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Лето подходит к своему логическому завершению. Некоторые уже успели побывать в отпуске, посетив ближнее или дальнее зарубежье. Кто-то предпочёл потратить накопления в своей стране, но в данном случае это не так важно, ведь на носу осень, а с ней и легендарная депрессия, в которую впадает довольно значительное количество людей на нашей планете. Психологи советуют почаще бывать на свежем воздухе, тогда как медики отмечают, что нужно быть во всеоружии, ведь погода может меняться стремительно. Проще говоря, утром вы вышли в футболке, а вечером впору одевать шапку и куртку. Что до советов, как побороть депрессию, то здесь количество умников, которые знают верное решение, превышает все пределы приличия.

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Мы же полагаем, что самое лучшее средство от осенней депрессии – это компьютерные игры. В последнее время вышло несколько новинок, включая Baldur's Gate 3, играть в которую можно несколько месяцев. Графика довольно неплохая, а оптимизация находится на высоте. Это не значит, что можно обойтись простенькой видеокартой, а особенно, если вы предпочитаете и другие требовательные новинки. Давайте подумаем, что можно порекомендовать для геймеров с плотным кошельком, а также для начинающих, которые ещё не скопили денег на флагманы.

Традиционно, начнём с GeForce RTX 4090. Это суперфлагман NVIDIA, способный открыть дверь в мир ультимативной графики по заоблачной цене. Если у вас нет 4К-монитора, то мы бы не советовали тратить столько денег, ведь видеокарта способна раскрыть потенциал только на мониторе размером от 30 дюймов и сверхвысоком разрешении. За счёт невероятной производительности можно всегда держать активной технологию трассировки лучей, ну а количество кадров в секунду будет превышать 60 fps даже с максимальными настройками графики. Порадует и 24 Гб видеопамяти, чего окажется достаточно даже спустя 6 лет после покупки. Одним словом, если у вас есть 182 тысячи рублей, то мы настоятельно не рекомендуем себя ограничивать. В конце концов, чем мощнее удар по осенней депрессии, тем выше шанс от неё избавиться как можно скорее.

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Вообще, если вы не гонитесь за цифрами, но хотите купить очень мощное решение для борьбы с грустью и тоской, то можно присмотреться к GeForce RTX 4080. При всех своих недостатках такая видеокарта может почти всё, на что способна старшая модель, но стоит ощутимо дешевле. 16 Гб видеопамяти точно хватит для запуска игр в 4К, ну а единственный конкурент, который стоит на пути у GeForce RTX 4080 – это Radeon RX 7900 XT. На первый взгляд преимущество на стороне AMD, но если присмотреться получше, то всё не так однозначно. Например, в трассировке лучей GeForce RTX 4080 быстрее. У Radeon RX 7900 XT есть 24 Гб видеопамяти, но проку от них нет, а 384-битная шина и вовсе в данном случае ничего не решает. Пожалуй, майнеры раскупали бы продукцию AMD с огромным удовольствием, но пока данный рынок находится в состоянии анабиоза, поэтому и преимуществ у Radeon RX 7900 XT никаких нет.

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GeForce RTX 4070 Ti можно рекомендовать тем, кто хочет остаться в 4К, но готов мириться с тем, что в некоторых играх придётся немного снизить настройки графики. Видеокарта перспективная, имеет 12 Гб видеопамяти, но уже через пару лет не сможет справляться с разрешением 4К. Можно будет воспользоваться технологией DLSS, ну а эксперты советуют обратить внимание на Radeon RX 7900 XT. Дело в том, что 12 Гб видеопамяти всё же мало для видеокарты, которая претендует на доступ к 4К. Именно поэтому GeForce RTX 4070 Ti пусть и кажется вполне жизнеспособной, но слегка проигрывает своей конкурентке. Вообще, если вы покупаете видеокарты каждые 2-3 года, то смысла брать Radeon RX 7900 XT нет никакого. Скорее всего, через пару лет вы просто возьмёте что-то более мощное. А вот для тех, кто нечасто делает подобные покупки, лучше всё же остановить свой выбор на продукции AMD.

Сегодня состоится анонс новых Radeon RX 7800 XT и Radeon RX 7700 XT. Ожидается, что обе получат интересное позиционирование и выгодную стоимость. Может и так, но пока ничего подобного не случилось, нам остаётся только GeForce RTX 4070. Это ещё одна видеокарта NVIDIA, которая может стать неплохим компромиссом. К примеру, сегодня она подходит для 4К, ну а завтра будет работать в этом же разрешении благодаря технологии масштабирования. Получается, что вы платите мало, но получаете много. Как уже было сказано выше, без компромисса не обойдётся, ведь картинка окажется немного не такая, как привыкли требовательные геймеры. Увы, но предложить этим ребятам нечего, ведь курс рубля низкий, а цены на графические чипы остаются на высоких и крайне высоких позициях.

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Ну а если вас интересуют решения до 45 тысяч рублей, то здесь есть сразу две видеокарты, которые могут заинтересовать любителей компьютерных игр. Первая – это неидеальная GeForce RTX 4060 Ti. Вторая – Radeon RX 6700 XT, представляющая продукт прошлого поколения. Повторимся, что скоро появится Radeon RX 7700 XT, но пока анонса не было, а цена обнародована только инсайдерами. По сути GeForce RTX 4060 Ti можно назвать провалом, ведь прирост быстродействия между поколениями здесь не превысил 10-15%, тогда как цена осталась без изменений или даже выросла (на рынке РФ точно выросла). Пожалуй, самым важным плюсом здесь можно считать поддержку DLSS 3.0, тогда как 8 Гб видеопамяти сильно удручают. Фактически, уже сегодня доступ к 2К остаётся под большим вопросом, ведь многие игры попросят у вас 10 Гб памяти и больше. Что до Radeon RX 6700 XT, то она примерно равна по скорости, проигрывает в трассировке лучей, но зато предложит вам 12 Гб видеопамяти. Если вы спросите нашего мнения, то нужно брать именно Radeon RX 6700 XT.

Есть ещё две видеокарты, которые мы можем порекомендовать. Так, фанатам дядюшки Хуанга может понравиться GeForce RTX 4060. Инсайдеры уверяют, что видеокарта вообще никому не понравилось, а причина лежит на поверхности. Оказывается, роста быстродействия между поколениями почти нет, а вместо 12 Гб на GeForce RTX 3060 мы получили всего 8 Гб на GeForce RTX 4060. Пожалуй, оставим NVIDIA с этой видеокартой наедине, ведь все рассказы о технологии масштабирования – это очередная попытка нас с вами обмануть. Единственное, что можно сказать хорошего в адрес GeForce RTX 4060 – это низкое энергопотребление. Если у вас древний блок питания, то даже не думайте, ведь это оптимальный выбор. Что до Radeon RX 6650 XT, то она также имеет 8 Гб видеопамяти и аналогичное быстродействие. Было время, когда видеокарты от тётушки Су превосходили аналоги NVIDIA по цене, но сегодня мы ничего подобного не наблюдаем. Как видите, решений для борьбы с осенней депрессией достаточно, но преимущество по большей части на стороне зелёных. И не вздумайте покупать менее скоростные видеокарты. Попытки снизить графику и выставить оптимальные настройки в 1080р только усугубят тоску по флагманам, и не говорите, что мы вас не предупреждали.