Участники саммита отказались выдвигать России жёсткие требования

На этих выходных состоялось большое международное событие, которое было организовано США и должно было доказать всем вокруг, что Россия находится в изоляции и не принимает никаких решений. Речь идёт о переговорах по мирному плану, который ранее был предложен Зеленским. Уже тогда российские власти отметили, что любые переговоры без участия всех заинтересованных сторон контрпродуктивны, ну а проблемы у организаторов начались задолго до начала встречи. Так, некоторые страны потребовали изменить текст финального коммюнике ещё до переговоров, а в результате всё превратилось в фарс, во время которого многие участники чувствовали себя не очень неуютно.

реклама

Журналисты Bloomberg грустно отмечают, что результаты встречи кажутся разочаровывающими, поскольку переговоры не привели к конкретным шагам. Предполагалось, что участники потребуют от России прекратить боевые действия, или вернуть Донбасс и Крым, но всё ограничилось весьма расплывчатыми фразами. При этом так называемая «мирная формула» Зеленского и вовсе разваливается, поскольку украинская делегация неожиданно заявила, что переговоры могут начаться и без вывода войск РФ с Донбасса. Анонимные источники подчёркивают, что наиболее значимым достижением переговоров стало соглашение о создании рабочих групп по 10 ключевым аспектам «мирной формулы». Эти аспекты включают в себя вопросы снабжения продовольствием и ядерной безопасности.

По словам руководителя офиса президента Зеленского, были проведены продуктивные консультации по основным принципам, которые будут лежать в основе справедливого и стабильного мира. Андрей Ермак отметил, что участники саммита имели разные точки зрения, но вместе они поддерживают принципы ООН, международного права и уважения суверенитета и территориальной целостности государств. При этом представители китайской делегации настаивали на прекращении огня как необходимом условии для начала мирных переговоров. В то время как делегация из Франции считает такой подход неприемлемым, так как он, по сути, подразумевает сохранение за Россией аннексированных территорий.

Журналисты Bloomberg полагают, что Киев и его союзники в США и Европе надеются, что проведение подобных саммитов поможет получить поддержку от ключевых стран, таких как Бразилия, ЮАР, Китай и Индия. Первый блин вышел комом, поскольку единства между присутствующими не было, а Россию и вовсе пригласить забыли. Власти РФ назвали такое абсурдным и напомнили, что мирные соглашения между двумя государствами были подписаны в марте 2022 года. Вот только США и Британия вынудили Зеленского отказаться от своих слов, а в результате конфликт затянулся. Как в данном случае доверять после этого западным странам, неясно. Гарантии от европейских стран уже много раз нарушались, а многие влиятельные российские политики однозначно уверены в том, что победа должна быть получена силовым путём. Сколько времени потребуется для достижения такой цели, сказать сложно, ведь спустя полтора года после начала СВО результаты также далеки, как это было 24 февраля 2022 года.