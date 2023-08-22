Китайскую компанию поймали за руку, но ничего запрещённого в действиях производителя нет

Если вы заглядывали на китайские площадки, то могли заметить там твердотельные накопители по очень низким ценам. Эксперты предупреждают, что вы покупаете настоящего кота в мешке и советуют не связываться с подобной продукцией. Похоже, советы были не напрасны, ведь сегодня появилась любопытная информация, вынуждающая пересмотреть подход к выбору бюджетной продукции. Как сообщается, китайские производители SSD меняют подход, используя неожиданные источники памяти для своей продукции. Вместо обычных компонентов некоторые из них воспользовались памятью, которая изначально была предназначена для устройств от Apple. Вот только всё это не означает, что эти ребята приобретают оригинальные детали. В качестве примера приводится продукция компании ShineDisk, предлагающей свои твердотельные накопители по низким ценам. Отмечается, что продукция включает память, которая с высокой вероятностью не прошла отбраковку на заводе и не соответствует стандартам качества Apple. Ну а что не подошло яблочникам – сгодится для бюджетных китайских компаний, ведь в сети можно встретить недорогие SSD на 120 Гб и ценой от 900 рублей. Похоже, память изначально должна была стоять в смартфонах iPhone, а вот как она очутилась внутри твердотельных накопителей, никто точно не знает.

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По данным экспертов, модель ShineDisk М667 на 120 Гб содержит память от корейской компании SK Hynix, предназначенную для использования в устройствах Apple. Этот SSD-накопитель действительно доступен по невероятно низкой цене, а купить его можно не только на AliExpress, но и на платформе Ozon. При этом продукцию вам ещё и бесплатно доставят до ближайшей точки выдачи, а также дадут гарантию. Китайские любители сенсаций уже провели анализ подобных продуктов и пришли к любопытным выводам. Один из главных вопросов заключался в том, что происходит с чипами памяти и почему, они выглядят как распухшие аккумуляторы от старых мобильных телефонов, а не как обычные NAND-микросхемы. Предполагается, что это могут быть специальные модули памяти E2NAND от SK Hynix, представляющие собой многокомпонентный пакет с контроллером MSP и встроенной поддержкой протокола коррекции ошибок ECC. На момент подготовки материала на сайте SK Hynix не было информации о такой памяти, однако она была упомянута на различных китайских платформах электронной коммерции.

Подлинное происхождение установленной в указанных выше накопителях памяти остаётся неизвестным. Вероятно, модули могли быть изначально отправлены со склада, где производится флеш-память для Apple. Есть и другое мнение, согласно которому эти чипы могли быть частью устройств Apple, которые по каким-то причинам вышли из строя. Электронику могли разобрать и использовать как запчасти, включая извлечение флеш-памяти. В этом случае дешёвые китайские SSD могут использовать вполне рабочую, хоть и бывшую в употреблении, память. Скорее всего, второе предположение не соответствует реальности, поскольку эксперты не нашли на чипах признаков вторичной пайки. Отмечается, что в твердотельных накопителях интерес представляет исключительно сама память, тогда как в качестве контроллера используется SM2258XT. Он выпущен компаний Silicon Motion и широко используемый в SSD-накопителях различных брендов. Его можно встретить в Crucial BX500, TeamGroup EX2 и Western Digital Blue 3D.

Все эти SSD выполнены в стандартном форм-факторе 2.5 дюйма, подключаются через SATA III и предназначены для бюджетного сегмента. Контроллер SM2258XT сильно устарел и применяется в SSD начального уровня. Важно понимать, что наличие контроллера от известного производителя ещё не гарантирует стабильность работы всего SSD. Не исключено, что ShineDisk M667 (как и другие недорогие SSD малоизвестных китайских брендов) может выйти из строя в любой момент. Вообще, некоторых китайских производителей и раньше ловили за руку, когда они извлекали компоненты из бракованных смартфонов, а после использовали их в бюджетных твердотельных накопителях. Проблема в том, что подобные действия не запрещены, ну а обычные пользователи не способны проверить скоростные показатели. Всё это можно резюмировать следующим образом: скупой платит дважды, ведь владельцы таких SSD могут потерять все свои данные в любой момент, а экономия не такая большая, чтобы о ней говорить всерьёз.



