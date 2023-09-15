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Жители РФ переходят на подержанные смартфоны Apple, поскольку не могут себе позволить iPhone 15
Десятки миллионов пользователей купили или планируют сделать выбор в сторону бывшего в употреблении гаджета

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Аналитики отмечают, что продажи смартфонов в 2023 году в России выросли на 26% по сравнению с годом предыдущим. Особенно активно раскупаются аппараты дороже 30 тысяч рублей, а сдерживающим фактором считается низкий курс национальной валюты. Китайские производители медленно вытесняют Apple и Samsung, но в целом доходы у американской и южнокорейской компании находятся на высоком уровне. Эксперты уверены, что немаловажным фактором стал так называемый отложенный спрос, поскольку в 2022 году многие предпочли потратить деньги на более важные приобретения, поэтому состояние рынка в 2024 году будет во многом зависеть от экономической ситуации в стране. Ну а поскольку санкции всё же оказывают негативный эффект, то было бы странным, если бы изменения не фиксировались уже сегодня.

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По данным российских аналитиков, в последние годы наблюдается увеличение людей, готовых рассмотреть покупку подержанного смартфона. Оказывается, в 2023 году таковых набирается уже 26%, а если перейти к конкретным цифрам, то около 37 миллионов человек не расположены к покупке нового телефона в магазине. Это значит, что каждый четвёртый житель России в ближайшие годы купит или уже купил бывший в употреблении гаджет, пытаясь таким образом сэкономить. По данным опроса, ещё 10% респондентов (почти 15 миллионов человек) рассматривают возможность покупки подержанного смартфона, хотя пока не совершают покупку, а только изучают предложения. Ну а особенно популярны в данном сегменте устройства, выпущенные компанией Apple. Чаще всего обращают внимание на iPhone 11 и iPhone 12, первый из которых был выпущен в сентябре 2019 года, а второй – в октябре 2020 года. Важно отметить, что на момент проведения исследования, в магазинах невозможно встретить iPhone 11, а в официальной рознице нет ничего младше iPhone 13. Эксперты уверены (вполне очевидный вывод), что главной причиной, по которой люди выбирают подержанные смартфоны, является их более низкая цена по сравнению с новыми. Это фактор оказывается важен для 40% россиян, готовых приобрести бывший в употреблении аппарат. Кроме того, среди них есть и те, кто ценит возможность найти бренды и модели, которые больше не представлены в магазинах, что даёт больше вариантов выбора на вторичном рынке смартфонов. Эстетов насчитывается всего 4% от общего числа респондентов, но такие люди есть. Что любопытно, 49% потенциальных покупателей не готовы рассматривать смартфоны с внешними или внутренними недостатками. Для этой категории важно, чтобы устройство было в идеальном состоянии, а многие требуют наличие коробки и гарантии, пусть даже и просроченной. Это позволяет понять, что телефон не был украден, что также немаловажно.

Несмотря на вышеуказанные преимущества вторичного рынка смартфонов, большинство россиян не рассматривают такой вариант. 64% граждан России предпочли бы при необходимости смены мобильного устройства купить новое. Когда речь заходит о цене, основная масса россиян (35%) готова потратить от 50 до 100 тысяч рублей на новый смартфон. При этом в последнее время даже китайские бренды начали увеличивать стоимость флагманов, ну а Apple и Samsung никогда не предложат ничего путного за такую сумму. Тем, кто желает приобрести более мощное устройство, приходится выделить больше средств. Например, на момент проведения исследования топовая модель Xiaomi 13 Pro стоила от 110 тысяч рублей, а упрощённая версия Xiaomi 13 – от 80 тысяч рублей. За 52 тысячи рублей китайская компания предлагала телефон прошлого поколения Xiaomi 12T.

Ещё 34% россиян при выборе нового смартфона планируют потратить от 20 до 50 тысяч рублей. Этот диапазон цен соответствует среднебюджетным аппаратам, таким как Redmi Note 12 Pro+, стоимость которого стартует от 38 тысяч рублей. 13% россиян не готовы тратить на новый смартфон более 20 тысяч рублей, но также есть и те, кто готов потратить более 100 тысяч рублей на новое устройство, а доля зажиточных любителей гаджетов составляет 14%. Аналитики констатируют, что смена смартфона для большинства россиян становится всё более редким событием. Только 17% граждан меняют мобильные устройства раз в год или полтора года, а всего 4% делают это чаще. Основная масса населения (36%) покупает новый смартфон раз в два или два с половиной года. Также примерно такое же количество людей (32%) готово использовать один и тот же смартфон в течение нескольких лет и менять его раз в три или пять лет. Немаловажно, что несмотря на сложное положение и низкий курс рубля большинство россиян меняет смартфон не из-за какой-либо конкретной неисправности, а просто потому, что хочется чего-то нового. Главным мотивом для приобретения нового смартфона является желание получить более современную модель с улучшенными функциями, что подтвердили 46% респондентов. На втором месте – медленная работа текущего устройства. 29% россиян готовы сменить смартфон, если их аппарат начнёт «тормозить». Плохая батарея, которая быстро разряжается, является причиной задуматься о покупке нового аппарата для 23% участников опроса. Каждый пятый (20%) хочет смартфон с более качественной камерой, а ещё 15% нуждаются в большем объёме памяти. Функции разблокировки смартфона по лицу или отпечатку пальца нужны 12% опрошенных.

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