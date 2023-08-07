Французские ракеты имеют дальность в 2 раза дальше, чем крайне опасные Storm Shadow

Россия методично уничтожает украинские бомбардировщики Су-24, которые способны нести ракеты Storm Shadow. Сложно сказать, сколько модернизированных самолётов осталось у Киева, ну а время в данном случае играет против России. Дело в том, что недавно Франция передала ВСУ очередную дальнобойную ракету SCALP класса «воздух-земля». Информацией поделился лично Зеленский, который собственной рукой расписался на одной из новых ракет. Одновременно с этим сообщалось, что Украина приступила к модернизации оставшихся на вооружении самолётов, включая штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24М, истребители Су-27 и МиГ-29. Всё это будет адаптировано для использования ракет воздух-земля западного производства.

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На самом деле французская SCALP мало чем отличается от франко-британской Storm Shadow, если не считать, что в Украину поставлены одни из самых дальнобойных ракет. Согласно открытым источникам, ракета SCALP способна поражать цели на расстоянии до 500 километров и имеет массу боевой части от 300 до 450 килограмм. Такое огромное расстояние полёта позволяет Украине доставать до объектов в центральной части России, включая европейскую часть до подмосковного Серпухова, а также города Ростов-на-Дону, Краснодар и весь Крымский полуостров. Решение Франции передать Украине ракеты такого радиуса действия вызвало беспокойство со стороны России. Пресс-секретарь президента России Песков назвал такой шаг ошибочным и заявил, что Россия вынуждена будет предпринять определённые контрмеры.

События последних дней также подняли вопрос о применении подобных ракет. Согласно некоторым данным, 6 августа Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область, был атакован британскими ракетами Storm Shadow, которые имеют дальность стрельбы в 250 км. Такие ракеты также использовались для обстрела территорий ЛНР и Запорожской области. Главный редактор портала MilitaryRussia.ru поделился своим мнением относительно перспектив использования ВСУ ракеты SCALP. По словам Дмитрия Корнева, SCALP конструктивно аналогична ракетам Storm Shadow, разработанным в рамках совместного франко-британского проекта. Однако существует разница в программном обеспечении и дальности действия. Так, ракеты, поставленные Украине, должны соответствовать международным соглашениям и иметь дальность до 300 километров. Вот только всё говорит о том, что фактическая дальность SCALP, которые получили ВСУ, составляет до 500 километров.

Корнев предполагает, что ракеты SCALP могли быть переданы Украине заранее, возможно, ещё в июне. Вероятно, они использовались в недавних атаках на мосты в Крыму, но точное количество поставленных ракет остаётся неизвестным. Корнев подчёркивает, что ракеты SCALP обладают сниженной радиолокационной заметностью, что делает их сложной целью для систем противовоздушной обороны. Они имеют сниженную дистанцию обнаружения, что создаёт определённые вызовы для российских систем ПВО. Эксперт подчёркивает, что современные российские комплексы ПВО, такие как «Панцирь», «Бук» и С-400, способны эффективно работать против ракет SCALP и Storm Shadow, но с оговорками, связанными с дальностью обнаружения. Корнев отмечает, что в последнее время российская пресса сильно недооценивает потенциал вооружения стран НАТО, тогда как на самом деле SCALP и Storm Shadow – это не игрушки, а современные и дорогостоящие ракеты, которые способны поражать объекты на большом расстоянии.

По словам эксперта, поставки SCALP Украине можно рассматривать как реакцию Франции на политические изменения в Африке. В частности, утрата влияния в некоторых африканских странах могла стать мотивом для таких действий, а значит речь идёт о мести со стороны Макрона. Реального положения такая ракета не изменит, но способна создать некоторые проблемы российской армии. Очевидно, что Россия наращивает своё влияние в регионе, который ещё недавно Франция считала своим. Подобные действия не останутся без ответа, ну а поставка ракет SCALP – это только первый политический шаг. Нет никаких сомнений, что Макрон обижен из-за потери Мали и Буркина-Фасо, ну а уход Нигера из-под влияния французов и вовсе грозит неприятными экономическими последствиями. Сегодня Франция поднимает вопрос о выводе военного контингента из африканской страны, ну а куда полетят ракеты SCALP, мы узнаем в самое ближайшее время.