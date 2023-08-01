Курс рубля пока никак не отреагировал на такие новости

Цены на нефть продолжают уверенно расти на мировом рынке, и особое внимание привлекает растущий спрос на российскую нефть марки Urals. На утро 1 августа цена за баррель Urals перевалила за отметку в 70 долларов США. Эксперты указывают на формирующийся тренд, который становится всё более очевидным и бросает вызов санкциям стран Запада. Напомним, ранее Европа одобрила решение Америки установить так называемый потолок цен на российскую нефть. С тех пор стоимость нефти марки Urals не поднималась выше 60 долларов. В середине июля фиксировалось подорожание выше установленного потолка, но тогда аналитики утверждали, что Россия всё равно не получает всю сумму на руки, поскольку покупатели требуют скидок.

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Неясно, как сегодня обстоят дела с реальными доходами от нефтяного сектора, поскольку такие данные редко попадают в прессу. Пока же российские эксперты пишу, что нефть из РФ безо всяких дисконтов продолжает успешно завоёвывать позиции на мировом рынке, а покупатели не обращают внимания на искусственно установленные потолки. Спрос на нефть растёт очень быстро, а всё это подогревается позиций ОПЕК. Напомним, Саудовская Аравия ранее решила ограничить добычу нефти, что позволило удержать цену на приемлемом уровне. Похоже, спустя месяц мы становимся свидетелями последствий, принятых на высшем уровне решений.

Отдельно отмечается, что дорожает и нефть других марок. Например, эталонная марка Brent перевалила за 85 долларов США. Во время сегодняшних торгов баррель этой марки торговался на уровне 85.5 доллара. Аналитики полагают, что повышение спроса на нефть обусловлено рядом факторов. Одной из причин является африканская жара, которая охватила ряд регионов, включая Европу. Энергосистема сталкивается с повышенной нагрузкой, и это приводит к росту потребления энергоносителей для производства достаточного объёма электричества. Также указывается на снижение объёмов добычи от крупнейших нефтяных поставщиков на мировом рынке, что уже сыграло свою роль в увеличении спроса. Но об этом мы уже писали выше.

Поскольку курс рубля во многом завязан на стоимости нефти, то есть все основания полагать, что к октябрю национальная валюта вернёт часть утраченных позиций. Аналитики полагают, что дороже 85-к-1 ждать рубль не стоит, но даже это лучше падения, которое наблюдалось в начале лета. В настоящее время подорожание нефти не оказало влияния на курс российского рубля, но аналитики предлагают подождать несколько недель, пока тренд станет заметным и начнёт оказывать реальное влияние на экономическую ситуацию в стране.