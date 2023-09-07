По данным аналитиков, ВСУ так и не подошли к первой линии обороны РФ

Вчера стало известно о том, что армия РФ оставила Работино и оттянулась на заранее подготовленные позиции. На этот раз места дислокации представляют собой возвышенности, что затрудняет их взятие и позволяет контролировать значительную территорию. При этом споры идут ещё и в информационном пространстве. Дело в том, что украинские власти открыто заявляют о том, что ВСУ умудрились прорвать первую линию российской обороны и теперь развивают успех. Вот только всё это никак не соотносится ни с выводами российских и американских экспертов. Последние заявляют, что украинская армия уже приближается к первой эшелонированной линии обороны, но находится в сложном положении.

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Оказывается, Работино нужно не только взять, но и удержать, а это сложность другого порядка. Так, в населённом пункте не осталось целых сооружений, поэтому зацепиться там не за что. Приходится врываться в землю, но под постоянными обстрелами сделать это крайне сложно. В итоге если нажим ВСУ ослабнет, у России появится реальный шанс вернуть контроль над Работино. Ну поскольку всё это лишь слова отдельных аналитиков, то стоит обратить внимание на спутниковые снимки участка Работино-Вербовое, где в настоящее время ведутся наиболее активные боевые действия. Прежде всего можно сделать вывод, что ВСУ так и не получили доступа к первой линии обороны российской армии на этом участке. Артиллерийская активность сконцентрирована в зоне, где украинские войска находились месяц назад, а значит продвижение если и есть, то назвать его существенным невозможно. Кроме того, по плотности огневых точек и позициям, которые украинские силы пытаются занять, видно, что ВСУ двигаются в серой зоне, охватывающей площадь около 105-110 квадратных километров. Всё этот временами приводит к высокой концентрации войск, а значит нередко возникают потери во время ротации или перегруппировки.

Например, сегодня врио главы Запорожской области сообщил об успешном ударе по украинским подразделениям, совершавшим ротацию в районах населённых пунктов Работино и Вербовое. Евгений Балицкий пишет, что удалось уничтожить около 100 бойцов, а также вывести из строя 9 артиллерийских оружий, 3 дрона, 2 танка и 2 миномётных орудия. По спутниковым снимкам видно, что характер артиллерийских ударов армии РФ имеет признаки точечного, а значит накрывать большую площадь больше нет смысла. Российские военнослужащие получили высокоточные снаряды, что позволяет наводиться на цели и экономить боеприпасы. Аналитики отмечают, что все попытки ВСУ прорваться к линии обороны Вербового с севера оказались безуспешными, а значит единственным доступным маршрутом остаётся дорога Т-0803, находящаяся под огневым контролем российских сил. Двигаться через поля не представляется возможным, так как подразделения становятся под артиллерийским обстрелом сразу после вступления на позиции. ВСУ предпочитают двигаться по асфальтированным дорогам, поскольку там нет мин и скорость движения выше.

Отдельно отмечается, что после начала наступления в районе указанных выше населённых пунктов, оборонительные позиции российской армии были существенно укреплены и расширены. Ну а за все три месяца наступательной компании ВСУ не могут выработать эффективную тактику, позволяющую проламывать российскую оборону. Особенно сложно из-за того, что российское командование одновременно задействует целый спектр сил на данном участке. Это авиация, барражирующие боеприпасы, противотанковые ракеты, дальнобойная реактивная артиллерия, а также многие другие комплексы, что сводит на нет все усилия Киева. А между тем скоро начнётся сезон дождей, и наступление прекратится.