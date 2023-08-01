Лукашенко заметил, что в Польше сильно испугались отряда "аж в 100 человек"

Несколько дней назад польскую прессу сильно лихорадило. Сообщалось о том, что в сторону Польши движется сразу 100 «вагнеровцев», которые намерены пробить так называемый Сувалкский коридор. Имеется в виду прямой путь между Белоруссией и Калининградом, который свяжет оба региона без необходимости кланяться полякам и просить пропуск. С заявлениями выступали официальные лица, а в итоге было решено перебросить на границу с Белоруссией опытных снайперов. Сообщалось, что «вагнеровцы» умышленно помогают нелегалам проникать в Польшу, а также выдают им камни и лестницы.

реклама

Всё это могло бы стать весёлой шуткой, во только польские власти продолжат делать странные заявления. Сегодня поставить точку в слухах решил Лукашенко. По его словам, никаких перемещений таких отрядов ЧВК «Вагнер» к границе не было. А если бы и было, то только с целью передачи боевого опыта бригадам, расположенным в Бресте и Гродно. Президент Беларуси отметил, что по своей территории он волен перемещать любые подразделения и не собирается спрашивать разрешения у поляков, которые по непонятным причинам взбесились из-за слухов. Лукашенко посчитал заявления об опасности, идущей от 100 человек, смешной и в целом подтвердил, что никаких планов у «вагнеровцев» занять Сувалкский коридора между Беларусью и Калининградом нет.

Но что самое любопытное, президент неожиданно заявил, что рассказы об «экскурсии» бойцов ЧВК «Вагнер» в Варшаву и Жешув – это простая шутка. Напомним, после слов Лукашенко, в Польше потребовали от США гарантий безопасности и заявили о переброске подразделений к границе с Беларусью. В недавнем интервью президент хорошо отозвался о «музыкантах», называя их опытными бойцами, которые много пережили и потеряли много своих товарищей. Он напомнил, что «вагнеровцы» совершенно безвозмездно передают свой опыт и знания белорусской армии.

По его мнению, важно обучать своих военных, потому что армия, которая не прокладывает себе путь через боевые испытания, не может считаться полностью готовой. Он добавил, что рисковать жизнями своих ребят не хочет, ну а обучение и передача опыта – это насущная необходимость. Лукашенко напомнил, что «вагнеровцы» хорошо отзываются о военнослужащих белорусской армии, поскольку они неплохо подготовлены и стремятся к улучшению своих навыков. Напомним, сегодня в Нигере крайне напряжённая ситуация, поскольку Франция открыто планирует военную интервенцию в эту страну. Не исключено, что при поддержке ЧВК «Вагнер», находящихся в Буркина Фасо и Мали, новое правительство Нигера сможет удержать власть в своих руках.