Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1 За пост начислено вознаграждение
Вирусный ролик о походе в российский супермаркет открыл глаза полякам на бесполезность санкций
Жители Польши не могут понять, почему в РФ цены ниже, а ассортимент выше

реклама

Тысячелетиями люди оставались в неведении относительно тех последствий, к которым приводили решения властей. Даже если и появлялись слухи, которые со временем могли распространяться с помощью прессы, то всегда можно было выпустить опровержение, а проверить те или иные утверждения было почти невозможно. Сегодня, когда интернет способен за считанные секунды соединить две самые отдалённые точки на нашей планете, властям приходится идти на ухищрения, ведь разобраться в том, где правда, а где ложь, может каждый. И вот здесь и выясняется, что большая часть людей решительно не хочет знать правду. Санкции против России в очередной раз доказали, что рядовых европейцев заботят личные проблемы, но вникать в те или иные нюансы люди не готовы. Официальная позиция обличает действия России, тогда как десятки журналистов и тысячи блогеров доказывают обратное. Отличить правду от лжи бывает непросто, но иногда происходит прозрение, позволяющее взглянуть на мир иначе.

реклама

На прошлой неделе в польском сегменте интернета стало вирусным видео, на котором жительница России на польском языке рассказывает о походе в обычный российский супермаркет. Казалось бы, ничего нового не произошло, но в головах ярых русофобов ролик вызвал эффект разорвавшейся бомбы. Полякам ежедневно рассказывают по телевизору о том, как коллективный Запад побеждает Россию, что делает экономику нестабильной и уязвимой. Особое внимание уделяется санкциям, которые позволили загнать русских в тупик, вот только видео обычной жительницы РФ разом опровергло все эти заявления. Поляки оказались удивлены тем, что ассортимент российского супермаркета настолько обширный, что превосходит по этому показателю многие иностранные торговые сети. Никакого дефицита не наблюдается, а товары доступны на полках. При этом нет никакого ажиотажа, как нет и ограничений на покупку того или иного количества единиц, как это было с подсолнечным маслом в Европе в 2022 году.

Удивил поляков и ассортимент продукции иностранных брендов. По логике вещей, всё это не должно продаваться в российском супермаркете, но на полках лежат сладкие шоколадные батончики, соки, пиво и многое другое. Но настоящая истерика началась после того, как кто-то пересчитал рубли в злотые. Оказалось, что баночка кофе, которую в РФ можно купить за 18 злотых или 400 рублей, в Польше стоит 35 злотых. Примеров множество, а многие товары дороже в 2 раза, что повергло поляков в уныние, ведь они не понимают, как такое вообще может происходить. Смотревшие видео задаются вопросом, почему санкционные товары, которые даже теоретически не должны продаваться в России, ещё и стоят там дешевле. Некоторые призывают правительство задуматься, тогда как другие в недоумении спрашивают, кто вообще находится под санкциями. Кто-то даже заявил, что ролик фейковый и смонтирован специально для того, чтобы мучить жителей Польши. Ну а более здравые отмечают, что с продуктами питания и другими товарами у русских всё действительно намного лучше, чем у поляков. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#санкции #интересное
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Сбербанк переходит на китайские банкоматы – в чём причина, и стоит ли волноваться жителям России
Польские власти препятствуют поставкам украинского зерна в Европу
Заводы «АвтоВАЗ» и «Москвич» перешли на отечественное ПО – Renault принудительно отключила софт
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бойцы штурмового отряда ЧВК Вагнер решили отправиться в зону СВО
11
РИА Новости: Истребитель танков 2С25М может стать безэкипажным и превратиться в боевого робота
+
Озвучена цель сегодняшнего ночного ракетного удара ВС РФ по объектам на Украине
2
Military Watch: обновленный Т-80 может получить пушку "Арматы" и динамическую защиту "Малахит"
8
Popular Mechanics: истребитель F-15EX способен поразить шесть самолетов противника за один вылет
10
Оружейный барон Виктор Бут опроверг слухи о продолжении дела Евгения Пригожина
+
Huawei теснит Apple – китайцы платят сборщикам Mate 60 Pro больше, чем Apple за новый iPhone 15
2
Данилов: Западные страны должны законодательно закрепить долгосрочную военную помощь Киеву
4
Россия не прекращает поставки газа в Молдавию, несмотря на долг 700 млн долларов
4
iPhone 15 Pro Max против Samsung Galaxy S23 Ultra: сравнение технических характеристик
8
Украинский снайпер Прошинский подтвердил, что данные о 90 % потерь в подразделениях ВСУ правдивы
2
iPhone 15 Pro Max в цвете Natural Titanium доберутся до пользователей только в ноябре
1
Готовьтесь к длительному конфликту на Украине, предупреждает глава НАТО
+
На стратегические бомбардировщики Ту-160 стали устанавливать ракеты Х-БД с дальностью более 6 500 км
1
Что пошло не так с Солнцепеком на Украине
33
Чип новой игровой консоли Nintendo может получить 8 ядер Cortex A78 и 1280 CUDA ядер NVIDIA Ampere
5
Вселенная монстров пополнилась новой картиной
1
По неофициальным данным, количество предварительных заказов на Tesla Cybertruck превысило 2 млн
+
НАТО: снабжать Украину вооружением в необходимом объеме невозможно
+
Налог на установку Unity спровоцировал разработчиков игр предпринять жесткие меры
1

Популярные статьи

Китайский ударный БПЛА "Подсолнух-200" может отправится в зону спецоперации уже этой осенью
5
США разрабатывают гиперзвуковой двигатель, способный менять свою форму во время полета
11
О целесообразности обмена RTX2060 на RTX3070 в 2023 - мой опыт
48
ТОП-15 мифов о ноутбуках
100
Драйвер видеокарты: Как выглядит одна критическая проблема практически любого дистрибутива Linux
246
Microsoft скомпрометировала себя с Xbox Cloud Gaming
10
О том как Илон Маск отключил для ВСУ Starlink над Севастополем и что из этого вышло
9
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Сентябрь)
3
Русский язык: почему "великий и могучий"
8
Итоги гоночного уик-энда 16-17 сентября
1

Сейчас обсуждают

Олег Тимофеев
09:21
Конечно по поводу ТОСа у Запада зависть.
Что пошло не так с Солнцепеком на Украине
Олег Тимофеев
09:20
Том сам по себе не плох но нужно иметь культуру его применения раз чему никто генералов не учит и требуется с веянием времени переводить его ракеты на высокоточный уровень но это упорно делать не хотя...
Что пошло не так с Солнцепеком на Украине
Urtgard
09:20
4060 отличная карта по отличной цене в 299$, она тянет абсолютно всё на ультра или около ультра настройках в ФХД, также как это делала 1060 по той же цене. С FG в тяжёлых играх там огромный запас. 8 Г...
Самый главные недостатки видеокарт NVIDIA – почему компания перестала делать продукты для «людей»
El Desperado
09:18
У меня похожий пк, доска и видюха та же. Проц i3 12100f. Памяти тоже 32gb 3600 mhz и m. 2 на терабайт. Вышло все вместе с 144 Гц монитором за 14к - в 92 тысячи. Всё летает, на i5 я сэкономил, цены на...
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Сентябрь)
Дмитрий Серёдкин
09:17
А где, собственно, сравнение?) Просто выписали характеристики, которые и так все знают?
iPhone 15 Pro Max против Samsung Galaxy S23 Ultra: сравнение технических характеристик
Олесь Кука
09:14
Куча безвентиляторников на них есть. Подобие нуков. И ноутбуки.
Со дна постучали - во что можно поиграть на Geforce GT 730
Джон Коннор
09:13
4090 имеет только один минус - цену? А как же запах горелого разьема, гемор с подбором угловых переходников, не влезание в большинство корпусов и перелом текстолита в районе ножки pci из-за чрезмерног...
Самый главные недостатки видеокарт NVIDIA – почему компания перестала делать продукты для «людей»
unhurtable
09:10
Главное пусть группируются покомпактней, неохота большую площадь обеззараживать...
Глава военного комитета Бауэр: в случае атаки НАТО задействует 300 тысяч военных
century84
09:10
Так вот как переобувание на лету выглядит.
Генерал ВС США Милли рассказал о целях украинского контрнаступления
unhurtable
09:08
Как тырить, ой, простите, изымать имущество РФ это другое было, да?
В Крыму продадут национализированную квартиру Зеленского
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем