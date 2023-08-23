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Китай поставил Нигерии 15 высокоточных САУ – интервенция в Нигер становится всё более реальной
Нет никаких сомнений, что мощное оружие в Нигерии способно склонить чашу весов в сторону Франции

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По данным аналитиков, военная мощь Нигера включая количество военной техники и живой силы в 22 раза уступает странам экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Сложно сказать, с чего вдруг экономическое содружество превратилось в военный блок, но такова реальность, ведь в настоящее время значительная часть Африки остаётся под контролем Франции и НАТО. Интервенция может начаться в любой момент, а союзников у новых властей очень мало. Известно, что В бой готовы вступить Мали и Буркина-Фасо, но у первой есть и свои проблемы с боевиками, тогда как армия второй малочисленна и не обладает высоким потенциалом. Помочь могут бойцы ЧВК «Вагнер», но выиграть противостояние против более многочисленного и хорошо вооружённого врага с автоматами практически нереально.

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При этом армия Нигерии продолжает наращивать военный потенциал, о чём свидетельствуют последние новости. Эксперты утверждают, что власти Нигерии хотят доминировать в регионе Сахель, активно проводя закупки военной техники на мировом рынке. Особый интерес представляет приобретения российских боевых вертолетов Ми-35 (последний известный заказ был реализован в конце июля), а также артиллерийских систем китайского производства. Аналитики Military News Nigeria опубликовали снимки, запечатлевшие прибытие новой партии военной техники из Китая. На этот раз Нигерия получила больше 15 самоходных артиллерийских установок САУ SH5 и САУ SH2 105-мм и 122-мм калибра, поставленных компанией NORINCO.

Что любопытно, западные журналисты приветствуют такой шаг китайских властей, поскольку надеется, что оружие позволит армии Нигерии взять верх над Нигером. 105-мм САУ SH5 имеет массу 11 500 кг и способна развивать скорость до 90 км/ч по дорогам, при этом запас хода составляет 600 километров. Техника оборудована высокотехнологичной системой управления огнём, основанной на системе глобального позиционирования (GPS), что позволяет наносить точечные удары по удалённым целям. Для движения по пересечённой местности SH5 оснащена системой централизованной подкачки шин. Внутри может поместиться 4 члена экипажа, а бронирование позволяет защититься от стрелкового оружия и осколочных снарядов. Самоходка 8 метров в длину 2.5 метра в ширину и 2.7 метра в высоту. 

122-мм SH2 обладает аналогичной массой, скоростью, запасом хода, системой защиты и наведения, как и SH5. Однако экипаж состоит уже из пятерых военнослужащих. Габариты немного увеличены: длина – 8.5 метра, ширина – 2.5 метра и высота – 2.95 метра. Повторимся, что в западной прессе встретили поставку бурными аплодисментами. Там полагают, что САУ обеспечат Нигерии преимущество над вооружёнными силами Нигера в предполагаемом конфликте. При этом более рациональные эксперты уверяют, что военной интервенции может и не быть, а Китай связан обязательствами. Известно, что контракты на поставку оружия подписываются за несколько лет. Хотя никто не мешал властям Поднебесной хотя бы на пару месяцев оттянуть поставку, ссылаясь на непредвиденные трудности. 

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#политика #нигер #африка
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