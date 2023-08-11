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Шольц потребовал уменьшить дальность крылатой ракеты Taurus перед отправкой в Украину
В Германии приняли решение передать дальнобойные крылатые ракеты Украине, но хотят сделать так, чтобы они не били по территории России

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В начале августа Франция передала Украине новую ракету SCALP. Поговаривают, что это месть со стороны Макрона за Нигер, ну а дальность полёта ракеты достигает 500 километров. Не факт, что ВСУ получили достаточное количество подобных ракет, но возможности её впечатляют, ведь она малозаметна и способна наносить точечные удары по удалённым целям на сотни километров внутри российской территории. Ну а пока Макрон пытается решить вопросы по Африке, в Германии снова заговорили о необходимости отправки в Киев ракеты Taurus. Что примечательно, ранее сам Шольц заявлял о том, что поставок не будет, ну а теперь сменил гнев на милость. По данным издания Das Erste, ожидать поставок в ближайшие недели не стоит, поскольку было принято решение значительно снизить потенциал всех ракет, которые получит Украина.

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Журналисты пишут, что в настоящее время Министерство обороны Германии ведёт переговоры с представителями оборонной индустрии. Сообщается, что в правительстве готовы сотрудничать с производителем Taurus, с целью внедрения технических ограничений на целевое программирование крылатых ракет. Профессионалы, специализирующиеся в данной области, утверждают, что данная модификация вполне осуществима, однако потребует определённого времени и усилий для внедрения. По данным немецкой прессы, такое требование высказал сам Шольц, который намерен использовать технологические ограничения для того, чтобы исключить вероятность применения Украиной дальнобойных ракетных ударов по территории России.

Якобы, канцлер Германии готов одобрить сделку по поставке крылатых ракет только после того, как удостоверится в установке соответствующих ограничений. Ну а по этому поводу немецкая пресса уже начала обсуждать правильность тезе или иных решений властей. Некоторые журналисты напоминают, что неделю назад министр обороны Германии Писториус заявил, что быстрая поставка не является приоритетной, но не стал исключать вероятность рассмотрения такой идеи в будущем. Можно предположить, что ситуация внезапно изменилась, поскольку решение было принято намного быстрее, чем об этом сообщали официальные лица. Не исключено, что причина в неожиданном для Запада прорыве российских войск на Купянском направлении. В последние дни инициатива там на стороне армии РФ, тогда как ВСУ отступают и готовятся к сражению за сам Купянск и расположенные рядом высоты.

Напомним, ранее политики из партий, входящих в правящую коалицию «Союз 90/Зелёные» и Свободная Демократическая Партия, а также оппозиционный блок ХДС/ХСС, высказывались в пользу передачи дальнобойных крылатых ракет Киеву. Социал-демократы говорили о необходимости задуматься над последствиями принимаемых решений, но теперь Андреас Шварц, член бюджетного комитета бундестага и представитель СДПГ, высказался в поддержку передачи ракет. Шварц верит, что Украина придерживается своих обязательств и не будет использовать западные системы вооружения для ударов по России. Политик считает, что Зеленскому можно доверять, ведь он не нарушит данное Германии обещание. Такую точку зрения поддержала и представительница партии «Зелёные» Агнешка Бруггер, а также председатель комитета бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Фрау заявила, что Украине срочно нужны дальнобойные ракеты, а значит поставкам Taurus пришло время дать «зелёный» свет. Политик крайне недовольна медлительностью канцлера и сказала, что Шольц намеренно избегает сложных вопросов. Всё это, по её мнению, напоминает ситуацию с поставками танков. В итоге Штрак-Циммерман обещает надавить на Шольца и получить все требуемые разрешения. Отметим, что данные крылатые ракеты совместимы с пусковыми установками от Storm Shadow и SCALP и могут запускаться с украинских самолётов Са-24. Таким образом ВСУ ничего не придётся модифицировать, ну а вопросы вызывает лишь дальнобойность ракеты. Насколько сильно в Германии решат ограничить потенциал Taurus, остаётся только догадываться.

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#военные технологии #ракеты #taurus #крылатые ракеты
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