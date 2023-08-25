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Опубликованы первые тесты видеокарт AMD – Radeon RX 7700 XT быстрее и дешевле GeForce RTX 4060 Ti
Radeon RX 7700 XT в среднем на 12% быстрее видеокарты GeForce RTX 4060 Ti

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Сегодня в рамках «Gaming Festival 2023» ожидается релиз сразу двух видеокарт производства AMD. Речь идёт о Radeon RX 7700 XT, которая станет прямой конкуренткой для GeForce RTX 4060 Ti, а также Radeon RX 7800 XT – выступающей против более мощной GeForce RTX 4070. Инсайдеры полагают, что NVIDIA держит руку на пульсе, поскольку заранее предусмотрела несколько возможных сценариев развития событий и подготовила свой ответ в виде снижения цен на 50 долларов. Это не позволит AMD получить сколько-нибудь значительную долю рынка, ну а вышедшая недавно DLSS 3.5 и вовсе создана с оглядкой на FSR 3. Технологии масштабирования работают на основе различных принципов, что не мешает им решать одинаковые задачи с высокой эффективностью.

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Тесты видеокарт от тётушки Су должны были появиться только завтра, но ждать так долго мы с вами не готовы. К счастью, уже есть достоверные утечки, позволяющие сделать выводы прямо сейчас. Как оказалось, в рукаве у Лизы Су есть чем удивить фанатов компании, а также нанести удар по продуктовой линейке NVIDIA. Давайте взглянем на тесты, а после сделаем выводы. Как видите, Radeon RX 7800 XT демонстрирует средний отрыв от GeForce RTX 4070 на 3.5% в разрешении 2К. Это немного, ну а учитывая, что в таком разрешении пока больше 12 Гб не требуется, то преимущество красных в виде дополнительных 4 Гб памяти выглядят крайне сомнительно. Вообще, есть игры, в которых Radeon RX 7800 XT обходит свою конкурентку на целых 23%, но всё это нивелируется общими показателями по стеку тестируемых тайтлов. 

А вот Radeon RX 7700 XT выглядит намного интереснее. Как оказалось, видеокарта AMD в среднем обходит GeForce RTX 4060 Ti на целых 12%, а это уже большая проблема для Дженсена Хуанга. Дело в том, что массовый покупатель редко обращает внимание на решения за 600 долларов, а вот видеокарты за 350 баксов доступны большему количеству геймеров. Именно поэтому Radeon RX 7700 XT выглядит более перспективно. Что любопытно, на этот раз по памяти наблюдается обратная картина, ведь со стороны NVIDIA в тестах участвовала GeForce RTX 4060 Ti с 16 Гб памяти. Несмотря на это разница в быстродействии отсутствует, а стоимость и вовсе тянет данный продукт вниз. 

Напомним, за GeForce RTX 4060 Ti с 16 Гб видеопамяти просят от 500 долларов, тогда как базовая версия GeForce RTX 4060 Ti с 8 Гб памяти стоит 400 долларов (в США без учёта налогов). Всё это значит только одно: определяющим фактором станет цена, ведь преимущество по скорости на стороне красных. Так, если Radeon RX 7700 XT действительно оценят в 350 долларов, как пишут инсайдеры, то это будет самый настоящий бестселлер. С Radeon RX 7800 XT всё немного сложнее, ведь инсайдеры пишут, что за видеокарту попросят 550 долларов, ну а значимых преимуществ перед GeForce RTX 4070 у новинки нет. Сказки по поводу нераскрытого потенциала в виде 16 Гб видеопамяти рекомендуем адресовать тем, кто ещё 3 года назад писал точно такие же дифирамбы в адрес Radeon RX 6800 XT. Никакой пользы от 16 Гб пока не обнаружено, а сама видеокарта сильно устарела. 

Инсайдеры утверждают, что Radeon RX 7800 XT будет построена на полноценном чипе Navi 32 с 60 вычислительными блоками и 256-битной шиной памяти, а также встроенным Infinity Cache объёмом 64 Мб. 16 Гб видеопамяти GDDR6 работают на скорости 19.5 Гбит/с, ну а в итоге новинка окажется упрощённой версией по сравнению с Radeon RX 6800 XT, у которой было 72 вычислительных блока. Radeon RX 7800 XT сможет работать на тактовой частоте 2430 МГц и получит теплопакет 263 Вт. А вот характеристики Radeon RX 7700 XT превосходят ожидания. Видеокарта получит 54 вычислительных блока, тогда как Radeon RX 6700 XT имела только 40 блоков. Количество памяти (12 Гб) останется без изменений, а скорость достигнет 18 Гбит/с через 192-битную шину. А вот теплопакет у Radeon RX 7700 XT окажется выше на 15 Вт по сравнению с прошлым поколением и достигнет 245 Вт. 

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#видеокарты #geforce rtx 4060 ti #radeon rx 7700 xt
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