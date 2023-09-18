Жители Польши не могут понять, почему в РФ цены ниже, а ассортимент выше

Тысячелетиями люди оставались в неведении относительно тех последствий, к которым приводили решения властей. Даже если и появлялись слухи, которые со временем могли распространяться с помощью прессы, то всегда можно было выпустить опровержение, а проверить те или иные утверждения было почти невозможно. Сегодня, когда интернет способен за считанные секунды соединить две самые отдалённые точки на нашей планете, властям приходится идти на ухищрения, ведь разобраться в том, где правда, а где ложь, может каждый. И вот здесь и выясняется, что большая часть людей решительно не хочет знать правду. Санкции против России в очередной раз доказали, что рядовых европейцев заботят личные проблемы, но вникать в те или иные нюансы люди не готовы. Официальная позиция обличает действия России, тогда как десятки журналистов и тысячи блогеров доказывают обратное. Отличить правду от лжи бывает непросто, но иногда происходит прозрение, позволяющее взглянуть на мир иначе.

реклама

На прошлой неделе в польском сегменте интернета стало вирусным видео, на котором жительница России на польском языке рассказывает о походе в обычный российский супермаркет. Казалось бы, ничего нового не произошло, но в головах ярых русофобов ролик вызвал эффект разорвавшейся бомбы. Полякам ежедневно рассказывают по телевизору о том, как коллективный Запад побеждает Россию, что делает экономику нестабильной и уязвимой. Особое внимание уделяется санкциям, которые позволили загнать русских в тупик, вот только видео обычной жительницы РФ разом опровергло все эти заявления. Поляки оказались удивлены тем, что ассортимент российского супермаркета настолько обширный, что превосходит по этому показателю многие иностранные торговые сети. Никакого дефицита не наблюдается, а товары доступны на полках. При этом нет никакого ажиотажа, как нет и ограничений на покупку того или иного количества единиц, как это было с подсолнечным маслом в Европе в 2022 году.

Удивил поляков и ассортимент продукции иностранных брендов. По логике вещей, всё это не должно продаваться в российском супермаркете, но на полках лежат сладкие шоколадные батончики, соки, пиво и многое другое. Но настоящая истерика началась после того, как кто-то пересчитал рубли в злотые. Оказалось, что баночка кофе, которую в РФ можно купить за 18 злотых или 400 рублей, в Польше стоит 35 злотых. Примеров множество, а многие товары дороже в 2 раза, что повергло поляков в уныние, ведь они не понимают, как такое вообще может происходить. Смотревшие видео задаются вопросом, почему санкционные товары, которые даже теоретически не должны продаваться в России, ещё и стоят там дешевле. Некоторые призывают правительство задуматься, тогда как другие в недоумении спрашивают, кто вообще находится под санкциями. Кто-то даже заявил, что ролик фейковый и смонтирован специально для того, чтобы мучить жителей Польши. Ну а более здравые отмечают, что с продуктами питания и другими товарами у русских всё действительно намного лучше, чем у поляков.