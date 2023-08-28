Бои за данный населённый пункт продолжаются

Третий месяц наступательной операции украинской армии подходит к концу, а итоги крайне сомнительны. По данным экспертов, потери достигают 50 тысяч убитыми, тогда как раненых может быть в несколько раз больше. При этом указывается на то, что значительная часть подразделений потеряла боевую эффективность и нуждается в ротации. Ну а поскольку Запад требует хотя бы каких-то результатов, то несколько недель назад усилилось давление на населённый пункт Работино. Здесь были развёрнуты резервные подразделения, которые имеют на балансе технику стран НАТО и прошли подготовку в специальных лагерях под руководством европейских инструкторов. Информация относительно обстановки на данном направлении продолжает поступать в режиме реального времени, тогда как в Украине уже начали праздновать победу. Сегодня с неожиданным заявлением выступила заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр.

реклама

По её данным, Вооружённым Силам Украины удалось захватить посёлок Работино на Запорожском направлении, что открывает значительные перспективы для продвижения. Маляр заверила прессу в том, что ВСУ в настоящее время двигаются в направлении населённых пунктов Новопрокоповка и Очеретоватое. В целом, сообщения о прорыве первой линии обороны РФ поступали ещё на прошлой неделе, но сегодня об этом было официально сказано журналистам. Похоже, в оборонном ведомстве Украины уверены в своих успехах и полагают, что со дня на день смогут добиться заявленного результата. При этом российские источники и военнослужащие на местах уверяют, что словам Маляр сильно преувеличены и не соответствуют реальности. ВСУ пытаются войти в населённый пункт с севера и продвинуться в его центральную и южную части. Российская артиллерия активно обстреливает наступающие войска. Украинские силы сталкиваются с потерями, вынуждены отступать. Штурмовые части комплектуются свежими резервами и идут в атаку.

Всё это похоже на тактику, которую ранее украинское командование применяло в Пятихатках, когда село было взято под контроль ценой огромных потерь, но удержать его оказалось намного сложнее, а в результате населённый пункт так и остался в серой зоне. По данным российских военкоров, в ходе непрекращающихся штурмов ВСУ на данном направлении теряют до 500 человек в сутки, тогда как в США постоянно говорят о необходимости экономии снарядов и военной техники. Сложно сказать, сможет ли армия РФ удержать данный населённый пункт, но в данном случае важно понимать, что уже вскоре из-за наступления сезона дождей наступательную компанию ВСУ придётся остановить. В The Washington Post пишут, что администрация Байдена делает всё возможное, чтобы контрнаступление было продолжено в 2024 году, а за оставшиеся до этого полгода предлагается надавить на союзников и поставить Киеву как можно больше оружия и техники.

В Пентагоне признают разочаровывающие итоги контрнаступления, но пока не готовы к дипломатическим решениям. Журналисты полагают, что было решено дать Украине ещё одну попытку, поскольку в текущем сезоне ситуация зашла в тупик, а хороших решений просто нет. Всё больше чиновников из Пентагона прямо говорят о том, что по итогам 2023 года украинских войск не получится достичь Чёрного моря и перекрыть сухопутный путь из России в Крым. Сделать это до наступления осенних дождей не выйдет, поэтому ранее поставленные планы так и останутся на бумаге. Журналисты выяснили, что в Вашингтоне выражают сильное разочарование тем, как ВСУ подходит к наступательной операции. Там указывают на высокую расточительность ВСУ и призывают украинское командование сосредоточить огонь только на самых важных участках. Считается, что с начала конфликта украинские военные потратили 2 миллиона снарядов для 155-мм артиллерийских орудий, а сегодня приближаются к исчерпанию ресурсов. В Пентагоне также призывают Украину уменьшить зависимость от беспилотных летательных аппаратов для сбора информации на поле боя и больше полагаться на наземные разведывательные силы, способные более точно оценить позиции России. Кроме того, американские эксперты настаивают на предоставлении младшим офицерам большей оперативной свободы.