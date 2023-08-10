После того как Франция поставляла Украине танки, Макрону придётся хорошенько попросить, ведь иначе уран ему никто не даст

С момента госпереворота в Нигере прошло уже две недели, а реакцию международного сообщества можно назвать сдержанной. Франция пытается вернуть контроль над страной, ну а остальные европейские страны выражают лёгкую озабоченность происходящими событиями. Президент Мохаммад Базум сидит взаперти, но иногда умудряется заходить в социальные сети и писать там какие-то гадости в адрес новых властей. Аналитики полагают, что происходящее окажет значительное влияние на глобальную политическую картину, а также положит начало изменениям в самой Африке. Экономический союз стан Западной Африки ЭКОВАС, объединяющий 15 государств, предпринял попытку заставить путчистов сдаться, но у так называемой военной хунты крепкие нервы и хорошая поддержка в виде ЧВК «Вагнер».

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В результате организаторы переворота остаются у руля, тогда как ЭКОВАС проводит с новым правительством переговоры. Итоги пока остаются неизвестны, но соседние страны уже успели ввести против Нигера суровые санкции. Собственно, это и неудивительно, ведь речь идёт о правительствах, которые по большей части слепо поддерживают Францию, а значит принимают решения с оглядкой на Макрона. При этом опасения вызывает социальный кризис, который может разразиться в ближайшее время. Нигерия распорядилась остановить подачу в Нигер электричества, а также ввести эмбарго на импорт ресурсов. Согласно прогнозам, бюджет на финансовый год 2023 в Нигере должен был составить 5.53 миллиарда долларов. Вот только значительная сумма – это поступления и гранты из зарубежных источников. Поскольку всё это сегодня заблокировано, то неясно, как страна планирует выживать в будущем.

Важно отметить, что Нигер обладает значительными ресурсами, способными повлиять на решимость Франции, а также снизить градус напряжение в случае подписания устраивающих обе стороны соглашений. Если не считать золотоносные шахты, то наиболее ценным ресурсом Нигера считается Уран. До недавнего времени Нигер занимал седьмое место в мире по объёму поставок этого важного элемента, вот только большая часть ресурсов уходила во Францию и Канаду, где страна занимала второе место по поставкам. Любые ультиматумы со стороны Франции в данном случае могут привести к проблемам в ядерной энергетике европейской страны, ну а в ЭКОВАС уже заговорили о необходимости заблокировать продажу урана из Нигера. И вот здесь на сцену выходит Россия. Вся пикантность ситуации, в которой находится Макрон, состоит в том, что взять уран в среднесрочной перспективе ему больше негде, а значит нужно либо отправиться на поклон в Москву, либо силовыми способами менять власти в Нигере. Сделать первое крайне сложно, ведь президент Франции поставлял Украине танки, а также многочисленное оружие. Ну а второе может оказаться не под силу даже объединённой армии ЭКОВАС, ведь есть все основания говорить о присутствии в Нигере ЧВК «Вагнер».

Ну а пока Макрон в замешательстве, нигерийцы массово выходят на митинги и активно шьют российские флаги. Что любопытно, именно российский триколор совершенно неожиданно стал символом перемен в стране, которая ещё недавно считалась задним двором Франции. Эксперты полагают, что без руки Москвы не обошлось, а всё это свидетельствует о стремлении России укрепить своё влияние в регионе. Похоже, пока Европа увлеклась Украиной, в Москве нажали на болевые точки отдельных стран, ну а потеря Нигера – это лишь начало, ведь власти Чада уже выразили поддержку мятежникам, а благодаря Гвинее у Нигера теперь есть доступ к морю. Таким образом никакой полноценной блокады создать не удастся, что ставит перед Францией новые вызовы. Аналитики отмечают, что расклад явно слаживается в пользу России, а уже совсем скоро ЧВК «Вагнер» будет закупать у Нигера уран, а после продавать его французам, но дороже. Но не сразу, ведь впереди зима, а значит не исключены политические торги, поскольку в руках России ещё и оказался газопровод, позволявший Европе получать 30 миллиардов кубических метров газа в год.

В качестве вишенки на торте можно привести информацию, предоставленную The Washington Post. Американское издание пишет о том, что Минобороны США совершенно случайно перепутало Нигер и Нигерию. Случилась неприятность, ведь сотрудники оборонного ведомства переслали бунтовщикам все планы ЭКОВАС по военной интервенции. В итоге в Нигере всё почитали, приготовились и ждут. Неясно, будет ли вообще проведён силовой способ смены власти, ведь на кону поставлено слишком много, а сегодня Макрон просто не может пойти с поклоном в Россию.