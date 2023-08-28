Реальная цифра выплат может быть больше или меньше в зависимости от принятых обеими сторонами соглашений

Ведение бизнеса всегда сталкивается с некоторыми ограничениями, но в некоторых странах давление на предпринимателей выше, чем в большинстве регионов. Власти не спешат менять законодательную базу, что создаёт лазейки для одних и топит других. Налоговые органы занимаются открытым вымогательством, ну а чиновники и вовсе не сдвинутся с места без взятки. Но всё это только часть проблем, ведь есть ещё и отдельная категория лиц, занимающихся судебными преследованиями различных компаний. В России действия таких вымогателей представлены мало в силу различных особенностей, но в США подобные ребята доставляют крупным компаниям огромные проблемы.

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Нужно понимать, что вести бизнес с соблюдением всех норм бывает сложно, ведь размах производства гарантирует вам нарушения, ну а где-то рядом уже стоят адвокаты, готовые наброситься на ничего не подозревающих бизнесменов. При этом даже если компания занимается производством оружие и тесно сотрудничает с Пентагоном, то может попасть по удар, а значит защиты от дядюшки Сэма ждать не приходится. Как стало известно, одной из жертв алчных адвокатов стал американский холдинг 3M («TripleM»). По данным Bloomberg, в рамках масштабного судебного разбирательства, компания согласилась выплатить 5.5 миллиарда долларов, что приведёт к значительной коррекции годового бюджета и большим убыткам. В ходе разбирательства около 300 000 исков были объединены в одно дело, а главная причина взыскания такой крупной суммы заключалась в проблемах с берушами. Как оказалось, 3M поставляла некачественный товар, за что и поплатилась материально. Адвокаты доказали, что некоторые военнослужащие армии США столкнулись с ухудшением слуха, а другие и вовсе потеряли возможность слышать, поскольку продукция 3M оказалась низкого качества и не отвечала заявленным характеристикам.

В ходе разбирательства американский холдинг достиг предварительного соглашения по урегулированию судебных споров. Руководство компании согласилось выплатить компенсацию всем пострадавшим сторонам, что полностью удовлетворило требования истцов. Точные суммы выплат не называются, но обычно часть денег причитается адвокатской конторе, а оставшиеся в равных долях делят истцы. Если предположить, что адвокаты заберут довольно значительную сумму, то каждому из пострадавших выпишут чек на 10-15 тысяч долларов. Представители 3M уже признали, что поставляли в армию США низкокачественные беруши, при этом пострадавшие есть не только среди военнослужащих. Известно, что холдинг производит товары для промышленности, здравоохранения и обычных пользователей. Что любопытно, в 2023 году руководство холдинга согласилось заплатить 10 миллиардов долларов для урегулирования судебных исков, связанных с загрязнением окружающей среды химическими веществами. Похоже, адвокаты нашли дойную корову, ну а руководству холдинга следует нанять специалистов, способных выигрывать дела, а иначе 3M скоро разориться.