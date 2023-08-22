Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1 За пост начислено вознаграждение
В РФ продают SSD с памятью, которая должна была стоять в iPhone – что не так с новыми накопителями
Китайскую компанию поймали за руку, но ничего запрещённого в действиях производителя нет

реклама

Если вы заглядывали на китайские площадки, то могли заметить там твердотельные накопители по очень низким ценам. Эксперты предупреждают, что вы покупаете настоящего кота в мешке и советуют не связываться с подобной продукцией. Похоже, советы были не напрасны, ведь сегодня появилась любопытная информация, вынуждающая пересмотреть подход к выбору бюджетной продукции. Как сообщается, китайские производители SSD меняют подход, используя неожиданные источники памяти для своей продукции. Вместо обычных компонентов некоторые из них воспользовались памятью, которая изначально была предназначена для устройств от Apple. Вот только всё это не означает, что эти ребята приобретают оригинальные детали. В качестве примера приводится продукция компании ShineDisk, предлагающей свои твердотельные накопители по низким ценам. Отмечается, что продукция включает память, которая с высокой вероятностью не прошла отбраковку на заводе и не соответствует стандартам качества Apple. Ну а что не подошло яблочникам – сгодится для бюджетных китайских компаний, ведь в сети можно встретить недорогие SSD на 120 Гб и ценой от 900 рублей. Похоже, память изначально должна была стоять в смартфонах iPhone, а вот как она очутилась внутри твердотельных накопителей, никто точно не знает.

реклама

По данным экспертов, модель ShineDisk М667 на 120 Гб содержит память от корейской компании SK Hynix, предназначенную для использования в устройствах Apple. Этот SSD-накопитель действительно доступен по невероятно низкой цене, а купить его можно не только на AliExpress, но и на платформе Ozon. При этом продукцию вам ещё и бесплатно доставят до ближайшей точки выдачи, а также дадут гарантию. Китайские любители  сенсаций уже провели анализ подобных продуктов и пришли к любопытным выводам. Один из главных вопросов заключался в том, что происходит с чипами памяти и почему, они выглядят как распухшие аккумуляторы от старых мобильных телефонов, а не как обычные NAND-микросхемы. Предполагается, что это могут быть специальные модули памяти E2NAND от SK Hynix, представляющие собой многокомпонентный пакет с контроллером MSP и встроенной поддержкой протокола коррекции ошибок ECC. На момент подготовки материала на сайте SK Hynix не было информации о такой памяти, однако она была упомянута на различных китайских платформах электронной коммерции.

Подлинное происхождение установленной в указанных выше накопителях памяти остаётся неизвестным. Вероятно, модули могли быть изначально отправлены со склада, где производится флеш-память для Apple. Есть и другое мнение, согласно которому эти чипы могли быть частью устройств Apple, которые по каким-то причинам вышли из строя. Электронику могли разобрать и использовать как запчасти, включая извлечение флеш-памяти. В этом случае дешёвые китайские SSD могут использовать вполне рабочую, хоть и бывшую в употреблении, память. Скорее всего, второе предположение не соответствует реальности, поскольку эксперты не нашли на чипах признаков вторичной пайки. Отмечается, что в твердотельных накопителях интерес представляет исключительно сама память, тогда как в качестве контроллера используется SM2258XT. Он выпущен компаний Silicon Motion и широко используемый в SSD-накопителях различных брендов. Его можно встретить в Crucial BX500, TeamGroup EX2 и Western Digital Blue 3D. 

Все эти SSD выполнены в стандартном форм-факторе 2.5 дюйма, подключаются через SATA III и предназначены для бюджетного сегмента. Контроллер SM2258XT сильно устарел и применяется в SSD начального уровня. Важно понимать, что наличие контроллера от известного производителя ещё не гарантирует стабильность работы всего SSD. Не исключено, что ShineDisk M667 (как и другие недорогие SSD малоизвестных китайских брендов) может выйти из строя в любой момент. Вообще, некоторых китайских производителей и раньше ловили за руку, когда они извлекали компоненты из бракованных смартфонов, а после использовали их в бюджетных твердотельных накопителях. Проблема в том, что подобные действия не запрещены, ну а обычные пользователи не способны проверить скоростные показатели. Всё это можно резюмировать следующим образом: скупой платит дважды, ведь владельцы таких SSD могут потерять все свои данные в любой момент, а экономия не такая большая, чтобы о ней говорить всерьёз.


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#ssd #твердотельные накопители
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 Gigabyte Aorus почти за 110тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

От Western Digital требуют более 5 000 000 долларов в суде из-за поломок SSD SanDisk Extreme Pro
Краткий тест трёх внешних USB3-боксов для Colorful SL500 4TB
Samsung планирует начать производить 300-слойные чипы флеш-памяти в 2024 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Геймер из РФ, не успевший обновить железо до роста цен, обманул систему, собрав ПК под апгрейд
45
В Сети появились кадры активной работы FPV-дронов по бронетехнике ВСУ
1
Украинские самолёты не успев взлететь, тут же попадают "на прицел" ракет ВС РФ - пожаловались в ВСУ
6
В Сети появились кадры объятого пламенем подбитого БТР Stryker американского производства
1
В Сети появились кадры прямого попадания дрона-камикадзе «Ланцет» по РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36
1
Мичиганские студенты-археологи обнаружили заброшенную обсерваторию, которая была построена в 19 веке
+
Современные игры запустили на 1-ядерном процессоре — FPS оказался выше, чем на консолях
24
Командующий ВВС ВСУ: российские Су-35 ведут охоту на украинские МиГ-29, а соотношение 9 к 1
+
Найдена вредоносная программа для Android, избегающая обнаружения с помощью хитрого трюка
1
Поклонники Baldur's Gate хотят чтобы Larian сделали ремейк первых двух игр серии
+
Сеть облетают мемы с Пригожиным в номинации "Учитель года"
+
Зеленский рассказал, сколько истребителей F-16 Киеву передадут Нидерланды
6
Google выпускает Android 14 Beta 5.1
+
Посланник Папы Римского обвинил ЕС в недостаточных действиях по урегулированию конфликта на Украине
1
Дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил очередную гаубицу M777, вызвав мощную детонацию боекомплекта
+
Подбитый Leopard 2 в лучах заката под Работино — фото
+
На «Армии» показали «Обнаружитель» для поиска БПЛА
+
IBM говорит о необходимости изучать новые навыки из-за распространения ИИ
+
По утверждению инсайдеров вторая волна мобилизации начнется в конце сентября 2023 г
1
Российский боевой дрон «Аква-22» распознает объекты при помощи нейросети
+

Популярные статьи

ТОП-15 мифов о процессорах для компьютеров
10
Тайвань продемонстрировал ударный БПЛА, который применит против НОАК в случае вторжения на остров
2
Проверяю дистрибутив Green Linux 21.2.0 Pro Cinnamon на соответствие экспериментальным требованиям
15
Обзор ноутбука MSI Raider GE78HX Core i9 13980HX + RTX 4090
7
Итоги гоночного уик-энда 19-20 августа
1
Почему сегодня выгодно покупать видеокарты на Авито – 10 советов для новичков и бывалых геймеров
14
Новые романтические комедии, которые создадут романтичное настроение и продлят атмосферу лета
4
Краткий тест трёх внешних USB3-боксов для Colorful SL500 4TB
7
Как ВПК США избавился от немецкого конкурента
5
Россия продемонстрировала целый спектр новейшей высокоточной артиллерии
1

Сейчас обсуждают

Sergey Lavrenyk
04:10
Не всё так просто. Увеличение количества целевых каналов требует серьёзной доработки всего комплекса. Но это не отменяет необходимости увеличения количества ЗУР для отражения массированных налётов. Да...
"Панцирь" может получить вместо 12-ти базовых реактивных снарядов 9M335 - 48 мини-ракет против БЛА
александр плешков
04:04
Покупал 3 диска WD Blue SA510, все три оказались подделками. Я уже думал, что программа неправильно определяет контроллер, ан нет, вскрыл, всë верно!
В РФ продают SSD с памятью, которая должна была стоять в iPhone – что не так с новыми накопителями
nukemall
04:01
Ну так вся это война - на самом деле война между США и ЕС за рынки продовольствия в Азии и Африке(да, ЕС был крупнейшим экспортёром продовольствия за счёт дешёвого российского газа из которого делалис...
Как ВПК США избавился от немецкого конкурента
ЮРА ОНИЩЕНКО
03:57
100 пудов хохлы подбросили!
В Панинском районе Воронежской области обнаружен очаг сибирской язвы и введен режим ЧП
Sergey Lavrenyk
03:55
Вот примерно как "Панцирь-СМ-СВ" будет выглядеть.
"Панцирь" может получить вместо 12-ти базовых реактивных снарядов 9M335 - 48 мини-ракет против БЛА
Sergey Lavrenyk
03:52
Откуда только автор статьи нашёл такой "источник"? "Панцири" ни когда не оснащались ЗУР 9М335. Они на не пошедшем в серию ЗРПК "Роман" были. А на "Панцирях" применяют ЗУР 95Я6М, имеющие экспортное обо...
"Панцирь" может получить вместо 12-ти базовых реактивных снарядов 9M335 - 48 мини-ракет против БЛА
Глеб Krapivkin
03:51
Глупый урус с деревянными мозгами
Выход GTA 6 ожидается в 2024 году, а затраты превышают более 1 миллиарда долларов
glavhyilo
03:40
хорошее название у установки,с юморком
WSJ: установка дистанционного минирования «Земледелие» тормозит украинскую армию
[Zero]
03:33
Да, можно.
Защита видеокарт NVIDIA от перепрошивки BIOS взломана двумя энтузиастами
Honkai star reil
03:29
Покупал в загнивающей Европе, гарантии нету. Так как наши западные партнёры послали нас всех нахер. Видеокарта никогда не разбиралась, пломба на месте, вообще даже пальчиком к пломбе не прикасался,...
И еще раз о проблеме нехватки видеопамяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем