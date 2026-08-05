Кризис на рынке компьютерных комплектующих вынуждает ряд пользователей, которые не располагают достаточными средствами, посещать комиссионные магазины, где иногда им везёт приобрести товар по заметно сниженной цене, как это произошло с участником платформы Reddit под ником Nervous_Highlight752, пишет издание Wccftech.
По словам пользователя, совсем недавно он посетил местный комиссионный магазин Value Village, расположенный в Канаде, рассчитывая заменить свою GeForce GTX 750 Ti во втором ПК, и ему улыбнулась удача — он обнаружил GeForce RTX 3050 всего за 4,99 канадских доллара, что соответствует сумме в 3,5 доллара США.
Издание отмечает, что аналогичная модель (судя по всему, MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X 6G OC) в настоящее время предлагается за 209 долларов США и выше. Конечно, удачливому покупателю достался экземпляр, уже бывший в употреблении, но это всё-равно достаточно выгодное приобретение.