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Счастливчик купил её в качестве замены для GTX 750 Ti.

Кризис на рынке компьютерных комплектующих вынуждает ряд пользователей, которые не располагают достаточными средствами, посещать комиссионные магазины, где иногда им везёт приобрести товар по заметно сниженной цене, как это произошло с участником платформы Reddit под ником Nervous_Highlight752, пишет издание Wccftech.

Источник фото: Nervous_Highlight752/Reddit

По словам пользователя, совсем недавно он посетил местный комиссионный магазин Value Village, расположенный в Канаде, рассчитывая заменить свою GeForce GTX 750 Ti во втором ПК, и ему улыбнулась удача — он обнаружил GeForce RTX 3050 всего за 4,99 канадских доллара, что соответствует сумме в 3,5 доллара США.

Источник фото: Nervous_Highlight752/Reddit

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Издание отмечает, что аналогичная модель (судя по всему, MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X 6G OC) в настоящее время предлагается за 209 долларов США и выше. Конечно, удачливому покупателю достался экземпляр, уже бывший в употреблении, но это всё-равно достаточно выгодное приобретение.