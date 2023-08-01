Власти африканских стран заявили о том, что любая попытка военной интервенции в Нигер будет расценена ими как объявление войны

Обстановка вокруг Нигера накаляется. Напомним, официальные власти этой страны оказались среди двух государств Африки, которые отказались посылать своих представителей на конференцию в России. Известно, что президент Нигера не питает к Москве тёплых чувств, поскольку плотно подсел на финансовую иглу из Франции. Французы получают из Нигера уран по крайне выгодной стоимости. Теоретически, экспорт полезных ископаемых должен позволить Нигеру безбедно существовать, но коррумпированные элиты готовы сливать уран и золото бесплатно, получая подачки от покровителей в Европе. Очевидно, что так долго продолжаться не могло, в результате на прошлой неделе президент был свергнут группой военных, которые сегодня и правят вместо тирана.

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Вчера стало известно о том, что Франция готовит план интервенции и вынудила экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) поставить бунтовщикам ультиматум. Французы требуют вернуть старого президента обратно и начать поставки урана. Напомним, большую часть урана Франция закупает именно у Нигера. Если поставок не будет, то атомные электростанции придётся остановить, либо брать топливо в другом месте. Ну а там уже не будет таких выгодных цен, а значит подрастёт стоимость электричества, а экономике придётся туго. Новому правительству дали несколько дней на выполнение требований и грозят военной интервенцией. Казалось, что дела у Нигера плохи, но сегодня совершенно неожиданно выступили с заявлением власти Буркина-Фасо и Мали. Обе страны отмечают, что интервенция в Нигер рассматривается ими как прямое объявление войны.

Получается, что положение действительно зашло в тупик, вот только всё не так просто. Дело в том, что Буркина-Фасо и Мали ранее также находились под контролем Франции, но при помощи ЧВК «Вагнер» вышли из-под пяты Макрона. Этим же путём идёт и Нигер, но в стране есть уран, а значит Франция это государство без боя не уступит. К счастью, в Буркина-Фасо и Мали есть «вагнеровцы». Сложно сказать, достигнет ли эскалация конфликта своего апогея, но при поддержке ЧВК «Вагнер» у новых властей Нигера есть некоторые шансы. Сомнительно, чтобы Франция использовала значительные силы для интервенции, ведь бомбардировки и ракетные удары в данном случае – это явный перебор. Ну а наземная операция будет стоить французам дорого. Кстати, ранее ходили слухи, что ЧВК «Вагнер» принимали непосредственное влияние в свержении тирана в Нигере. Что же, запасаемся терпением, поскольку глобальное противостояние разворачивается прямо у нас на глазах. Шутка ли, Франция доминировала в регионе столетиями, а сегодня её выгоняют русские, которые продолжают усиливать свои позиции в Африке.