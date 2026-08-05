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СМИ: Asus теперь оценивает ROG Astral RTX 5090 в $5090 и отменяет заказ пользователя на $4600
Покупателю пришлось заплатить сумму, почти на $500 превышающую первоначальную.
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Кризис на рынке DRAM продолжается, негативно воздействуя на цены компьютерных комплектующих, что порой приводит к неприятным последствиям для покупателей, как в случае с участником платформы Reddit под ником IndependentOk1031, пишет издание Wccftech.

Источник фото: Asus

Сообщается, что добросовестный покупатель выполнил свою часть сделки с Asus, заплатив за видеокарту ROG Astral RTX 5090 в общей сложности 4609 долларов США (с учётом налогов), но производитель отказался отправлять пользователю товар по прежней цене, подняв её до 5090 долларов.

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Интересно, что пострадавший покупатель обратился к Nvidia за разъяснениями, но компания ничего не смогла сделать со своим партнёром — представители Asus сообщили, что отказываются выполнять заказ по прежней цене, несмотря на выдвигаемые требования. В связи с этим пользователю пришлось переплачивать почти 500 долларов, чтобы получить видеокарту.

Издание отмечает, что подобное поведение Asus является недобросовестной практикой, так как продавец обязан выполнить заказ после факта оплаты товара покупателем. В связи с кризисом на рынке DRAM цены компьютерных комплектующих заметно выросли, включая видеокарты RTX 5090, которые дебютировали с ценником от 1999 долларов, но за последние несколько месяцев заметно прибавили в цене.

#asus
Источник: wccftech.com
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