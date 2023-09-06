Информацию подтвердил врио главы Запорожской области

Три месяца назад крохотное село Работино стало одной из самых горячих точек СВО, а в последние несколько недель нажим на населённый пункт усилился. Украинские власти получили чёткую команду показать своим американским кураторам хотя бы какие-то успехи, поэтому бросили в атаку даже стратегические резервы. Дискутировать на тему того, сколько резервов у ВСУ осталось, можно ещё долго, но точных данных всё равно нет, поэтому приходится исходить из косвенных доказательств. Например, в понедельник в бой пошло элитное подразделение, на балансе которого находились Challenger 2. Танки стали эксклюзивным подарком британских спонсоров, а один из них даже сгорел под Работино. Армия РФ удерживала посёлок долгое время, но в итоге было принято решение оставить населённой пункт. Важной информацией поделился врио главы Запорожской области. Евгений Балицкий стал гостем программы «Соловьев Live», где пояснил принятые решения.

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По его словам, подразделения российских вооружённых сил, которые занимали оборону в районе Работино-Вербовое на Запорожском направлении, отошли из Работино и заняли ранее подготовленные позиции на прилегающих господствующих высотах. Происходящее названо тактическим отступлением, а губернатор подтвердил вывод российской армии из посёлка. Он пояснил, что данный населённый пункт был фактически разрушен, а его удержание стало невозможным, поскольку там нет подходящей инфраструктуры для удерживания обороны. Эксперты отмечают, что в настоящее время Работино находится в серой зоне и никем не контролируется, поскольку ни одна сторона в сложившейся ситуации не способна удерживать несуществующий посёлок, от которого остались сгоревшие развалины. Ну а поскольку российские войска находятся на высотах, то имеют возможность наносить удары по штурмовым группам Вооруженных Сил Украины, предпринимающим попытки закрепиться в данном посёлке.

Согласно информации осведомлённых источников, подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии российских вооружённых сил атаковали Работино в попытке вытеснить находившиеся там войска ВСУ. Эта информация была подтверждена несколькими российскими военкорами, ссылающимися на передовые отчёты. По последним данным, российские войска пытались взять Работино с двух направлений, но не добились значительных успехов. В результате ВСУ продолжают оставаться в северной части населённого пункта. Как уже указывалось ранее, контролировать Работино невозможно, поэтому украинская армия будет предпринимать попытки двигаться дальше. Если российские бойцы смогут остановить продвижение, то ВСУ придётся покинуть Работино. В случае успешного продвижения, украинская армия оставит населённый пункт в своей зоне влияния, либо вынуждена будет откатиться на исходные позиции, занимаемые на начало контрнаступления.