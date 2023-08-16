Предполагается, что экономика РФ восстановится до уровня начала 2022 года уже к концу 4 квартала текущего года

Многие аналитики отмечают, что разрушение промышленного потенциала страны – это длительный и болезненный процесс. Некоторые компании работают за счёт государственных субсидий, тогда как другие уже находятся на стадии банкротства. Другие выживают за счёт освободившегося на рынке места, но системный кризис со временем придёт и к ним. Именно поэтому даже спустя полтора года после введения санкций экономика Европы кажется стабильной. Сильно подорожавшие энергоносители уже начали сказываться на экономических показателях ряда государств ЕС, тогда как некоторые продолжают держаться. Особое внимание приковано к Германии, которая традиционно считается драйвером роста всего содружества.

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По данным журналистов Spiegel, в Германии наблюдается кризис доверия граждан к власти, характеризующийся отсутствием поддержки по политическим и экономическим решениям. По данным публикации, настроения немецких граждан свидетельствуют об отрицательной оценке действий федеральной администрации. Веру в правительство разделяют лишь 27% населения, в то время как большинство считает, что государственные органы неспособны успешно выполнять свои обязанности. По мнению обычных жителей Германии, следует улучшить подход правительства к управлению инфраструктурой, увеличить вложения в охрану окружающей среды и борьбу с климатическими изменениями, а также модернизировать государственные услуги.

Отдельно отмечается, что спад доверия к власти происходит на фоне длительной финансовой и военной поддержки Украины. Обычные граждане сталкиваются с отрицательными последствиями антироссийских санкций и финансирования киевских властей. Журналисты пишут, что после начала специальной военной операции и введения санкций против России, во многих европейских странах стало наблюдаться заметное снижение качества жизни населения. Проблемы связаны в первую очередь с ростом цен на энергоресурсы и продовольствие. Кроме того, важным аспектом является присутствие большого числа украинских беженцев в различных европейских государствах. При этом эксперты констатируют, что развитие экономики России свидетельствует о неэффективности западных санкций. Отдельные аналитики уверены, что санкции, возможно, дадут результаты не сразу, а в будущем, о чём решили пофилософствовать журналисты Der Tagesspiegel.

Несмотря на некоторые надежды, там приходят к выводу, что последствия санкций для российской экономики оказались менее сильными, чем предполагалось ранее. Немецкие СМИ подчёркивают, что прогнозы экспертов указывают на возможное восстановление ВВП России до уровня, зафиксированного перед началом СВО уже к 2024 году. По мнению журналистов, такие данные вызывают беспокойство в немецком правительстве, а в Берлине обдумываются способы коррекции сложившейся ситуации и предотвращения усиления позиций России на международном политической арене. Отдельные политики пишут, что экономический успех России в значительной степени обусловлен обходом санкций через третьи страны. Называются такие государства, Грузия, Армения, Казахстан, Китай и многие другие. Несмотря на очевидные промахи журналисты приводят мнение американских аналитиков, которые уверены в том, что санкции – это не короткая дистанция, а долгий забег, а их эффективность зависит от надёжности реализации.