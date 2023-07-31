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Польские снайперы будут мешать «вагнеровцам» раздавать нелегалам лестницы и камни на границе
Польские политики не устают обвинять ЧВК Вагнер" в провокациях

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Нет никаких сомнений, что приход ЧВК «Вагнер» в Беларусь сильно нарушил планы руководства Польши. Там уже успели подписать с Украиной все необходимые документы, официально разрешающие польской армии войти на территорию Украины в случае необходимости. Очевидно, что имелось в виду потеря значительных территорий и невозможность сражаться с русскими силами одних украинцев. Наиболее здравомыслящие поляки отмечают, что НАТО не придёт на помощь Польше, поскольку использует страну в качестве буферной зоны, но местные элиты слишком заняты возрождением Речи Посполитой. Вместе со странами Балтии проводятся военные манёвры, ну а бойцы ЧВК «Вагнер» совершенно неожиданно оказались в тылу группировки, которая должна была наступать на Киев. 

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По этому поводу отдельные польские политики впадают в откровенную истерику, ну а пару дней назад и вовсе сообщалось, что 100 «вагнеровцев» во всеоружии двигаются к Сувалкскому коридору. Напомним, ранее Пригожин предлагал пробить в территории Польши брешь, которая позволит связать Беларусь с Калининградом, но подобную идею власти РФ не одобрили. В Польше заявляют, что «музыканты» переодеваются в форму пограничников и намеренно устраивают провокации. Одновременно с этим они активно способствуют проникновению в Польшу нелегальных мигрантов, создавая очаг напряжённости. В правительстве Польши пригрозили жёстким ответом. Похоже, ответ последовал ещё раньше, чем возникла реальная угроза. По данным Минобороны Польши, к границе с Белоруссией перебросили снайперов. Особенно распространяться на эту тему не стали, но очевидно, что сделано это было для того, чтобы каким-то образом испугать бойцов ЧВК «Вагнер».

Представители польской армии шутят, что прогулка на свежем воздухе пойдёт снайперам на пользу, а сами они мастера разведки и обладают невероятной выдержкой. Неясно, как на это отреагируют сами «вагнеровцы», поскольку пока переброска ЧВК «Вагнер» к границе Польши существует только в воображении отдельных чиновников. По данным Станислава Жарина, занимающего пост уполномоченного по безопасности информационного пространства Польши, «вагнеровцы» устраивают на границе настоящее безобразие. Якобы, бойцы выдают нелегальным мигрантам лестницы, позволяющие проникать через ограждения на границе. Также бойцы ЧВК «Вагнер» привезли с собой целый арсенал камней, которые раздают мигрантам. Ну а нелегалы начинают забрасывать камнями пограничников. Жарин уверяет, что агрессивные нелегалы нападают на польских пограничников каждый день, а всё это происходит под чутким контролем «вагнеровцев». 

Сложно сказать, насколько такие заявления правдивы. Не исключено, что ЧВК «Вагнер» действительно следит за обстановкой на польской границе, но в абсурдные факты, о которых говорят польские чиновники, верится с большим трудом. 

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Источник: gazeta.ru
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