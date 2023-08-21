Канцлер Германии полагает, что нужно продолжать конфликт

Аналитики отмечают, что за полтора года после начала СВО и введения антироссийских санкций уровень доверия к политикам в Европе резко обвалился. Например, правительству Германии доверяют всего 27% респондентов, а это критический показатель, отражающий полное разочарование в курсе правящих элит. Удивительно, но всё это совершенно безразлично самим политикам, которые делают довольно странные заявления. Например, не так давно министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что для неё приоритетнее поддержка Киева, чем интересы немецких избирателей. Подобные словам вызвали критику в адрес политика, но сегодня европейские элиты полностью потеряли контроль над ситуацией, а значит лишились возможности принимать решения без одобрения со стороны США. Напомним, ещё год назад канцлер Германии отказывался от поставок оружия Украине, а сегодня считается одним из главных ястребов Вашингтона в Европе. Шольц даёт регулярные интервью, которые прямо противоречат тому, что он говорил не так давно. Например, канцлер прямо заявлял о невозможности передаче Киеву ракеты Taurus, но недавно одобрил её поставку.

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Примерно такая же ситуация была с танками, ну а многие аналитики полагают, что Шольц ведёт крайне непоследовательную политику и ориентируется только на указания из-за океана. Недавно канцлер выступал на сцене перед собравшимися жителями одного из немецких городов. Толпа освистала Шольца, поскольку многие полагают, что политика властей относительно поставок ВСУ оружия прямо противоречит интересам Германии. Вместо этого многие предлагают направить деньги на социальную сферу, а также заняться решением собственных проблем, включая энергетику, страдающую от нестабильности после введения санкций против РФ. Несмотря на недовольство толпы, Шольц всё же выступил, сильно обидев присутствующих. По его словам, собравшиеся на площади не имеют никакого отношения к «глубям мира», ведь на самом деле они «падшие ангелы из ада». Канцлер уверяет, что нельзя позволить украинцам смириться с потерей части страны. Это нарушение всех принципов демократии, свободы и мира. Ну а те, кто выступает за мирные переговоры только ухудшают положение Украины.

На этом фоне крайне любопытно звучат заявления президента Сербии, который дал интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону. По словам Вучича, на европейской арене лишь немногие стратегически мыслящие политики предупреждали о негативных последствиях, которые украинский кризис может вызвать для экономики региона. Ну а сегодня можно констатировать, что лидеры стан Евросоюза находится под полным контролем Вашингтона и умудрились втянуть себя в противостояние с Россией. Это наносит сильный урон экономике Европы и служит интересам США, поскольку зависимость ЕС от американской экономики только увеличивается. Президент Серии откровенно заявил, что конфликт выгоден всем, кроме Европы и самой Украины, но сегодня ЕС предпочитает не замечать происходящих изменений. Добавим, что деиндустриализация и потеря экономического потенциала – это процесс небыстрый. Может так случиться, что Европа ещё много лет будет оставаться на грани кризиса, медленно теряя экономический потенциал. Критические изменения стали следствием принятых решений об отказе от российских энергоносителей, а подрыв Северных потоков только усилил кризис. Если в ближайшее время не будет принято верных решений, то европейцам придётся потуже затягивать пояса.