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Россия и Китай поделят Африку – почему Нигер стал вызовом Франции и возможна ли военная интервенция

Франция и США подталкивают соседние страны к вторжению, но авторитет Запада слабеет, а африканцы всё чаще обращаются за помощью к России и ЧВК "Вагнер"
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Запад всё чаще сталкивается с последствиями своих решений. Ещё недавно выступать против крупных европейских государств никто не решался, а особенно отчаянных били всем миром, ну а сегодня геополитическая обстановка сильно изменилась. Африка всё больше уходит из-под влияния Запада, а США и Франция пытаются решить, что делать с бунтующим Нигером. Можно организовать насильственное свержение власти военных, или вступить в диалог. Недавно это уже пыталась сделать Виктория «Печенька» Нуланд, но у «крёстной мамы цветных революций ничего не вышло. Аналитики проанализировали происходящее, пытаясь понять, почему ни один из вариантов не сулит Западу ничего хорошего. 

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Всё дело в том, что США и Франция не только отказались признать новые власти, но также угрожают санкциями и возможной военной интервенцией. Вот только действия африканских лидеров содружества ЭКОВАС пока остаются нерешительными. Как известно, большая часть государств экономического союза ориентирована на указания из Парижа и Вашингтона. Несмотря на это, угрозы вмешательства не пугают новое руководство Нигера. Более того, генерал Тчиани спровоцировал ряд последствий, которые вынуждают Запад действовать более агрессивно. Новый лидер Нигера заявил о расторжении военных соглашений с Францией и требует вывода французских войск из страны в течение месяца. Лидеры соседних стран, Мали и Буркина-Фасо, поддержали нигерийских военных и предупредили, что атака на Нигер будет считаться объявлением войны всем трём странам. После этого генерал Моди посетил столицы Мали и Буркина-Фасо для переговоров с их лидерами, а некоторые и вовсе уверяют, что там он встречался с представителями ЧВК «Вагнер», призывая бойцов встать на защиту его страны. 

Ну а сенат Нигерии (считается ключевым государствам региона с населением 220 миллионов человек, против 25 миллионов в Нигере) отказал президенту в разрешении на военную интервенцию. Ультиматум ЭКОВАС истёк без каких-либо последствий. Даже Чад (ближайший сосед Нигера) воздержался от участия в военной операции под руководством ЭКОВАС. Президент Чада отметил, что не будет поддерживать вторжение, так как подобные действия могут разжечь огонь во всём регионе. В самом Ниамее прошёл крупный митинг в поддержку Тчиани, а делегации из Мали и Буркина-Фасо прибыли в город в понедельник (7 августа), выражая солидарность с жителями Нигера. В то же время появились слухи о прибытии «вагнеровцев» из Мали. Можно констатировать, что положение только усложняется, ведь большинство соседей Нигера против военной интервенции, а две страны (Нигерия и Бенин) поддерживают такое решение. Ещё несколько стран ЭКОВАС выступили за вмешательство, но без поддержки Нигерии подобные действия невозможны. 

Аналитики уверены в том, что Нигерия на интервенцию не пойдёт, поскольку это может вызвать внутренний кризис. Оказывается, в Нигере и Нигерии большинство составляют так называемые хауса (ударение на первый слог). Ну а сражаться против своих соплеменников в данной ситуации опасно, поскольку такое решение может усугубить межконфессиональные разногласия внутри самой Нигерии. Сегодня эта страна разделена на христианский богатый юг и мусульманский бедный север. Таким образом, интервенция в Нигере противоречит интересам большинства. И всё же, далеко не всегда политики руководствуются разумом и идут на логичные поступки. Всё дело в том, что потеря Нигера станет серьёзным ударом для Франции и её влияния в Сахеле (так называется регион в Западной Африке). В настоящее время французские войска размещены в шести африканских странах. После ухода из Нигера останутся Джибути, Чад, Габон, Сенегал и Кот-д'Ивуар. 

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Ну а учитывая ранее потерянные ЦАР, Мали и Буркина-Фасо, Франция сталкивается с неблагоприятными тенденциями. Нигер и Чад были ключевыми базами для французских войск. Потеря влияния в Нигере может также означать вынужденный уход из Чада. Всё это угрожает французскому влиянию в Западной Африке. Символическое присутствие в Сенегале и Габоне, а также база в Джибути, не смогут компенсировать потери. Франция стремится наказать нигерийских мятежников, чтобы предотвратить дальнейший спад своего влияния в Африке. Вот только провести интервенцию собственными руками Париж не решается, поскольку подобные действия вызовут волну негатива на междурядной арене. Кроме того, Франция долгое время утверждала, что помогает африканским странам бороться с терроризмом и экстремизмом, но не учла, что последний всплеск нестабильности в Сахеле был частично обусловлен свержением Каддафи и кризисом в Ливии. В настоящее время Франция не может безнаказанно применять силу, так как утратила часть своего влияния и ресурсов в регионе.

Ну а эксперты констатируют, что Африку поделят между собой Россия и Китай. Обе страны имеют свой взгляд на решение происходящих кризисов, но предпочитают менее агрессивную позицию, чем Запад. Что любопытно, Москве даже не пришлось тратить ресурсы на свержение властей в африканских странах, ну а местные генералы, до этого не имевшие прямого отношения к России, обращаются за помощью, а население активно выражает свою поддержку, вынося на улицы флаги с «правильным» триколором. Всё это Париж должен рассматривать как результат своих действий, так как к русским обращаются из-за недовольства французской политикой. Эта антипатия складывалась на протяжении многих лет, начиная с периода колониального господства и продолжаясь в постколониальные времена. Проблем слишком много, ну а Франция предпочитает качать ресурсы, оставляя местное население наедине с голодом, болезнями и терроризмом. 

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