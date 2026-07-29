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Энтузиаст сравнил fps в играх на Radeon RX 590 в SteamOS и Windows 11
Тестовый ПК был оснащён процессором Core i7-13700F.
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Энтузиаст YouTube-канала RandomGaminginHD продолжает тестировать самую мощную из игровых видеокарт Polaris, Radeon RX 590 — ранее он протестировал видеоадаптер в ряде игр на ПК под управлением Windows 11 25H2 и сравнил его с RX 580, а в своём новом видео решил проверить его возможности не только в ОС от Microsoft, но и в SteamOS 3.8.14 от Valve.

Источник фото: Amazon

Для своих тестов он использовал ПК, оснащённый процессором Intel Core i7-13700F и 32 ГБ оперативной памяти DDR5, который в разрешении 1080p обеспечил следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

  • Grand Theft Auto V Enhanced (очень высокие настройки, TAA): SteamOS – 60,3 fps/48,6 fps, Windows 11 – 67,1 fps/54,7 fps
  • Counter-Strike 2 (высокие настройки): SteamOS – 142,9 fps/74 fps, Windows 11 – 157,1 fps/74,1 fps
  • Elden Ring (максимальные настройки): SteamOS – 54,8 fps/30,7 fps, Windows 11 – 53,9 fps/46,6 fps
  • The Last of Us Part I (низкие настройки): SteamOS – 57,0 fps/43,1 fps, Windows 11 – 57,3 fps/44,7 fps
  • Marvel's Spider-Man Remastered (средние настройки, TAA): SteamOS – 69,5 fps/47,8 fps, Windows 11 – 69,1 fps/54,8 fps
  • Red Dead Redemption (пресет Ultra, FSR 3 Native): SteamOS – 76,5 fps/43,5 fps, Windows 11 – 81,0 fps/69,3 fps
  • Mafia: Definitive Edition (высокие настройки): SteamOS – 66,5 fps/52,3 fps, Windows 11 – 65,5 fps/50,5 fps
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В целом, в большинстве выбранных энтузиастом игр ПК с RX 590 под управлением Windows 11 демонстрирует более высокие или схожие показатели fps по сравнению со SteamOS, хотя у ОС от Valve также есть свои преимущества — в тестах она потребляла заметно меньше ОЗУ (например, в The Last of Us Part I ей понадобилось 9,7 ГБ против 15,9 ГБ в ОС от Microsoft), а также позволила без проблем запустить 007 First Light на сборке с RX 590.

При этом с рядом онлайн-игр у SteamOS всё ещё остаются трудности из-за отсутствия поддержки античит-систем — в частности, Battlefield 6 и GTA Online в ОС от Valve в настоящее время не запустятся.

#radeon rx 590
Источник: youtube.com
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