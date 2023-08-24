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Болгария передаст Украине 100 единиц БТР-60 – машине 70 лет, и она пробивается даже из пулемёта
Неясно, решатся ли ВСУ отправиться на такой технике на штурм российских позиций

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Для стран Восточной и Центральной Европы поставки оружия и техники в Украину стали самым настоящим золотым дном. Всё дело в том, что оплата ведётся из карманов Германии, Франции и Италии, тогда как деньги получают поляки, словаки и чехи. Строятся ремонтные цеха, где происходит модернизация и восстановление танков и бронемашин. Возводятся новые предприятия, ну а отдельные страны активно разбирают склады, где хранится техника, любезно подаренная руководством СССР десятки лет назад. Таким образом Украина получила танки, броневики, снаряды и даже самолёты, но поток оружия на этом не заканчивается, ведь нужно успеть сплавить на Донбасс побольше металлолома. 

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Несколько дней назад стало известно о планах властей Болгарии передать Украине сразу 100 единиц техники. Уточнялось, что машины не совсем новые, но тот момент подробностей не было. Как стало известно, в Киев уедет партия БТР-60, которые можно смело назвать «гробами на колёсах». Техника была разработана в 50-х годах прошлого столетия, а сегодня использовать её страшно даже в африканских странах, ведь в последнее время там появляется всё больше современного оружия. Эксперты с особой насторожённостью описывают факт передачи подобной техники, которая уже давно не соответствует самым минимальным требованиям к безопасности. 

БТР-60 больше подходит для устрашения туземцев, тогда как реальной брони там нет, а в результате обшивку пробивает даже пулемётная очередь. Защиты от осколков нет, а усилить и модифицировать машины не выйдет. Двигатель слишком слабый, поэтому любая попытка навесить на броневик ещё немного брони приведёт к значительному снижению скоростных показателей. Из оружия есть пулемёт 7.62-мм калибра и пара автоматов. Можно забросать противника гранатами или дымовыми шашками. Для наблюдения за противником можно воспользоваться смотровыми отверстиями на корпусе, тогда как командиру доступен специальный прибор перископного типа. Никаких технологических изысков нет, ну а правительство Болгарии обещает передать Украине все БТР-60 на безвозмездной основе.

Речь идёт о 100 единицах, ну а мы с вами помним, что Киев действительно не будет ни за что платить, тогда как Берлину придётся раскошелиться. Неясно, решатся ли ВСУ идти в бой на такой технике. В любом случае дверному коню в зубы не смотрят, а особого выбора нет, ведь западные аналитики и даже политики уверены, что нужно экономить технику НАТО, отчаянно идя в бой на старом металлоломе времён СССР. Например, советник главкома ВСУ открыто заявил, что нужно использовать Т-64 для штурма минных полей, а только после того, как дорога будет чиста, можно прокатиться победным маршем на немецких Leopard 2.

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#сво #военные технологии #бтр-60
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