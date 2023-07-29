Информацию подтвердил премьер-министр Польши. Вспоминается классика - панской Польши нету больше (с)

После прихода ЧВК «Вагнер» в Беларусь, польские власти то и дело делают громкие заявления, рассказывая о том, какую опасность представляют для демократии всего мира бойцы частной военной компании. В целом, сами «вагнеровцы» пока поводов для регулярных истерических заявлений польским элитам не давали, но этим ребятам повод и не нужен, а значит публичные стенания и обвинения в адрес России продолжатся. По обе стороны границы сообщают о том, что обстановка спокойна, но сегодня премьер-министр Польши заявил, что сотня «музыкантов» отправилась ровным строем в сторону Сувалкского коридора.

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По данным Матеуша Моравецкого, подобные действия грозят нарушить баланс сил в регионе, а сам премьер не исключил провокации со стороны ЧВК «Вагнер». По его словам, бойцы могут пытаться маскироваться под белорусских пограничников, чтобы помочь нелегальным мигрантам проникнуть на польскую территорию. Якобы, только за первые полгода текущего года на территорию Польши через Беларусь пытались проникнуть 16 тысяч нелегальных мигрантов, поэтому Моравецкий не исключает, что на границе может произойти провокация. Премьер уверяет, что «вагнеровцы» являются предвестниками гибридных нападений не европейскую демократию и заявил о том, что со стороны Польши будет сделано всё для усиления контроля на границе и предотвращения нежелательных инцидентов. Отметим, что кроме заявлений польского премьера никаких подтверждений тому, что бойцы ЧВК «Вагнер» вообще двигаются в сторону Сувалкского коридора, нет.

Что примечательно, Польша сама создала проблемы на границе, поскольку регулярно препятствует доставке грузов из Беларуси в Калининградскую область. Российские политики не раз требовали положить конец подобным действиям, ну а Пригожин и вовсе заявил, что несколько тысяч «вагнеровцев» могут легко пробить 100-километровый коридор, который в итоге соединит Беларусь с Калининградом. Очевидно, что силами сотни бойцов ничего подобного сделать не удастся. Ранее российские власти ранее предлагали Польше взаимовыгодный обмен, в рамках которого РФ получит прямой коридор в Калининград. Похоже, условия, которые были предложены, польские элиты не устраивают.