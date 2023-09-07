Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Германия, Испания, Италия и Швеция создадут танк 4-го поколения – конкурента российской Армате

Не исключено, что танк будет основан на новом KF51 Panther, а Германия просто хочет сэкономить на производстве
[ ] для раздела Блоги
1

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Уже больше десяти лет ключевые игроки на рынке вооружений пытаются понять, каким должен быть танк следующего поколения. Пожалуй, первыми удивить публику решили российские инженеры. Армата представляет собой кардинально иной взгляд на танк и несёт передовые системы вооружений. Вот только совершенно неожиданно выяснилось, что все эти технологии в реальном бою ни к чему, поэтому Армату дорабатывают с учётом СВО, а в качестве ОБТ остался модифицированный Т-90М. В США полагают, что место для манёвра у Abrams ещё есть, ну а в Германии есть новый KF51 Panther. О последнем поговорим ниже, поскольку в сети появились не менее любопытные новости.

реклама



Всё дело в том, что Европа начала осознавать необходимость создания собственного танка, который сможет взять на себя все задачи по обеспечению защиты содружества от потенциальных противников. При этом в ЕС оглядываются на НАТО, но хотят обойтись без США. Таким образом европейские политики надеются снизить собственную зависимость от Америки и создать унифицированную машину, которая встанет на вооружение десятков стран Европейского союза. Похоже, все разговоры на эту тему были не напрасны, чем и поделились журналисты немецкой газеты Handelsblatt. Пресса ссылается на инсайдеров в сфере оборонной промышленности, сообщая о подписании полномасштабного договора о создании основного боевого танка нового поколения. Альянс включает Германию, Испанию, Италию и Швецию, тогда как Францию не устроили условия, а значит французы либо будут закупать технику по факту, либо создадут что-то своё. Скорее всего, причина не только финансовая, ведь межу Парижем и Берлином уже возникали разногласия в процессе реализации другого совместного проекта по созданию танка Main Ground Combat System (MGCS), начатого в 2018 году. MGCS должен был заменить немецкие танки Leopard 2 и французские Leclerc к середине следующего десятилетия, но в итоге пока проект находится в стадии разработки и не имеет сроков реализации.

По данным журналистов, руководить консорциумом оборонных предприятий четырёх европейских стран, будут корпорации Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall. Обе компании ответственны за производство знаменитых Leopard 2, а значит имеют опыт и некоторые идеи, на базе которых и будет создаваться танк следующего поколения. Прежде всего участникам коалиции предстоит найти источники финансирования этого масштабного проекта, и для этого планируется обратиться к Европейскому фонду обороны. Сообщается, что даже на этапе концептуального проектирования и создания прототипа нового танка потребуется сотни миллионов евро. Конечная сумма и сроки реализации проекта не называются, но эксперты уверены, что процесс будет длительным, особенно учитывая экономические трудности, с которыми столкнулись все указанные выше страны, включая Германию. Кроме того, необходимо учитывать и расходы на поддержку Украины, чтобы удовлетворить интересы Вашингтона. Вполне возможно, что именно по этой причине Берлин пока не готов полностью отказаться от участия в совместном с Францией проекте MGCS по разработке нового танка.

И вот теперь самое главное понять, что у Германии уже есть танк следующего поколения, обладающий целым набором уникальных характеристик. Речь идёт о KF51 Panther, о котором стоит поговорить детальнее. Пожалуй, самой выдающейся чертой танка станет гладкоствольная пушка Rh-130 L/52 с калибром 130 мм. Известно, что все современные танки НАТО имеют на вооружении пушку 120-мм калибра, что упрощает унификацию снарядов, тогда как современные российские оснащены 125-мм пушкой. По данным немецких инженеров эффективная дальность стрельбы новой пушки на 60 % больше, чем у 120-мм аналогов, а в итоге Rh-130 L/52 способна поражать бронированные цели на расстоянии до 6 километров, а её скорострельность составляет 3 выстрела за 16 секунд. Кроме того, немецкие разработчики умудрились поставить на танк FGM-148 Javelin, который может атаковать цели сверху. KF51 Panther получил автоматическую систему заряжания, вмещающую 20 боеприпасов, что позволило сократить экипаж до 3 человек и уменьшить массу машины до 59 тонн, в отличие от Leopard 2A7V, который весит 66.5 тонны. При этом внутри есть место для ещё одного члена экипажа, а значит не стоит исключать, что экспортные версии танка будут поставляться без автоматической системы заряжания.

реклама



KF51 Panther имеет аналогичную конфигурацию Leopard 2A4 с расположением экипажа спереди, боевым отделением в центре и башней в середине. Дизельный двигатель MB 873 Ka-501 с водяным охлаждением обеспечивает мощность в 1479 л.с., что позволяет развивать скорость до 70 км/ч на асфальте. Очевидно, что по бездорожью будет меньше, но немцы основательно подошли к проектированию двигателя, а значит он позволит выжать всё из штатных 60 тонн. Вооружение KF51 Panther включает 12.7-мм пулемёт и 7.62-мм зенитный пулемёт. Башня танка может управляться дистанционно, что характерно для бронированных машин четвёртого поколения, таких как российская Армата Т-14 или южно-корейский K2 Black Panther. Для KF51 Panther был специально разработан дрон-камикадзе HERO-120, который может быть запущен с пусковой установки, размещённой на корпусе. Также танк имеет ниши на крыше башни для двух малых разведывательных квадрокоптеров, которые запускаются автоматически. Броня состоит из трех слоёв, что характерно для современных модернизированных танков третьего поколения и выше. Внутренний слой KF51 Panther включает сталь с модульной пассивной броней, затем идёт слой реактивной брони, а внешний слой представлен активной системой защиты Rheinmetall Active Defense System.

Танк оснащён современной электроникой и оптикой, а также может похвастать системой кругового обзора с инфракрасными камерами и передачей данных через систему NGVA. Похоже, новый KF51 Panther станет идейным наследником системы бронирования от Leopard 2A7, а значит лобовая броня будет выдерживать прямое попадание снаряда из любого современного танка. Если в цифрах, то лобовая броня соответствует толщине стали в 1600-мм, а это действительно рекордный показатель. KF51 Panther умеет создавать аэрозольные завесы на поле боя при помощи беспилотников, что позволит замаскировать машину в случае необходимости. При желании к 20 штатным снарядам можно добавить ещё 10 в кормовую часть, но в данном случае сложно судить о том, сколько нужно боеприпасов современному танку. Танк совместим с основными системами НАТО, но эксперты не спешат относить его к четвёртому поколению. Очевидно, что броня неоднородна, а учитывая сниженный вес KF51 Panther мог и не получить бронирование башни. Не исключено, что новый проект, о котором писалось выше, возьмёт за основу KF51 Panther, а немцы просто хотят переложить расходы на своих европейских партнёров.


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

военные технологии танки военные технологиии kf51 panther
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор телевизора Hisense U7HQ55
4
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R V2 White
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B760I Edge WIFI
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X670E Tomahawk WIFI
4
Обзор электронной книги Onyx Boox Kant
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
58
Обзор и тестирование защищенного смартфона Cubot KingKong Star
+
Обзор ирригатора usmile CY1
+
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
7
Обзор защищённого android-планшета Cubot TAB KingKong
1

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
68
Патч Star Wars Jedi: Survivor обещает стабильную производительность 60 fps на консолях
+
Бельгийский генерал Гетинк: F-16 станут для Украины просроченным лекарством
1
Разработчики «Мира танков» ввели 9 часов в офисе для своих сотрудников и полностью отказались от «удалёнки»
12
Дрон-камикадзе «Ланцет» метко поразил Т-64БВ, пытавшийся отбуксировать ранее подбитый Leopard 2
+
Турецкая оборонная промышленность сосредотачивается на производстве морских дронов
1
Пользователи Steam массово требуют возврат средств за Starfield
7
Сервис "2ГИС" добавил навигацию внутри торговых центров
+
Цены на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max подвергнутся значительному повышению
1
Forbes: подтверждено, что первый британский танк Challenger 2 уже уничтожен ВС РФ
1
Владелец платы Gigabyte увидел в BIOS 384 Гбайт ОЗУ при модуле в 16 Гбайт, компания решила проблему
2
Герой РФ полковник Сайфуллин: немецкие Leopard 2 прекрасно горят, а мин хватит на каждый танк
+
В США назвали настоящее имя место жительства основателя крупной хакерской группировки из РФ Trickbot
1
В Германии продали трубы от «Северного потока — 2» компании Gascade
1
Великая китайская стена серьезно повреждена при проезде экскаватора - два рабочих арестованы
1
В США объявили об установке на боевой эсминец Zumwalt ещё не разработанной гиперзвуковой ракеты
3
Украинские M1A1 Abrams получат урановые снаряды – почему это сильно ослабит американские танки
3
Intel Core i9-14900K протестирован в Geekbench
1
«Надеюсь, этого не случится»: жена Зеленского опасается, что мир отвернётся от Украины
+
Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT уверенно обогнали GeForce RTX 4070 и RTX 4060 Ti в производительности
+

Популярные статьи

ВКС России впервые применили на Украине полуторатонную бомбу ФАБ-1500 М54
6
Как я купил Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
41
Почему я сегодня не советую покупать процессоры Intel – 9 весомых причин сказать AMD дружное «Да»
89
В Китае рассказали о четырех видах вооружения, способных остановить армию США
2
ТОП-12 мифов о жестких дисках (HDD)
23
ТОП-10 мифов о блоках питания для компьютеров
37
ТОП-5 худших процессоров всех времен
12
Российские инженеры занимаются разработкой и испытанием в зоне СВО мобильных бункеров
8
Последнее путешествие "Деметра": теоретически неплохой фильм ужасов, испорченный сценарием
3
Уничтоженный британский Challenger специально заманили в ловушку и расстреляли с близкого расстояния
10

Сейчас обсуждают

glavhyilo
01:20
запад миллиарды выкидывает,но это картины уже не изменит.
США выделят Украине дополнительную помощь в размере $1 миллиарда
REY_B_
01:18
С чего картинка на консолях так хороша, для такого дохлого железа? Прежде всего "динамическое разрешение". Принцип тот же, что и у mp3 "уменьшить затраты, отсеяв то, что наименее всего заметно". Некот...
Обнародованы ценники ряда моделей RX 7800 XT от ASRock, ASUS, PowerColor, XFX, Gigabyte и Sapphire
Артур Волосников
01:18
Эта тварь должна быть найдена и ликвидирована, никак иначе.
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
glavhyilo
01:17
пиндосов посадят этих всех на родине,если трамп прийдёт на президентство вновь.Демократы боятся реально,власть потерять свою щас.
США выделят Украине дополнительную помощь в размере $1 миллиарда
User Userovich
01:16
Так лучше всех справился ведь Люцифер в2
Молчание железяк - сводный тест шести пассивных кулеров
Grotlon
01:13
Это точно не в России было?
Чтобы быстрее попасть на работу двое китайцев пробили экскаватором дыру в Великой Китайской стене
VRoman
01:11
Если будет гореть бюджетный 4х-ядерник, то это уже притензи к производителю ноутбука, кто сэкономил на охлаждении
Intel показала процессор Intel Meteor Lake со встроенной памятью LPDDR5X
glavhyilo
01:10
66000 убили всушников и 7600 им военной техники покололи за летнее наступление,Шойгу сказал так.
Назначенный Россией глава Запорожской области объявил об отступлении ВС РФ с Работино
Станислав
01:07
Бандероскот ничего не спасет
ВКС России впервые применили на Украине полуторатонную бомбу ФАБ-1500 М54
REY_B_
01:04
Хотелось бы посмотреть сравнительную производительность чипа... Но вот на мой телик, почему-то никакой тестирующий софт не встаёт. Пишет "недоступно для этой модели", хотя стоит почти голый андроид.
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем