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В Украине заявили о взятии Работино – что происходит, и есть ла шансы у армии РФ удержать посёлок
Бои за данный населённый пункт продолжаются

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Третий месяц наступательной операции украинской армии подходит к концу, а итоги крайне сомнительны. По данным экспертов, потери достигают 50 тысяч убитыми, тогда как раненых может быть в несколько раз больше. При этом указывается на то, что значительная часть подразделений потеряла боевую эффективность и нуждается в ротации. Ну а поскольку Запад требует хотя бы каких-то результатов, то несколько недель назад усилилось давление на населённый пункт Работино. Здесь были развёрнуты резервные подразделения, которые имеют на балансе технику стран НАТО и прошли подготовку в специальных лагерях под руководством европейских инструкторов. Информация относительно обстановки на данном направлении продолжает поступать в режиме реального времени, тогда как в Украине уже начали праздновать победу. Сегодня с неожиданным заявлением выступила заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр.

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По её данным, Вооружённым Силам Украины удалось захватить посёлок Работино на Запорожском направлении, что открывает значительные перспективы для продвижения. Маляр заверила прессу в том, что ВСУ в настоящее время двигаются в направлении населённых пунктов Новопрокоповка и Очеретоватое. В целом, сообщения о прорыве первой линии обороны РФ поступали ещё на прошлой неделе, но сегодня об этом было официально сказано журналистам. Похоже, в оборонном ведомстве Украины уверены в своих успехах и полагают, что со дня на день смогут добиться заявленного результата. При этом российские источники и военнослужащие на местах уверяют, что словам Маляр сильно преувеличены и не соответствуют реальности. ВСУ пытаются войти в населённый пункт с севера и продвинуться в его центральную и южную части. Российская артиллерия активно обстреливает наступающие войска. Украинские силы сталкиваются с потерями, вынуждены отступать. Штурмовые части комплектуются свежими резервами и идут в атаку. 

Всё это похоже на тактику, которую ранее украинское командование применяло в Пятихатках, когда село было взято под контроль ценой огромных потерь, но удержать его оказалось намного сложнее, а в результате населённый пункт так и остался в серой зоне. По данным российских военкоров, в ходе непрекращающихся штурмов ВСУ на данном направлении теряют до 500 человек в сутки, тогда как в США постоянно говорят о необходимости экономии снарядов и военной техники. Сложно сказать, сможет ли армия РФ удержать данный населённый пункт, но в данном случае важно понимать, что уже вскоре из-за наступления сезона дождей наступательную компанию ВСУ придётся остановить. В The Washington Post пишут, что администрация Байдена делает всё возможное, чтобы контрнаступление было продолжено в 2024 году, а за оставшиеся до этого полгода предлагается надавить на союзников и поставить Киеву как можно больше оружия и техники. 

В Пентагоне признают разочаровывающие итоги контрнаступления, но пока не готовы к дипломатическим решениям. Журналисты полагают, что было решено дать Украине ещё одну попытку, поскольку в текущем сезоне ситуация зашла в тупик, а хороших решений просто нет. Всё больше чиновников из Пентагона прямо говорят о том, что по итогам 2023 года украинских войск не получится достичь Чёрного моря и перекрыть сухопутный путь из России в Крым. Сделать это до наступления осенних дождей не выйдет, поэтому ранее поставленные планы так и останутся на бумаге. Журналисты выяснили, что в Вашингтоне выражают сильное разочарование тем, как ВСУ подходит к наступательной операции. Там указывают на высокую расточительность ВСУ и призывают украинское командование сосредоточить огонь только на самых важных участках. Считается, что с начала конфликта украинские военные потратили 2 миллиона снарядов для 155-мм артиллерийских орудий, а сегодня приближаются к исчерпанию ресурсов. В Пентагоне также призывают Украину уменьшить зависимость от беспилотных летательных аппаратов для сбора информации на поле боя и больше полагаться на наземные разведывательные силы, способные более точно оценить позиции России. Кроме того, американские эксперты настаивают на предоставлении младшим офицерам большей оперативной свободы. 

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#украина #сво #всу #работино
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