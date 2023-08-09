В Германии всё громче говорят о том, что Taurus отправится в Украину

Ещё недавно российские политики заявляли о том, что поставка дальнобойных ракет, способных пролететь больше 150 километров, станет переломным моментом и самой настоящей «красной линией», после которой реакция России может быть непредсказуемой. Неясно, что имелось в виду, но в Украину благополучно пришла Storm Shadow, дальность которой достигает 250 километров, а теперь там готовятся использовать французскую малозаметную ракету SCALP. А это уже серьёзный аргумент, поскольку ракета обладает дальностью до 500 километров и несёт заряд с огромной поражающей способностью. Похоже, на Западе всем плевать на «красные линии», ведь уже вскоре Киев получит немецкую дальнобойную крылатую ракету воздушного базирования Taurus.

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Что любопытно, ранее канцлер Германии утверждал обратное, а позднее отказ от передачи подобного оружия озвучил и министр обороны ФРГ. Ну а сегодня, если верить словам депутата партии «Альтернатива для Германии», все решения приняты, а ракета готовится к отправке. Отмечается, что в немецком парламенте идея передачи ракеты Taurus была поддержана за счёт большинства в антироссийской коалиции. Ну а эксперты полагают, что даже несмотря на нежелание идти на обострение, правительство Германии с большой долей вероятности подтвердит скорую отправку ракет Зеленскому. Депутат напоминает, что ранее довольно много споров было вокруг передачи Киеву танков Leopard 2, ну а сегодня техника благополучно горит, а правительство старается ничего не замечать. Отмечается, что сегодня для поддержания позитивного решения относительно поставки ракет формируется правильное общественное мнение, а все решения будут приняты очень быстро.

Ну а поскольку пока общественное мнение для немецких политиков остаётся важной переменной, то был проведён соответствующий опрос. Выяснилось, что большинство граждан Германии высказывается против поставок немецких крылатых ракет в Украину. 66% опрошенных считают, что поставки станут очередной ошибкой, в то время как лишь 28% поддерживают отправку ракет в Киев. Согласно опросу, мнение немцев не изменилось с июня, когда началось обсуждение поставок Taurus. При этом отмечается, что Зеленский продолжает давить на немецких политиков. Среди сторонников идеи передачи ракет большую часть составляют представители партий «Союз90/Зелёные», СвДП и блока ХДС/ХСС. Новый опрос также показал раскол и сомнения среди немцев относительно того, способствуют ли поставки оружия из Германии успешному наступлению украинской армии. 45% опрошенных верят, что западное вооружение поможет Украине вернуть территории, потерянные в 2022 году, в то время как 48% сомневаются в этом. Сомнения более заметны среди жителей восточной Германии и сторонников партии «Альтернатива для Германии». С другой стороны, сторонники «Зелёных» склонны думать, что дополнительное западное вооружение может изменить обстановку в пользу Украины. Всего 7% немцев полагают, что конфликт завершится к концу 2023 года, в то время как 91% граждан уверены, что он продолжится и в следующем году. Опрос канала N-TV был проведён с 4 по 7 августа 2023 года, в нем участвовали 1002 человека, а погрешность составила 3%.

Напомним, Taurus KEPD 350/150 (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System / Kinetic Energy Penetrating Destroyer) представляет собой авиационную крылатую ракету большой дальности, разработанную для точных ударов по высокозащищённым и укреплённым целям без необходимости вторжения носителя в зону ПВО потенциального противника. Дальность поражения достигает 500 километров, а ракета способна маневрировать, обходить препятствия и находиться на низких высотах, что затрудняет обнаружение и повышает выживаемость.