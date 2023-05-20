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Rockstar Games - компания, известная своими двумя наиболее популярными игровыми франшизами: Grand Theft Auto (GTA) и Red Dead Redemption. Несмотря на то, что информация о GTA 6 постепенно становится известной, информация о Red Dead Redemption 3 до сих пор остается скудной. Но так как Red Dead Redemption 2 имел огромный коммерческий успех, было бы странным, если бы Rockstar отказалась от продолжения этой серии.



Однако вопрос, который остается открытым, - это когда мы можем ожидать выхода RDR3? На данный момент известно немного, но мы уверены в том, что Rockstar Games продолжит радовать своих поклонников и выпустит новую игру этой серии в будущем.

Официальной информации о разработке Red Dead Redemption 3 на данный момент нет. В середине 2022 года появились слухи о том, что Rockstar прекратила работу над ремастером RDR, что могло освободить ресурсы для других проектов, возможно, и для RDR3. Учитывая, что GTA 6 находится в разработке, можно предположить, что Rockstar в будущем займется и RDR3. Однако, стоит помнить, что RDR2 находилась в разработке 8 лет, и еще неизвестно, когда мы услышим о конкретных планах на RDR3.

На данный момент Rockstar не предоставила официальной информации о будущих играх, включая Red Dead Redemption 3. На последней презентации компании было обсуждено улучшение искусственного интеллекта в их играх. По словам разработчиков, они работают над улучшением реакции и качества ИИ персонажей и животных, при этом пытаясь сократить производственные затраты. Также были упомянуты подходы к машинному обучению, которые могут помочь улучшить ИИ в играх. Кроме того, компания обещает лучшее соотношение между ИИ и персонажами, которые управляются игроком. Однако, пока мы не можем сказать, какие конкретные игры будут использовать эти улучшения, включая Red Dead Redemption

3.

− Лучшее соотношение между ИИ и персонажами, управляемыми игроком

− Применение машинного обучения

− Улучшение реакции и качества людей и животных с более низкими производственными затратами

Можно предположить, что любые улучшения и изменения, которые Rockstar вносит в свои игры, могут быть использованы и в Red Dead Redemption 3. На данный момент это все, что можно сказать с уверенностью. Однако, учитывая раннюю историю компании и ее подход к разработке игр, есть достаточно оснований для того, чтобы предполагать, что RDR3 будет продолжением высококачественной и увлекательной игровой серии.

"Дату выхода Red Dead Redemption 3 пока не анонсировали, но релиз не стоит ждать раньше, чем через несколько лет"







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Конкретной информации о дате релиза Red Dead Redemption 3 пока нет, и мы можем только предполагать, когда игра может быть выпущена. Однако, учитывая, что GTA 6, вероятно, появится на рынке в 2025 году, можно предположить, что Red Dead Redemption 3 может быть выпущена примерно в 2030 году.Предыдущие игры в серии Red Dead Redemption были выпущены с интервалом в 8 лет: первая - в 2010 году, а вторая - в 2018 году. Однако, недавно Rockstar замедлила производство игр, чтобы больше времени уделять поддержке своих игр и решению кризиса. Поэтому, ожидать еще одного восьмилетнего перерыва перед выпуском Red Dead Redemption 3, который означал бы релиз в 2026 году, кажется маловероятным.





RDR3: Вариации сюжета



Возможны различные варианты сюжета в Red Dead Redemption 3. Вероятно, игроки снова окажутся в Америке и Мексике, как и в предыдущих частях игры. Однако это может означать, что сюжет и окружение будут не сильно отличаться от предыдущих игр.



Rockstar выпустила свою первую игру GTA в Лондоне, а также создала игру "Острые козырьки", которая рассказывает о Бирмингеме в 1919 году, поэтому возможно, что в Red Dead Redemption 3 игроки отправятся в Великобританию. Однако это будет необычной и дерзкой идеей.



Однако, учитывая, что события Red Dead Redemption 2 происходили в 1899 году, а в Red Dead Redemption 1 - в 1911 году, сеттинг 1919 года в Бирмингеме может быть логичным выбором для следующей игры. Персонажи, которые переехали в Англию, могут быть легко вписаны в сюжет, что добавит дополнительную ценность для фанатов.



Еще одна возможная тема для игры - это коренные американцы и связанные с ними сюжеты, а также что-то, связанное с Южной Америкой, что может привнести новые интересные элементы в игру.

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Red Dead 3: Сюжет

Как уже упоминалось, Лэндон Рикеттс возглавляет список персонажей, чьи истории могут стать основой для следующей игры. Он был знаменитым стрелком, как и Джон Марстон и Артур Морган, поэтому его история не сильно отличается от их сюжетов. Однако, как история о Марстоне и Моргане, история Рикеттса является легендой, которую поклонники Red Dead Redemption жаждут исследовать. В Red Dead Redemption 1 мы уже встретили старого Рикеттса, но его предыстория может стать интересным сюжетом для новой игры.



Еще один популярный запрос - это история Чарльза Смита. Он был одним из самых популярных персонажей в Red Dead Redemption 2, и его история может быть продолжена. Чарльз родился от матери-индейки и отца-афроамериканца, и его связи с индейскими племенами и жизнь в качестве бойца могут стать основой для новой игры. Использование Чарльза Смита в качестве главного героя может быть интересным отходом от стандартного прототипа стрелка и привлечь новую аудиторию в Red Dead Redemption 3.



Red Dead Redemption 3: возможный эксклюзив для нового поколения игровых консолей



Независимо от того, когда появится RDR 3, вероятнее всего, Rockstar Games разработает игру для новых консолей от Sony и Microsoft - PlayStation 5 и Xbox Series X.



Кроме того, учитывая, что Red Dead Redemption 2 уже была выпущена на ПК, вполне возможно, что и третья часть Red Dead Redemption будет доступна на ПК. Однако, к моменту выхода RDR 3 мы можем уже перейти на облачные игры или даже виртуальную реальность.



Вероятность того, что RDR3 выйдет на PlayStation 4 или Xbox One, крайне низка, так как все указывает на то, что эксклюзивом следующего поколения станет GTA 6, которая выйдет раньше, чем Red Dead Redemption 3.





