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Уже больше десяти лет ключевые игроки на рынке вооружений пытаются понять, каким должен быть танк следующего поколения. Пожалуй, первыми удивить публику решили российские инженеры. Армата представляет собой кардинально иной взгляд на танк и несёт передовые системы вооружений. Вот только совершенно неожиданно выяснилось, что все эти технологии в реальном бою ни к чему, поэтому Армату дорабатывают с учётом СВО, а в качестве ОБТ остался модифицированный Т-90М. В США полагают, что место для манёвра у Abrams ещё есть, ну а в Германии есть новый KF51 Panther. О последнем поговорим ниже, поскольку в сети появились не менее любопытные новости.

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Всё дело в том, что Европа начала осознавать необходимость создания собственного танка, который сможет взять на себя все задачи по обеспечению защиты содружества от потенциальных противников. При этом в ЕС оглядываются на НАТО, но хотят обойтись без США. Таким образом европейские политики надеются снизить собственную зависимость от Америки и создать унифицированную машину, которая встанет на вооружение десятков стран Европейского союза. Похоже, все разговоры на эту тему были не напрасны, чем и поделились журналисты немецкой газеты Handelsblatt. Пресса ссылается на инсайдеров в сфере оборонной промышленности, сообщая о подписании полномасштабного договора о создании основного боевого танка нового поколения. Альянс включает Германию, Испанию, Италию и Швецию, тогда как Францию не устроили условия, а значит французы либо будут закупать технику по факту, либо создадут что-то своё. Скорее всего, причина не только финансовая, ведь межу Парижем и Берлином уже возникали разногласия в процессе реализации другого совместного проекта по созданию танка Main Ground Combat System (MGCS), начатого в 2018 году. MGCS должен был заменить немецкие танки Leopard 2 и французские Leclerc к середине следующего десятилетия, но в итоге пока проект находится в стадии разработки и не имеет сроков реализации.

По данным журналистов, руководить консорциумом оборонных предприятий четырёх европейских стран, будут корпорации Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall. Обе компании ответственны за производство знаменитых Leopard 2, а значит имеют опыт и некоторые идеи, на базе которых и будет создаваться танк следующего поколения. Прежде всего участникам коалиции предстоит найти источники финансирования этого масштабного проекта, и для этого планируется обратиться к Европейскому фонду обороны. Сообщается, что даже на этапе концептуального проектирования и создания прототипа нового танка потребуется сотни миллионов евро. Конечная сумма и сроки реализации проекта не называются, но эксперты уверены, что процесс будет длительным, особенно учитывая экономические трудности, с которыми столкнулись все указанные выше страны, включая Германию. Кроме того, необходимо учитывать и расходы на поддержку Украины, чтобы удовлетворить интересы Вашингтона. Вполне возможно, что именно по этой причине Берлин пока не готов полностью отказаться от участия в совместном с Францией проекте MGCS по разработке нового танка.

И вот теперь самое главное понять, что у Германии уже есть танк следующего поколения, обладающий целым набором уникальных характеристик. Речь идёт о KF51 Panther, о котором стоит поговорить детальнее. Пожалуй, самой выдающейся чертой танка станет гладкоствольная пушка Rh-130 L/52 с калибром 130 мм. Известно, что все современные танки НАТО имеют на вооружении пушку 120-мм калибра, что упрощает унификацию снарядов, тогда как современные российские оснащены 125-мм пушкой. По данным немецких инженеров эффективная дальность стрельбы новой пушки на 60 % больше, чем у 120-мм аналогов, а в итоге Rh-130 L/52 способна поражать бронированные цели на расстоянии до 6 километров, а её скорострельность составляет 3 выстрела за 16 секунд. Кроме того, немецкие разработчики умудрились поставить на танк FGM-148 Javelin, который может атаковать цели сверху. KF51 Panther получил автоматическую систему заряжания, вмещающую 20 боеприпасов, что позволило сократить экипаж до 3 человек и уменьшить массу машины до 59 тонн, в отличие от Leopard 2A7V, который весит 66.5 тонны. При этом внутри есть место для ещё одного члена экипажа, а значит не стоит исключать, что экспортные версии танка будут поставляться без автоматической системы заряжания.

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KF51 Panther имеет аналогичную конфигурацию Leopard 2A4 с расположением экипажа спереди, боевым отделением в центре и башней в середине. Дизельный двигатель MB 873 Ka-501 с водяным охлаждением обеспечивает мощность в 1479 л.с., что позволяет развивать скорость до 70 км/ч на асфальте. Очевидно, что по бездорожью будет меньше, но немцы основательно подошли к проектированию двигателя, а значит он позволит выжать всё из штатных 60 тонн. Вооружение KF51 Panther включает 12.7-мм пулемёт и 7.62-мм зенитный пулемёт. Башня танка может управляться дистанционно, что характерно для бронированных машин четвёртого поколения, таких как российская Армата Т-14 или южно-корейский K2 Black Panther. Для KF51 Panther был специально разработан дрон-камикадзе HERO-120, который может быть запущен с пусковой установки, размещённой на корпусе. Также танк имеет ниши на крыше башни для двух малых разведывательных квадрокоптеров, которые запускаются автоматически. Броня состоит из трех слоёв, что характерно для современных модернизированных танков третьего поколения и выше. Внутренний слой KF51 Panther включает сталь с модульной пассивной броней, затем идёт слой реактивной брони, а внешний слой представлен активной системой защиты Rheinmetall Active Defense System.

Танк оснащён современной электроникой и оптикой, а также может похвастать системой кругового обзора с инфракрасными камерами и передачей данных через систему NGVA. Похоже, новый KF51 Panther станет идейным наследником системы бронирования от Leopard 2A7, а значит лобовая броня будет выдерживать прямое попадание снаряда из любого современного танка. Если в цифрах, то лобовая броня соответствует толщине стали в 1600-мм, а это действительно рекордный показатель. KF51 Panther умеет создавать аэрозольные завесы на поле боя при помощи беспилотников, что позволит замаскировать машину в случае необходимости. При желании к 20 штатным снарядам можно добавить ещё 10 в кормовую часть, но в данном случае сложно судить о том, сколько нужно боеприпасов современному танку. Танк совместим с основными системами НАТО, но эксперты не спешат относить его к четвёртому поколению. Очевидно, что броня неоднородна, а учитывая сниженный вес KF51 Panther мог и не получить бронирование башни. Не исключено, что новый проект, о котором писалось выше, возьмёт за основу KF51 Panther, а немцы просто хотят переложить расходы на своих европейских партнёров.



