасно. Никто не сказал, что хакеры будут кружить возле вас, пытаясь завладеть деньгами и личными данными, но если аппарат не получал обновлений безопасности, то считается более уязвимым. К примеру, если вы просто подключились к общественной беспроводной сети в парке, то предполагаемый мошенник не станет взламывать новую версию Android.

Ну а обычные пользователи не знают таких тонкостей, поэтому покупают в магазинах заведомо устаревшие трубки. Например, вы до сих пор можете встретить в торговых сетях аппараты серии Redmi 10, вот только все они получили статус EoS, а значит уже не претендуют на MIUI 15. Всё просто, ведь бюджетная серия обновляется всего один раз после своего выхода, тогда как флагманы могут рассчитывать на 3 года полноценной технической поддержки. Но всё имеет свойство заканчиваться, поэтому в 2024 году придётся проститься с серией Mi 10. Сюда же относится и серия Redmi K30, ну а особенно неприятный сюрприз таит в себе прекращение поддержки серий Redmi Note 9 и Redmi Note 10. Дело в том, что часть смартфонов серии Redmi Note 9 уже в этом году лишились официальной поддержки, тогда как пока нет надежды на то, что хотя бы одни аппарат серии Redmi Note 10 получит MIUI 15 в 2024. Что примечательно, такие телефоны до сих пор находятся в продаже, а многие диванные эксперты любят рассказывать сказки о том, насколько такая покупка выгоднее сильно переоценённого Redmi Note 12. Согласимся, что изменений не так много, но в данном случае вы платите ещё и за техническую поддержку, которая заложена в стоимость товара. 

Помните о том, что важно покупать самый свежий смартфон, а иначе можно оказаться в уязвимом положении, пытаясь сэкономить тысячу рублей. Ниже вы можете ознакомиться с полным списком аппаратов, которые точно не получат MIUI 15. Инсайдеры полагают, что речь идёт о глобальной прошивке, тогда как в Китае могут быть сюрпризы. На родном рынке Xiaomi иногда делает пользователям приятные сюрпризы, но часто дело дальше бета-версии не заходит. В любом случае, если у вас в кармане (или сумочке) лежит один из перечисленных ниже мобильников, то не стоит сразу бить тревогу и тем более бежать за новым гаджетом. Важно помнить, что почти все указанные ниже устройства получили MIUI 14. Это значит, что они работают на самой свежей версии Android, поэтому будут актуальны ещё как минимум год. За это время вы успеете решить, что делать, ну а покупать один из таких аппаратов в новом виде мы вам уже не рекомендуем. Современный смартфон представляет собой сложную систему, немаловажная часть из которой касается программного обеспечения. Хакеры не дремлют, а дополнительная защита не повредит. 

  1. POCO F2 Pro
  2. POCO C50
  3. Redmi 9A
  4. Xiaomi Mi 10 Ultra
  5. Redmi K30 5G
  6. Redmi 9 Prime
  7. Xiaomi Mi 10i 5G
  8. Xiaomi Mi 10T
  9. Redmi Note 9S
  10. Xiaomi Mi 10 Lite 5G
  11. POCO M3
  12. POCO X3
  13. POCO X2
  14. Redmi K30
  15. POCO C40
  16. Redmi 9
  17. Xiaomi Mi 10S
  18. Redmi Note 9T
  19. POCO X3 NFC
  20. Redmi 10 Power
  21. Redmi Note 10 Pro
  22. Xiaomi Mi 10
  23. Redmi Note 9 5G
  24. Redmi Note 9 Max
  25. POCO F1
  26. Redmi K30i
  27. Redmi 10X
  28. Redmi 10X 5G
  29. Xiaomi Mi 10 Pro
  30. POCO M2 Pro
  31. Redmi A1
  32. POCO M2
  33. Redmi K30 Pro
  34. Redmi 9C
  35. Redmi K30S
  36. Redmi Note 9 Pro
  37. Redmi Note 9
  38. Redmi 9i
  39. Xiaomi Mi 10
  40. Xiaomi Mi 10 Youth
  41. Redmi 10C
  42. Redmi K30 Racing
  43. Redmi 9C
  44. Redmi Note 10
  45. Redmi Note 10S
  46. Redmi A1 Plus
  47. Redmi Note 10 Pro Max
  48. Redmi 10 India
  49. Xiaomi Mi 10T Lite
  50. Redmi 9 Power
  51. Redmi 9T
  52. Xiaomi Mi 10T Pro
  53. Redmi 10
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#xiaomi #прошивки #miui 15 #andriod 14
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