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breaking-news
Внешне похожий на iPhone 17 Pro смартфон Huawei nova 16 SE появился на реальных фото
На изображениях новинка представлена в нескольких цветовых версиях.
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Информация о предстоящем смартфоне Huawei nova 16 SE продолжает появляться в сети Интернет — в частности, издание Huawei Central делится реальными фотографиями, на которых представлена новинка.

Источник фото: Huawei Central/Weibo

Как можно заметить, дизайн задней панели Huawei nova 16 SE очень похож на iPhone 17 Pro — в верхней её части располагается выступающий блок камер, вмещающий три объектива, которые образуют треугольник, а чуть ниже центральной части размещается логотип Huawei nova. На опубликованных фотографиях новинка представлена в нескольких цветовых оформлениях — классическом чёрном и белом, а также градиентных отделках, оранжевой и розово-голубой.

Источник фото: Huawei Central/Weibo

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Ранее сообщалось, что Huawei nova 16 SE может получить SoC Huawei Kirin 8020, LTPS OLED-панель с разрешением 1,5K, основную камеру на 50 Мп и аккумулятор ёмкостью 8500 мА·ч.

#huawei nova 16 se
Источник: huaweicentral.com
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