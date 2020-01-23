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Топ игр про выживание

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Всем привет, мне очень сильно нравятся игры про выживание, накопились игры и хотелось бы поделиться мнением о них, очень хочется во что-то поиграть, во что-то новое.

Итак, вот мой список:

  • Для начала игры, которые не вошли в топ:
  1. RUST - мне не понравилось, что нужно очень много тратить время на постройку, сбор ресурсов, соло играть очень сложно/скучно. Мало поиграл, чтобы точно определиться с местом в топе.
  2. Mist  Survival - смотрел о ней видео, было прикольно, поиграл ... мне не понравилась, прям совсем. 
  • Вот и топ:
  1. Green hell - очень продуманная игра, в ней реально прикольно выживать, как главный минус я бы сказал это сохранение (нужно сделать крышу) и если сохраниться, а потом умереть, то можно спокойно загрузиться... что как по мне - не очень, учитывая, что это игра про выживание. Кратко про особенности - вы оказываетесь на тропическом острове, с племенами аборигенов, которых можно встретить или в лагерях, или просто поющими песни где-то на острове, игра затягивает, но на короткий промежуток времени.  
  2. 7 days to die - игра с множеством возможностей, вы оказываетесь выжившим в мире зомби-апокалипсиса, вы можете создавать от топора до электрических ловушек и вертолёта, с каждым 7-м днём начинается красная ночь, и толпы зомби нападают на вас, в игре полная разрушаемость, что наверное и делает игра настолько требовательной, игра может с лёгкостью сожрать под 8 гигов видеопамяти (фпс не стабильный и плавает от 100+ в помещении до 20-30 на открытых пространствах), игра стоит хотя бы чтобы попробовать.
  3. The long dark - отличная игра, с необычной графикой, зимой, ваш главный противник - это погода, ограниченное количество еды, мне эта игра очень понравилась, но не знаю почему, она не смогла меня затянуть надолго.  
  4. The forest - вы отец и терпите крушение на самолёте со своим сыном, вам необходимо будет строить убежище и убивать каннибалов, сам ни разу не начал проходить сюжет, было просто прикольно выживать.
  5. Miscreated - вы выживший, но в игре нет зомби, что-то наподобие зараженных, есть несколько видов противников: не только "человекообразные"; в игре 2 карты (вторая dlc), очень понравилось наличие "радиоактивного дождя" - когда он начинается, необходимо искать бункер / канализацию, довольно просто собрать транспорт.
  6. Dayz - вы выживший в зомби-апокалипсисе, в игре 2 карты (вторая dlc), много животных, огромные карты, но есть один огромный минус: это симулятор ходьбы, машины невероятно тяжело найти, в игре очень приятная графика и очень мало возможностей. (Недостаток возможностей иногда можно восполнить серверами с модами).


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