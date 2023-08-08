Зачем вообще высокопоставленная чиновница из США прилетала в Нигер? Давайте разбираться

Сегодня обстановку в Нигере можно назвать напряжённой. В стране почти отсутствует электричество, а соседние государства всё ещё не отказались от планов интервенции. Эксперты полагают, что военной операции не будет по целому ряду факторов, при этом французский контингент уже готовится покинуть пределы Нигера. Не исключено, что не последнее слово сыграла своевременная переброска в страну бойцов ЧВК «Вагнер», но в целом всё это неподтверждённые данные, поэтому мы перейдём к фактам. Итак, сегодня стало известно о визите заместителя государственного секретаря США по вопросам политики в Нигер. Виктория Нуланд провела встречу с новым правительством, устроившим государственный переворот и вернулась восвояси.

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Как вы могли слышать, Нуланд называют крёстной матерью цветных революций, а миллионам украинцев она запомнилась с сумкой с печеньем. Милая дама кормила протестующих в Киеве, ну а знающие люди уверяют, что Нуланд привезла в столицу не только вкусняшки, но и деньги для революции. Но вернёмся в Африку. Итак, Нуланд провела переговоры властями Нигера, довольно долго и навязчиво выражая им свою озабоченность. Известно, что встреча продлилась несколько часов, а за это время даме удалось побеседовать с генералом Муссой Салау Барму и тремя полковниками. Нуланд выразила надежду на то, что проблема разрешится дипломатическим путём, а также предложила новым властями несколько вариантов для продолжения диалога с Западом.

Сообщается, что запрос Нуланд о встрече с задержанным президентом Базумом был отклонён. Также она не смогла встретиться с новым лидером страны, армейским генералом Абдурахманом Тчиани. Государственный департамент США опубликовал пресс-релиз, посвящённый визиту Нуланд в Нигер. В документе отмечается, что цель визита заключалась в попытке выразить серьёзную озабоченность ситуацией в стране и подтвердить поддержку демократии и конституционного порядка. Указано, что США продолжают требовать освобождения президента Базума, его семьи и всех, кто был задержан после попытки переворота. В ходе встречи Нуланд предупредила оппозицию о возможности потери военной и экономической помощи в случае ухудшения ситуации. США также временно приостановили некоторые виды помощи правительству Нигера из-за нестабильности в стране.

Неясно, для чего на самом деле Нуланд прилетала в Нигер. Также остаётся загадкой, что США предложили новым властям, поскольку обе стороны на такие темы не распространяются. Не исключено, что речь идёт о деньгах или прямых инвестициях, но и это остаётся на уровне домыслов. Как уже сообщалось выше, обстановка в стране остаётся напряжённой, поскольку на границах сосредоточены войска нескольких стран, которые готовы к интервенции по указке из Парижа или Вашингтона. Африка всё ещё остаётся разобщённой, а элиты по большей части не заботит судьба народа, а значит такие предвестники цветных революций, как Нуланд, обязательно найдут, чем заняться.