Что происходит, и могут ли ВСУ удержать Купянск

Сегодня стало известно о том, что украинские власти проводят срочную эвакуацию из 37 населённых пунктов Купянского района. Шестая армия РФ наступает, а аналитики полагают, что скоро начнётся сражение за сам город. Делать выводы рано, но есть некоторые предположения, которые строятся на анализе карт местности и дислокации подразделений по обе стороны баррикад. Давайте разберёмся, что происходит, и каковы шансы у российской армии на успех на данном направлении. По информации военкоров, подразделения армии РФ приближаются к населённому пункту Синьковка, находящемуся близ Купянска в Харьковской области. Осталось всего 7 км до Купянска, а объекты ВСУ в окрестностях, включая сам город находятся в зоне поражения российской артиллерии. Параллельно, российские войска двигаются в сторону Каменки и Двуречной на северо-востоке Харьковской области, вынуждая ВСУ растягивать свои силы и оборону на этих направлениях. Одновременно с этим активно работает российская авиация, атакующая объекты ВСУ на данном участке. Под удар попадают штабы рот и батальонов, а также склады с боеприпасами и топливом.

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С применением бомб FAB-250-M62 и UPAB-1500 на расстоянии 50 км удаётся обездвиживать системы ПВО ВСУ, такие как комплексы Aspide и «Стрела». Спустя несколько недель непрерывных воздушных ударов в районе Купянска большинство подразделений ВСУ уже начали испытывать дефицит боеприпасов. В настоящее время в обороне Купянска задействовано не менее десяти частей украинской армии: 10-й и 36-й отдельные стрелковые батальоны, 5-й отдельный батальон, 3-я отдельная танковая бригада, 14-я мотострелковая бригада, 103-я и 105-я бригады противовоздушной обороны, 92-я мотострелковая бригада, 132-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 27-я отдельная ракетно-артиллерийская бригада. Основные силы ВСУ направлены на оборону Синьковского выступа, который обладает сложным рельефом и напоминает по географическому положению Артёмовск.

Аналитики отмечают, что оба населённых пункта расположены в низине, окружены холмами, что затрудняет оборону и способствует эффективности артиллерийских атак. Дополнительной трудностью является восточный угол Купянска, включающий села Котляровка и Кисловка, через которые проходит железнодорожная линия, соединяющая Купянск-узловой (центральный логистический центр ВСУ на Харьковском направлении, соединяющем три украинские области). К северу от Купянска находится Славянск, а значит удержание самого Купянска имеет важное значение для поставок оружия и живой силы в Славянск. Ну а контроль над городом может дать армии РФ доступ к Шевченково и Чугуеву по дороге Н-26. Расстояние от Купянска до Чугуева по дорогам составляет около 80 км, а по прямой меньше 65 км. Контроль над Купянском автоматически даёт российской армии возможность применять дальнобойную артиллерию и планирующие авиабомбы FAB-250-M62 по Чугуеву.

Аналитики полагают, что удержать Купянск сегодня ВСУ уже не смогут. Главные силы украинской армии задействованы в наступательных компаниях на Запорожском и Южно-Донецком направлении. Попытка сдерживания Российских Вооружённых Сил под Купянском с использованием оперативных резервов оказалась безуспешной. Это значит, что для создания эффективной обороны на Купянском направлении потребуется вовлечение стратегических резервов. Не исключено, что украинским властям придётся срочно перебрасывать под Купянск части с других направлений. В любом случае ВСУ столкнутся с дефицитом боеприпасов и невозможностью противостоять российской авиации, применяющей бомбы и управляемые ракеты с расстояния 40-50 км. Более того, по военным объектам ВСУ активно работают дроны-камикадзе «Герань 2», а по особо важным целям применяют баллистические ракеты «Искандер». Аналитики не готовы назвать сроки взятия города армией РФ, поскольку многое будет зависеть от тех или иных решений командования ВСУ в Киеве.