По мнению Дэна Райса, украинскому командованию нужно беречь немецкие танки, прокладывая путь через минные поля при помощи старых советских Т-64

Весной этого года европейские политики обещали завалить Украину танками. Официальные лица планировали передать сотни машин, рассказывая о невероятной мощи техники НАТО и слабости устаревших вооружений российской армии. Ясно, что эти ребята лукавили уже тогда, но реальные масштабы обмана раскрывать никто не желает. Предполагается, что вместо нескольких сотен Leopard 2 немецкого производства Киеву передали до 50 машин, большая часть из которых сильно устарела и представляет собой лёгкие цели для российских противотанковых ракет. Когда стало ясно, что столько танков Европа Украине дать просто не может, в ход пошли обещания передачи древних Leopard 1. Машина уже на момент последней модернизации казалась сильно устаревшей, поскольку отличается плохим бронированием и слабенькой пушкой. В Европе обещали дать пару сотен Leopard 1, решив проблему качества за счёт количества, но и здесь не срослось. В Германии пытаются отремонтировать старые машины, но запчастей нет, поэтому приходится часть отдавать под разборку.

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Чем после этого планируется ремонтировать всё это в Украине, большая загадка. Хотя, если послушать некоторых аналитиков, то всё тут же становится на свои места, ведь украинских танкистов предлагают отправить в путешествие в один конец без шансов на возвращение. По словам журналистов Newsweek, сегодня Украина должна воспользоваться большим арсеналом советских танков, которые уже имеются в наличии. Это поможет прорвать оборону РФ и сохранит в целости технику, которую так любезно передали страны НАТО. Оказывается, территориальные особенности зоны контрнаступления ВСУ таковы, что российская армия видит колонны с западной техникой ещё до активной фазы боевых действий. Именно поэтому рекомендуется не тратить зря ценные машины, пуская в ход устаревшие танки и БТР советского производства.

В результате минные поля будут пройдены, а немецкие танки останутся в полной сохранности и помогут ВСУ на менее опасных участках. Американские журналисты соглашаются, что старые Т-64 имеют значительные недостатки, но в данном случае они могут выступить в качестве доступных ресурсов, а проще – расходного материала. Более активное участие такой техники позволит нарастить темпы наступательной операции. Открыто и довольно прямо на эту тему высказался советник главкома ВСУ Залужного. По словам Дэна Райса, дорогостоящая и более совершенная техника производства НАТО требует бережного обращения и должна использоваться лишь при крайней необходимости. В то время как для военных действий наиболее подходят старые модели танков, такие как Т-64 и Т-72. Нет никаких сомнений, что гражданину Америки плевать на жизни украинских танкистов, а вот Залужного данная проблема всё же должна волновать. Западные журналисты и высокопоставленные чиновники в ВСУ открыто называют рядовых солдат расходным материалом, ну а подобные слова уже давно не вызывают резонанса в украинской прессе. Было бы странным, если бы всё это воспринималось негативно в американских СМИ.