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Huawei Mate 60 Pro поставил экспертов в тупик – Samsung и TSMC не выпускали для смартфона процессор
Предполагается, что производство HuSilicon Kirin 9000S освоила компания из материкового Китая

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Чем сильнее вы сожмёте кулак, тем больше воды утечёт из ваших рук. Простой факт известен каждому человеку, но политики часто не осознают последствия принятых решений, а в результате страдают миллионы людей по всему миру. Решение развязать с Китаем торговую войну было продиктовано амбициями Вашингтона, ведь там хотели указать Пекину его место, но всё зашло очень далеко. Что бы там не планировали правящие элиты США изначально, но результат можно назвать прямо противоположным. Так, если ещё несколько лет назад крупные компании из Поднебесной были готовы договариваться и даже платить огромные штрафы за обычные конкурентные действия, то сегодня китайцы настроены решительно и намерены создать высокотехнологичные аналоги в полупроводниковой отрасли самостоятельно. 

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Примечательным на этом фоне считается новый смартфон Huawei Mate 60 Pro. Всё дело в том, что внутри находится процессор со встроенным модемом 5G. Вот только TSMC ничего подобного для китайской компании не выпускала, тогда как Samsung и вовсе не сотрудничает с Huawei. Больше ни одна компания на планете не способна выпускать ничего подобного, поэтому подозрения тут же пали на SMIC. Итак, Huawei вернулась в сферу флагманских 5G-смартфонов, но произошло это не за счёт чипов, которые удалось накопить в 2019 году, а благодаря сотрудничеству с местным полупроводниковым гигантом. Аналитики предполагают, что SMIC разработала собственные технологии, сравнимые с зарубежными решениями на 7-нм и 5-нм техпроцессах. Одним из таких процессоров и стал новый HuSilicon Kirin 9000S, который появился в смартфоне Huawei Mate 60 Pro.

Информацию подтвердили в издании South China Morning Post, ссылаясь на исследования TechInsights. Ну а по мнению TechInsights, процессор HuSilicon Kirin 9000S использует технологию N+2, которая может быть интерпретирована как второе поколение 7-нм технологического процесса или даже сравнима по плотности размещения транзисторов с полноценным 5-нм техпроцессом. Информация о технологии N+2 также была упомянута китайским изданием Global Times, но данных очень мало, что не позволяет делать полноценные выводы, а лишь строить предположения. Положение осложняется тем, что с недавних пор SMIC не комментирует свои технологические возможности из-за американских санкций. Несколько лет назад компания уверяла, что освоила 10-нм технологический процесс и движется на пути к освоению 7-нм высот, но после перестала публиковать свои пресс-релизы на эту тему. 

Аналитики полагают, что даже если SMIC способна выпускать чипы, аналогичные 5-нм TSMC по характеристикам, объёмы производства и уровень брака, а значит и себестоимость, могут ограничивать коммерческую составляющую. Фактически, для Huawei всё это представляет символический шаг, демонстрирующий способность компании выживать даже под гнётом американских санкций. Процессор HuSilicon Kirin 9000S доказывает, что Китай способен эффективно противостоять давлению, а также попутно разрабатывать современные технологии. Существует гипотеза, согласно которой Huawei могла и самостоятельно начать выпускать подобные процессоров через целый ряд собственных активов, но пока данная версия не нашла своего подтверждения. При этом эксперты напоминают, что Huawei намерена и дальше развиваться в направлении производства чипов, а сегодня компанию сдерживают только санкции. 

По данным представителей Huawei Central, HiSilicon Kirin 9000S основан на архитектуре Huawei TaiShan, представляющей эволюционное развитие микроархитектуры Armv8-A. Процессор включает четыре производительных вычислительных ядра и четыре энергоэффективных ядра, а также графическую подсистему Maleoon 910. Сообщается, что HiSilicon Kirin 9000S использует продвинутую пространственную компоновку блоков, но точные детали пока неизвестны. Определить точный технологический процесс данного чипа будет нелегко, но протестировать его уже получилось. Так, в последней версии Antutu аппарат выдаёт около 770 000 виртуальных попугаев. Это на несколько поколений хуже производительности флагманов 2023 года, а значит пока конкурировать с лидерами рынка китайцы не могут. При этом такая производительность считается достаточной, а значит процессор можно считать успешным. 

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#смартфоны #санкции #технологии #huawei mate 60 pro #husilicon kirin 9000s
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