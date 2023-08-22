Советский Союз был крайне щедрым государством. Страна раздавала своим союзникам сони танков, самолётов и другой военной техники. В начала 90-х годов всё это досталось НАТО и позволило детально изучить российские военные технологии. Тогда казалось, что мир будет вечным, но сегодня очевидно, что оставлять всё это оружие в руках американцев было большой ошибкой. С начала СВО страны Восточной и Центральной Европы активно поставляли Украине бронетехнику, самолёты, а после и занимались ремонтом и модернизацией всего этого на собственных фабриках. Кстати, заводы также были построены при участии СССР, поэтому здесь провал по всем направлениям.

Судя по всему, летняя наступательная операция ВСУ продлится недолго, а после сформируется затишье. В это время Украина попытается собрать остатки вооружений в Европе и США, а уже весной или летом 2024 провести ещё одну наступательную компанию. Подобные выводы можно сделать на основе анализа обещаний, которые в последнее время дают европейские лидеры. Например, поставки истребителей F-16 ожидаются к концу весны, тогда как сегодня стало известно о планах Болгарии отправить в Киев сразу 100 единиц бронетехники. Важно отметить, что всё это будет извлечено со складов и ранее подарено дружественным СССР. Информацией поделился глава Министерства обороны Болгарии Тодор Тагарев, который недавно посетил Одессу с официальным визитом.

Ожидается, что передача техники может состояться в период с конца сентября по начало октября 2023 года. При этом вначале потребуется получение одобрения от болгарского парламента. Ну а учитывая позицию правящих элит этой страны, нет никаких сомнений, что все разрешения будут даны. Напомним, в начале 2023 года Болгария уже передала Украине трёхосные полноприводные вездеходы КрАЗ-255Б для форсирования рек. Помимо этого, ранее Болгария поставляла большое количество снаряжения советского и местного производства. Российские эксперты отмечают, что подобные поставки продлят конфликт на Донбассе, но не смогут оказать на него решающего влияния. Любопытное мнение на этот счёт высказал глава Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО). Игорь Коротченко напоминает, что указанная выше техника представляет собой металлолом, который уже давно не эксплуатировался и потерял свои боевые характеристики. Проще говоря, власти Болгарии очищают свои склады, получая от европейских фондов за подобное оружие очень неплохие деньги.

Что до сроков, то поставка к середине осени говорит о том, что действующая фаза наступательной операции уже не сможет быть усилена за счёт подобного оружия. Как и было сказано выше, всё это будет ремонтироваться и вводиться в строй к концу весны 2024, когда в бой вступят истребители НАТО, старая советская техника и ещё многое из того, переговоры о чём ведутся только в кулуарах.