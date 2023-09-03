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Игровой компьютер из магазина за 35 000р – возможно ли такое, и в чём секрет бюджетной сборки

Если вы играете в шутеры и Мир танков, то даже такой суммы окажется достаточно для сборки приличного геймерского компьютера
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Если у вас есть лишние 750 тысяч рублей, то самое время отправиться в наш материал, где можно ознакомиться с ультимативной сборкой для требовательных энтузиастов. Вот только процент зажиточных людей, которые готовы тратить огромные деньги на развлечения, очень небольшой, тогда как любителей экономить значительно больше. Вот и получается, что нужно подумать о том, как потратить меньше, но получить больше. Если вы принадлежите к числу тех, кто привык думать головой, то самое время почитать наш материал, ведь здесь представлена одна из самых выверенных сборок для бюджетного геймера.

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Представьте себе, что большая часть любителей компьютерных игр предпочитает шутеры, ММОРПГ и Мир танков. Есть ещё фанаты Мира кораблей, но в целом расклад такой, что фанатов Starfield и других требовательных новинок намного меньше, поэтому для массового геймера больше подойдёт экономная сборка. Вот только чаще всего маркетологи пытаются «впарить» даже любителям Контр-Страйка видеокарту за 100 тысяч рублей и флагманский процессор. Мы полагаем, что можно обойтись малой кровью. Вы не поверите, но играть во все указанные выше игры можно всего за 35 тысяч рублей, и это новый компьютер, который вы купите в магазине, а не на вторичном рынке.

Если вы удивлены, ведь такое кажется невозможным, то придётся сразу же раскрыть все карты, ведь без процессора Ryzen 5 5600G сэкономить не получится. Камень AMD имеет 6 ядер, 12 потоков и встроенную графику. На самом деле многие процессоры оснащены интегрированным графическим процессором, но всего несколько позволят вам поиграть в шутеры последних лет без компромиссов. Ryzen 5 5600G один из таких продуктов, который обладает уникальным сочетанием между ценой и быстродействием. Мало того, камень довольно шустрый в привычных сценариях, а значит в будущем вы можете добавить отдельную видеокарту, получив более высокий потенциал.

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Поскольку мы с вами изначально обозначили наши приоритеты, то сразу договоримся не говорить о разгоне. Увы, но в последние десять лет мечта о получении дополнительной производительности за те же день стала несбыточной. По сути, разгон работает только тогда, когда вы покупаете процессор за 45 тысяч рублей, к нему материнскую плату за 35 тысяч, а также солидную систему охлаждения и брендовую оперативную память. Никакой экономией и не пахнет, ну а у нас другая история. Именно поэтому берём материнскую плату MSI A520M-A PRO и забываем о своём оверклокерском прошлом до лучших времён. Материнская плата может и не создана для энтузиастов, но позволяет очень хорошо экономить, ведь она содержит все современные технологии и справится с нашим процессором, но стоит всего 6110 рублей. При текущем курсе доллара – это настоящий подарок судьбы.

Добиваем нашу сборку комплектом памяти из двух линеек на 16 Гб. Kingston Fury Beast отлично справится с задачей, ну а в данном случае здесь важно количество, поскольку DDR4-3200 уже давно считается золотым стандартом для игровой сборки. Найдутся те, кто предложит сэкономить, купив 8 Гб ОЗУ, но мы полагаем, что пара тысяч рублей ничего не решает, а нехватка оперативной памяти может быть заметна при запуске нескольких различных приложений. Кстати, гарантия на эту ОЗУ составляет 60 месяцев, что можно назвать рекордным показателем.

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Не следует экономить и на накопителе, ведь цены на SSD не такие большие, а прирост скорости по сравнению с традиционными жёсткими дисками окажется довольно значительным. Предлагаем взять Kingston NV2 ёмкостью 1 Тб, чего хватит для записи игр, хранение важных файлов и установки операционной системы. Несмотря на то, что стоимость твердотельного накопителя довольно низкая, можете быть уверены в его качестве, ведь бренд завоевал популярность, а данная модель считается одной и самых надёжных. Скорость чтения достигает 3500 Мб/с, что находится на пределе возможностей нашей системы, но даже столько в реальных задачах применить не удастся. Игры пока не научились использовать потенциал SSD, поэтому вы просто получаете хороший продукт за хорошую цену.

Не вздумайте купить системный блок со встроенным блоком питания. Скорее всего, это будет китайский подвал, которые с трудом отвечает заявленным характеристикам и имеет крайне сомнительное качество. Вообще, наша система спокойно работала бы даже с блоком питания на 350 Вт, но никто не знает, что придёт вам в голову через год или раньше. Вдруг вы захотите купить отдельную видеокарту, а мощности в обрез. Chieftec на 500 Вт достаточен для подобных задач, а стоит такое решение слегка дороже аналогов от китайских брендов. Кстати, блок питания прошёл сертификацию 80 PLUS Bronze, поэтому отличается энергоэффективностью и надёжностью. В большинстве сценариев вы даже не будете слышать гула большого кулера, что понравится тем, кто любит тишину.

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Ну и брать большой корпус в нашем случае неразумно, поскольку все комплектующие небольшие. Платить дорого за какие-то уникальные системные блоки также не рекомендуем, ну а оптимальным решением может стать AeroCool CS-107 v2 Black. Он вместительный, а также включает три вентилятора для дополнительного охлаждения. В большинстве случаев система будет просто радовать вас подсветкой, но свои задачи кулеры выполняют очень неплохо. Многие пользователи не уделяют отводу тепла никакого внимания, а после жалуются на то, что в тесном корпусе случаются постоянные перегревы. С AeroCool CS-107 v2 Black ничего подобного не произойдёт.

Если подсчитать конечную сумму сборки, то получится 36 тысяч рублей, а значит мы уложились в заданные параметры. И всё же, если вы имеете возможность купить не только указанные выше комплектующие, но и порадовать себя дискретной видеокартой, то обратите внимание на Radeon RX 6650 XT. Как видите, отдельная видеокарта стоит почти столько же, как и вся система, поэтому такое решение подходит только тем, кто действительно играет в требовательные новинки. Производительности AMD Radeon RX 6650 XT хватит для игр в 1080р с головой. На борту установлено 8 Гб видеопамяти, а при включении технологии масштабирования FSR 2.0 можно попытать счастья даже в 2К. В начале 2024 выйдет более продвинутая технология масштабировании третьего поколения, а представители AMD обещают довольно серьёзный прирост быстродействия. Одним словом, если деньги есть, то почему бы не усилить мощность своего компьютера. Во всех других случаях собрать неплохую систему можно и за 35 тысяч рублей.

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