Происходящее вызывает беспокойство у владельцев АЗС и экспертов

Россия считается одним из крупнейших экспортёров нефти и газа, при этом значительная часть территории остаётся без доступа к голубому топливу, а процесс газификации затянется на много десятилетий. Как оказалось, даже с бензином могут возникать трудности, а аналитики фиксируют дефицит топлива на российских АЗС. По мнению знакомых с проблемой экспертов, ситуация с обеспечением топливом в стране может значительно ухудшиться, если не будут предприняты экстренные меры со стороны властей. Предполагается, что многие независимые АЗС рискуют собственной финансовой стабильностью и могут прекратить существование на фоне развивающегося кризиса.

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По словам коммерческого директора сети заправок «Нефтьмагистраль», необходимо либо ввести экспортные пошлины, либо увеличить производство, чтобы обеспечить внутренний рынок топливом. Сергей Соловьёв не согласен с точкой зрения Минэнерго, согласно которой проблема может решиться сама по себе со временем. Специалист отмечает, что разрыв между ценами на топливо на внутреннем и внешнем рынках значительно велик, а ожидать улучшения ситуации к осени или зиме не приходится. Предполагается, что вначале с рынка исчезнут независимые АЗС, а потом дефицит топлива начнёт ощущаться даже на заправках вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), так как и у них наблюдается заметная нехватка топлива.

Глава «Нефтьмагистрали» подчёркивает, что дефицит предложения уже существует в ряде регионов. Это обусловлено не только увеличением объёмов экспорта, но и ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах, а также повышением объёмов грузоперевозок и потребностями новых регионов. Соловьёв считает, что основная проблема связана с демпферным механизмом, который компенсирует нефтяникам убытки от продажи топлива на внутреннем рынке по сниженным ценам. Однако этого демпфера недостаточно, и с 1 сентября его размер будет уменьшен вдвое для снижения нагрузки на бюджет. Ну а в итоге повышение розничных цен на топливо сталкивается с ограничениями со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая грозит наложить штрафы. Эксперт напоминает, что разрыв между ценами на независимых АЗС и заправках ВИНКов достигает 3-4 рубля из-за того, что последние могут продавать топливо по оптовым ценам или даже дешевле, чтобы компенсировать убытки. В результате фиксируется миграция клиентов, что в конечном итоге может привести к закрытию независимых АЗС.

Напомним, в августе правительство начало рассматривать вопрос ограничения «серого» экспорта бензина. Предлагалось внести поправки в законодательство, позволяющие лицензировать экспорт для борьбы с незаконной торговлей, но конечное решение пока находится в стадии обсуждения. Аналитики отмечают, что дефицит топлива уже заметен в более чем десяти регионах России. Недостаток топлива ощущается в Астраханской, Саратовской, Самарской, Рязанской, Ростовской, Новосибирской и Волгоградской областях, а также в Калмыкии, Хабаровском крае и Крыму. Минэнерго утверждает, что производство бензина в стране достаточно, а для решения проблем создан специальный оперативный штаб. По мнению указанного выше эксперта, ситуация улучшится только в том случае, если будет решено поднять цены на топливо. При этом наценка может сильно ударить по карманам потребителей и отразиться на всей экономике, ведь стоимость бензина закладывается в цену продуктов питания по всей стране.