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Россия превращается в рай для майнинга Биткоина – дешёвое электричество и низкие температуры
По темпам роста добычи Биткоинов, Россия занимает лидирующие позиции

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Известно, что любая технология, которая только начинает свой путь на рынок и не вышла на стадию массового производства, обходится потребителям намного дороже ранее доступных инструментов. Часто люди покупают новинки не только потому, что они представляют собой технологический прорыв, но и за счёт явных экономических выгод. Например, даже если устройство стоит дороже, но позволяет увеличить прибыль, то технология может стать популярна. Чистая энергетика пытается прорваться в потребительский сектор уже много лет, но пока остаётся слишком дорогой. Если вы решите покрыть крышу частного дома солнечными панелями, то также потребуется купить аккумуляторы для хранения энергии и всю сопутствующую электронику. В результате вы потратите на это десятки тысяч долларов, отбить которые практически невозможно. Дело в том, что выгоды сомнительны, ведь на покупку электричества у государства этих денег хватило бы на 50 или даже 100 лет. И всё же, эксперты не унывают, рассказывая о том, что майнинг может стать тараном для продвижения чистой энергетики. 

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Отмечается, что генерация солнечной энергии – это дорогостоящий процесс, а спрос на чистую энергетику оказался ниже, чем ожидалось. При этом не везде возможна установка солнечных панелей, тогда как аккумулирование избыточной энергии оказывается затратным процессом, а экспорт электричества требует создания дополнительной инфраструктуры, которая может оказаться неприменимой в будущем из-за изменения рыночных условий. Постоянные изменения в структуре потребления энергии также создают дополнительные сложности. Но что дорого для потребителей, может стать выходом для майнеров, поскольку фермеры хотят избавиться от негативного фона, который преследует их уже много лет. Аналитики полагают, что компании, занимающиеся майнингом, имеют возможность эффективно регулировать потребление солнечной и ветряной энергии. Они могут использовать избыточную энергию для подключения резервных мощностей, отказываясь от использования традиционных источников в виде сжигания углеводородов. 

Но не везде логика работает по аналогичным принципам. Как стало известно, в Росси наблюдается стремительный рост добычи Биткоинов. Майнинг в РФ переживает второе рождение, поскольку бизнес всё с большей готовностью инвестируют в оборудование, а темпы роста превышают таковые в любой другой стране. При этом эксперты констатируют, что в США наблюдается уход инвесторов из высокотехнологичных отраслей, включая майнинг, тогда как Россия привлекает майнинговый бизнес благодаря низкому тарифу на электроэнергию и оптимальным природным условиям для охлаждения оборудования. Согласно аналитикам, рынок майнингового оборудования в США достиг пика, а дальнейший рост инвестиций ограничен политикой администрации Байдена. В то время как в Китае введены запреты на майнинг криптовалют, российский рынок стал привлекательным направлением для инвесторов, желающих вложиться в оборудование для добычи Биткоинов. Ожидается, что ключевые мировые производители майнингового оборудования, такие как Bitmain и MicroBT, все более активно ориентируются на российский рынок, учитывая его привлекательные условия и потенциал использования Биткоина во внешней торговле. Этот тренд может способствовать дальнейшему развитию майнинговой индустрии в России и привлечению новых инвесторов в эту область. 

Напомним, В. Путин отмечал конкурентные преимущества России в майнинге, такие как профицит электроэнергии и высококвалифицированные кадры. Санкции со стороны Запада, затрагивающие энергетический экспорт из России, создали дополнительные энергетические мощности в стране, что стимулировало интерес к майнингу Биткоинов. Известно, что в отдельных регионах Сибири возводятся гигантские мощности для добычи Биткоинов. Криптовалютное законодательство в РФ запаздывает, но есть все основания полагать, что никаких жёстких ограничительных мер предусмотрено не будет, а налоговая нагрузка окажется меньше или аналогичной существующей для бизнеса. 

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#майнинг #криптовалюты #биткоин
Источник: coinlife.com
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