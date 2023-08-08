Специалисты заявляют о высокой точности и использовании высоких технологий

Пожалуй, сегодня самое время побаловать себя сочным арбузом, ведь в октябре спелые ягоды уже будут не такими сладкими. В интернете можно встретить массу рекомендаций, авторы которых научат вас правильно выбирать самый спелый арбуз по цвету, форме и даже звуку. Многие покупатели пользуются подобными советами, вот только далеко не всегда удаётся купить действительно спелый арбуз в самом соку. Многое зависит от везения, но в целом большая часть ягод в это время года уже созрела, поэтому не всё так плохо. И всё же, уже совсем скоро российские потребители смогут получить исчерпывающую информацию о том, на какой арбуз лучше обратить внимание, а какой оставить на полке. Как стало известно, учёные из МФТИ представили новое приложение для смартфонов, способное определить зрелость дынь и арбузов без разрезания. В теории программа даёт возможность потребителям провести анализ продукта прямо в магазине перед покупкой, но всё так просто, как может показаться.

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Специалисты поясняют, что приложение сможет определять свежесть любых фруктов и овощей при помощи технологии Wi-Fi, а первая версия под операционную систему Android уже готова. Но если во время покупки яблок, груш и слив не требуются особые умения, то с арбузами всё не так очевидно. Так, плотная корка мешает увидеть внутреннюю часть продукта, а значит здесь пригодятся высокие технологии. Отмечается, что алгоритм программы использует Wi-Fi-сигнал, пропуская его через арбуз и анализируя изменения в сигнале. По словам руководителя лаборатории радиофотоники Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ, физические и химические характеристики спелости влияют на свойства продукта. Например, созревание фруктов повышает содержание сахара, что изменяет диэлектрические свойства мякоти. Эти и многие другие изменения отражаются во время замера Wi-Fi-сигнала, который получается на выходе продукта. Фактически, приложение действует как компактный анализатор, без использования специальных датчиков. Учёные полагают, что приложение позволит каждому потребителю быстро проверить продукты на свежесть перед покупкой. Что любопытно, даже если у вас нет смартфона, то проверить качество ягоды всё равно получится.

Сообщается, что вскоре специализированные устройства появятся в супермаркетах в России, а использовать их можно будет по аналогии с кассами самообслуживания. Эксперты уже проанализировали потенциал программы и отмечают, что до недавнего времени на рынке не было полноценного мобильного приложения для проверки свежести продуктов. Предполагается, что программа МФТИ обладает высоким коммерческим потенциалом, так как предоставляет надёжный способ оценки качества продуктов. Ну а все подобные программы просто дают советы на основе анализа картинки, веса, цвета и формы арбуза. Сообщается, что в рамках госпрограммы «Приоритет 2030» разрабатывается решение для стационарных устройств, установленных в магазинах. Эта программа была запущенна в 2021 году и поддерживает финансирование вузов для развития инноваций. Разработка МФТИ также получила поддержку, включая компактные антенные решётки для 5G-приложений.

В настоящее время учёные продолжают совершенствовать математическую составляющую нового приложения, создавая библиотеку откликов для разных продуктов и их степеней свежести. Они также тестируют приложение на разных моделях смартфонов и вносят корректировки при необходимости. В будущем приложение будет адаптировано для других операционных систем, используя алгоритмы машинного обучения и искусственного интеллекта для более точной оценки. Судя по всему, сегодня скачать данную программу невозможно, поскольку автор данного материала не нашёл её в магазине приложений. Если вы обнаружите её самостоятельно, обязательно пишите об этом в комментариях.