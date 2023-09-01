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Долгожданную Starfield взломали в день релиза – игра вместе с русификатором уже на торрентах
Полноценный релиз Starfield состоится только 6 сентября

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Было время, когда разработка игры стоила пару сотен тысяч долларов, а программисты в стеснённых условиях работали над революционными проектами без перерывов на обед и выходные. На самом деле у этих ребят часто не было денег на обеды, а азарт и желании идти вперёд давало силы и новые идеи. В последние десятилетия ничего подобного не происходит, ведь мы крайне редко видим появление совершенно новых игровых вселенных. Вообще, нечто подобное можно обнаружить в инди-сегменте, но там вас ждёт примитивная графика, а отсутствие денег не позволяет сделать действительно впечатляющую историю. В последние 25 лет Bethesda не создавала новых игровых вселенных, сосредоточившись на уже зарекомендовавших себя сериях, поэтому выход Starfield воспринимается как рискованная попытка со стороны крупной компании.

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Первые отзывы уже начали выходить, а критики и журналисты пока не могут понять, действительно ли стоит относить игру к революционным, или она не приносит в жанр ничего нового. Некоторым Starfield понравилась, тогда как другие ругают её за досадные мелочи и недоработки. Пожалуй, самый неприятный подарочек получили российские геймеры. Как уже многие наши читатели слышали, в игре нет российской локализации. Представители Bethesda решили таким образом показать свой уровень толерантности, ведь ограничения и условности – это и есть проявление демократии. Если вы обладаете достаточным уровнем знания английского языка (немецкого или французского), то проблем не возникнет, но многие наши читатели предпочитают хотя бы русские субтитры. 

Что же, команда энтузиастов уже заявила, что потребуется собрать несколько сотен тысяч рублей и потратить полгода на перевод 200 тысяч диалогов. Возможно и так, но в век развития нейросетей всё выглядит гораздо проще, ведь в сети уже доступны файлы с русским языком. Первые пользователи отмечают, что текст далёк от идеала, но понять смысл можно. Не будем оставлять ссылок, ведь подобные вещи вы можете найти и самостоятельно. Кстати, полноценный релиз состоится только 6 сентября, тогда как сегодня доступ получили только геймеры, купившие расширенное издание. Судя по всему, целая армия любителей компьютерных игр решила прогулять работу на 1 сентября, ведь в Steam замечено 200 тысяч человек. 

Ну а поскольку разработчики отвернулись от российских геймеров, то мы не видим оснований скрывать факт появления полноценного способа обхода жадности в Starfield. Именно так, ведь за считанные часы до официального релиза полностью рабочий билд уплыл на торренты. Таблетку от жадности сделала пиратская группа RUNE, а в настоящее время ажиотажа на скачивание в сети не наблюдается. Автор данного материала не изучал доступность Starfield на торрентах, но раз пресса пишет, значит так и есть. Скорее всего, речь может идти о предварительной версии, которая включает баги и различные мелкие недочёты. Мы советуем вам не спешить, ведь уже к вечеру может появиться более качественный билд. Как обычно, мы не рекомендуем переходить на сторону пиратов, но иногда борьба на стороне флибустьеров приносит игровому сообществу гораздо больше, чем молчание. Увы, но из энтузиастов и гениев разработчики давно превратились в раскормленных котов, которые совершенно забыли свои истоки и принципы. 

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#starfield #компьютерные игры
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