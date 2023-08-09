Не исключено, что китайцы использовали платы, которые долгое время добывали Эфир

Сегодня на китайских площадках можно встретить тысячи игровых видеокарт на любой кошелёк, вкус и даже цвет. Продавцы реализуют как новую продукцию, так и ранее находившиеся в использовании модели. В прессе пишут, что некоторые магазины обманывают своих клиентов, поскольку проводят техническое обслуживание перед продажей, а в результате наносят красители на платы и чипы памяти, а также заменяют корпус системы охлаждения. После этого даже долго время копавшая Эфир видеокарта становится как новенькая, но большая часть магазинов всё же сообщает о том, что графический чип не первой свежести.

реклама

Видеокарт становится всё больше, поскольку майнинг в Китае запрещён. Кроме того, добыча криптовалюты давно не приносит выгоды, поэтому нет ничего удивительного в том, что рынок растёт, а цены падают. Бывают и курьёзные случаи. Например, одному пользователю подарили дополнительную видеокарту GeForce GTX 1080 Ti, после того как он прождал 60 дней посылки от магазина. Похоже, вначале видеокарта затерялась на почте, а после китаец выслал вторую, а в какой-то момент первая всё же нашлась. В любом случае комплектующих у китайцев много, поэтому нет ничего удивительного, что некоторые идут на весьма странные эксперименты. Как стало известно, на китайской торговой площадке появилась необычная модель Radeon RX 580 2048SP.

На поверку выяснилось, что видеокарт выпущена компанией Kinology и стоит 599 юаней или 8140 рублей. Фактически, перед нами самая обычная Radeon RX 580, но с увеличенным количеством видеопамяти. Так, если оригинальная модель имела 8 Гб памяти, то здесь геймеров поджидают все 16 Гб. Судя по всему, компания Kinology не особенно напрягалась, ведь тесты свидетельствуют о том, что GeForce GTX 1060@6 Гб так и остаётся быстрее. В итоге Radeon RX 580@16 Гб видеопамяти получена путём распайки дополнительных чипов памяти на плате, а значит никаких значительных изменений не произошло. Мало того, видеокарта и вовсе работает с официальным драйвером. Не исключено, что собрана такая видеокарта из оставшихся в строю после майнинга Radeon RX 580, которые получили новые корпуса и дополнительную видеопамять.

Эксперты не советуют покупать подобные видеокарты, ну а Radeon RX 580 и вовсе считается слишком устаревшей. При этом указанную выше GeForce GTX 1080 Ti на китайских площадках можно купить за 9 тысяч рублей, получив в 2 раза большую производительность и 11 Гб видеопамяти из коробки. Никто не обещает, что купленная видеокарта будет работать долго. Не исключено, что она действительно годами копала Эфир на ферме, поэтому относитесь к подобным покупкам как к небольшой лотерее. Если вам повезёт, то вы получите в своё распоряжение довольно неплохую видеокарту. Ну а если не повезёт – то потеря 9000 рублей не такая существенная, чтобы посыпать себе голову пеплом.